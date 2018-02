'Toch niet Jen en Justin?!' Waarom we ons relatiebreuken van celebs persoonlijk aantrekken ND

21 februari 2018

17u02

Bron: Today 1 Vrije tijd We kunnen Jennifer Aniston niet bepaald tot onze girls squad rekenen en ook met Justin Theroux zullen we hoogstwaarschijnlijk nooit op café belanden. Waarom trekken we het ons dan toch aan als hun relatie op de klippen loopt?

Jennifer Aniston en Justin Theroux zetten op 15 februari een punt achter hun relatie en besloten als vrienden uit elkaar te gaan. Het blijft voor velen toch even slikken als zo'n bekend koppel uit elkaar gaat, zelfs als het niet om naaste vrienden gaat die we een oprechte schouder om op te huilen willen bieden.

Twijfel aan het huwelijk

Volgens Dr. Gail Sailt, psychiater uit New York, is het helemaal niet zo abnormaal dat we bij relatiebreuken van bekende personen zelf even aangedaan zijn. Al helemaal als het om een koppel gaat waarvan we dachten dat het gelukkig was. "Als we zo'n bekend koppel uit elkaar zien gaan, beginnen we zelf te twijfelen aan het huwelijk. We lijken bevestigd te worden in het idee dat het moeilijk is om bij elkaar te blijven en gelukkig getrouwd te zijn."

Geen medelijden

Dat we oprecht aangedaan kunnen zijn van een bekende scheiding, heeft weinig met medelijden of empathie voor het koppel in kwestie te maken, vervolgt Sailt. We gebruiken celebrities als spiegel van de realiteit, en vinden het daarom ook interessant om hun liefdesleven in de gaten te houden. Maar het geeft ons een vertekend beeld, aldus Sailt. "We krijgen de illusie dat niemand in staat is om bij elkaar te blijven. Maar dat gevoel klopt helemaal niet. We weten immers helemaal niet wat er speelde binnen hun relatie en waarom ze uit elkaar zijn gegaan." Je dénkt dat je Jennifer en Justin een beetje kent, maar in de realiteit heb je er geen flauw benul van.