"Tussen jou en je lief botert het deze week helaas niet zo": jouw horoscoop voor deze week Esther Van Herebeek-Spijkers

28 oktober 2019

08u00 0 Vrije tijd Wordt het een topweek, of let je beter even op? Wij vroegen aan onze astrologe Esther van Heerebeek-Spijkers wat er voor jouw sterrenbeeld in de sterren staat geschreven.

Ram 21-3 t/m 21-4

Je hebt deze week zin om lekker thuis te zijn. Iets te doen aan je interieur of het gewoon gezellig maken met kaarsjes en andere herfstaccessoires. Wanneer het niet per sé nodig is, ga je liever niet van huis. Dan kies je ervoor om op de bank te cocoonen of eindelijk die spannende serie te gaan bingen.

Stier 22-4 t/m 21-5

Planeet Uranus blijft je een beetje onrustig maken. Je vindt het lastig om stil te zitten of te ontspannen, terwijl dat normaal gesproken je ding is. Sporten of op een andere manier bewegen is een oplossing. Op die manier put je jezelf uit en raak je vanzelf relaxt. Gun jezelf deze momenten dan ook komende week.

Tweelingen 22-5 t/m 21-6

Thuis vind je deze week je draai niet, Tweelingen. Daar ben je te onrustig voor. Je spreekt veel liever af met collega’s of vriendinnen of je gaat lekker shoppen. Dit laatste kan teveel impact op je budget hebben, dus probeer dat in de hand te houden. En geef toe aan je moeheid, wanneer dat zich aandient.

Kreeft 22-6 t/m 23-7

Net als de Ram, heb je zin om je huis gezellig te maken voor de herfst. Kaarsjes en kussentjes komen tevoorschijn, zolang het maar knus wordt. Het ontbreekt je in ieder geval niet aan ideeën en inspiratie. Met planeet Uranus aan je zijde, weet je het zelfs met een low budget sfeervol te krijgen en dat vindt je super tof.

Leeuw 24-7 t/m 23-8

Je hebt deze week zo je twijfels, Leeuw. Dat kan met van alles te maken hebben. Een vriendschap, je job of zelfs je relatie. Toch moet je deze gevoelens niet al te serieus nemen, ze zijn van tijdelijk aard. Laat ze de revue passeren en denk er gerust over na. Ernaar handelen kun je echter beter achterwege laten.

Maagd 24-8 t/m 22-9

Je job stelt je deze week voor de nodige uitdagingen, maar daar laat jij je niet gek door maken. Je weet altijd weer slimme oplossingen te vinden of het zo te draaien, dat het geen probleem meer is. Planeet Uranus heeft deze invloed op je. Laat je dus vooral niet gek maken en volg je intuïtie. Dan komt het goed.

Weegschaal 23-9 t/m 22-10

Met vurige planeet Mars in je teken ben je erg actief en assertief. Ben je als single nog op zoek naar een date, dan blijf je daar niet op wachten. Dan maak je daar zelf werk van. Taken en projecten laat je nu niet liggen. Je gaat recht op je doel af en doet wat moet gebeuren.

Schorpioen 23-10 t/m 22-11

Tussen jou en je lief botert het deze week helaas niet zo, Schorpioen. Er rijzen snel irritaties om de kleinste dingen en dat heeft effect op de sfeer. Zolang niemand dit aankaart, blijft het zo doorgaan en dat is jammer. Bespreek wat er werkelijk aan de hand is en los het zo snel mogelijk op.

Boogschutter 23-11 t/m 22-12

Thuis is het deze week een gezellige boel met veel mensen over de vloer en onverwachte visite. Het huishouden blijft hierdoor liggen, maar dat mag de pret niet drukken. Focus je op wat belangrijk is en laat de rest voor wat het is, dat komt wel weer. Het contact met vrienden en familie is essentiëler.

Steenbok 23-12 t/m 20-1

Issues waar je vorige week tegenaan liep, weet je deze week zonder problemen op te lossen. Dat komt omdat je nu inspiratie en ideeën genoeg hebt en hierdoor heb je in no time een oplossing voor handen. Dat maakt je job in ieder geval een stuk gemakkelijker. Je krijgt in een paar dagen super veel gedaan.

Waterman 21-1 t/m 18-2

Je stelt jezelf deze week kritische vragen over je job en carrière. Je hebt namelijk zo je twijfels of je nog op de juiste plek zit. Het is goed om daar af en toe bij stil te staan. Onderneem echter nog geen actie, hoe je je nu voelt kan compleet anders zijn dan hoe je je volgende week voelt.

Vissen 19-2 t/m 20-3

Je kunt deze week een kort lontje hebben en vooral je lief moet het ontgelden. Dit heeft alles te maken met de druk die je momenteel voelt, daar kun je niet zo goed mee dealen. Je kunt beter nadenken over een oplossing dan kribbig reageren. Daar heeft uiteindelijk niemand iets aan. Zet alles eens goed voor jezelf op een rijtje.