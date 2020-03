“TikTok is overal, en ik snap het niet”: waarom maar weinig volwassenen de immens populaire app lijken te begrijpen



Valérie Wauters

10 maart 2020

17u45 0 Vrije tijd “Zaterdagavond, 19u. Ik besluit TikTok nog eens te openen, de app die al tijdenlang digitaal stof staat te vergaren op mijn smartphone. Mijn zevenjarige zoon zit naast mij en piept na twee clips al dolenthousiast vijf verschillende varianten van “zo cool!” in mijn oor. En ik? Ik snap het niet.” Onlineredactrice Valérie snapt de hype niet en haalt er trendwatcher Tom Palmaerts bij.

Zelden heb ik me ouder gevoeld dan op die bewuste zaterdagavond, luttele dagen voor mijn 35e verjaardag. Ben ik dan vanaf nu officieel niet meer ‘mee’? Twitter, Facebook, Instagram en zelfs Snapchat hebben geen geheimen meer voor me, maar de stap zetten naar TikTok lijkt me een haast onoverbrugbare kloof. Wanneer ik het gegeven op maandagochtend aankaart bij de collega’s, blijkt ook daar gelukkig heel wat verwarring te bestaan over wat het is dat de app zo aantrekkelijk maakt. Gelukkig is er nog trendwatcher Tom Palmaerts van Trendwolves, die tekst en uitleg geeft bij het sociale medium dat plots overal lijkt te zijn.

Valt TikTok in één zin samen te vatten?

Palmaerts: “Natuurlijk. TikTok is een sociaal netwerk waar korte video’s een centrale rol spelen en dat zeer internationaal is omdat tekst of taal van ondergeschikt belang zijn. Als ik daaraan nog één zinnetje mag toevoegen: muziek is de hartslag van het medium.”

Hoe komt het dat maar weinig volwassenen ‘mee’ lijken te zijn met de app?

Palmaerts: “TikTok is snel, vluchtig, kort, repetitief en gebaseerd op video’s. Stuk voor stuk aspecten die vele volwassenen niet zo fijn vinden en waar ze niet zo makkelijk in zullen meegaan. Als je terugkijkt naar de eerste sociale netwerken zoals Myspace en Netlog, dan zie je dat het steeds dezelfde groep sociale ‘nerds’ of ‘geeks’ was die als eerste op de kar sprong in ons land. Van het ene netwerk naar het volgende netwerk was het steeds dezelfde groep die als eerste ‘mee’ was. Dit is echter veranderd met de opkomst van Snapchat, en al helemaal met Musical.ly dat later TikTok werd (de app Musical.ly transformeerde tot TikTok nadat het bedrijf in 2017 werd overgenomen door ByteDance, nvdr.) Plots zag je dat oudere publiek afhaken, omdat ze het niet meer snapten. Je ziet en hoort immers vaak een variant op hetzelfde nummer of filmpje op TikTok, en dat repetitieve vinden vele volwassenen al snel behoorlijk irritant. Wie als volwassene voor het eerst TikTok opent, voelt zich vaak op slag tien jaar ouder.”

Wat maakt TikTok dan wél zo aantrekkelijk voor jongeren?

Palmaerts: “Het feit dat TikTok een medium is dat gebaseerd is op video maakt het heel erg aantrekkelijk voor jonge tieners. Zij zullen namelijk veel sneller geneigd zijn om te experimenteren met bewegend beeld. Het woordje experimenteren is daarin trouwens ook een belangrijke. TikTok hoeft immers niet zo perfect te zijn als pakweg Instagram, waar het er toch vooral om draait mooie en perfecte foto’s de wereld in te sturen. TikTok hoeft lang niet zo perfect te zijn, integendeel zelfs. Imperfectie staat er centraal en wordt er vaak ook gevierd. Daarnaast zijn jongeren natuurlijk ook heel erg op zoek naar hun eigen identiteit. Door te experimenteren met video kan de jongere in kwestie ook perfect op zoek gaan naar wie hij of zij is, en wat hij of zij leuk vindt. Een volgende punt dat TikTok zo aantrekkelijk maakt is het sociale aspect van dit medium. Het woordje ‘samen’ staat heel erg centraal in de app. Zo zijn er bijvoorbeeld challenges waaraan je samen kan deelnemen, filmpjes die je samen kan opnemen … Een verademing in tijden waarin alles maar al te vaak om individualiteit draait. Tot slot is het ook leuk om weten dat werkelijk iedereen populair kan worden op TikTok. Je hoeft niet eerst volgers te gaan verzamelen, zoals dat vaak moet op andere sociale netwerken. Wanneer de artificiële intelligentie die achter TikTok zit jouw filmpje naar voren schuift bij heel wat kijkers, dan kan je populariteit van het ene moment op het andere exploderen.”

Van Prada tot Rihanna: de laatste maanden lijken steeds meer celebs en adverteerders hun weg te vinden naar TikTok. Een beetje laat, als je weet dat het medium toch al enkele jaren bestaat, niet?

Palmaerts: “Voor merken is het vluchtige karakter, dat zo eigen is aan het medium, vaak een moeilijke factor. Want hoe bewijs je als marketingmens aan je overste dat TikTokkers echt wel impact kunnen hebben? Voeg daarbij het feit dat heel veel volwassenen TikTok niet begrijpen, of het gewoonweg vreselijk irritant vinden, en je snapt al snel waarom het zo lang geduurd heeft voor merken op de TikTok-wagen sprongen. Dat wil echter niet zeggen dat er in ons land nog geen samenwerkingen geweest zijn tussen merken en influencers op het medium. In België is Stien Edlund ongetwijfeld degene die het eerst samenwerkingen uit de brand wist te slepen, omdat ze al heel snel een groot publiek aansprak.”

“Wat je wél moet weten is dat een groot deel van het publiek van die influencers kinderen zijn van 10 à 13 jaar. De influencers zelf zijn trouwens meestal ook gewone jongvolwassenen van tussen de 17 en 19 jaar oud. Dat zowel de doelgroep als de influencers zelf vaak erg jong zijn, hoeft trouwens helemaal niets te betekenen over de impact die ze kunnen hebben. Kinderen hebben immers ook behoorlijk wat invloed. Zij zijn het immers die zeggen wàt hun ouders moeten kopen en waar ze dat moeten doen.”

Wat heeft er dan voor gezorgd dat adverteerders het plots wél aandurfden om in te zetten op TikTok?

Palmaerts: “Volgens mij is de kentering er gekomen op het moment dat het nummer ‘Old Town Road’ van Lil Nas X naar de top van de Billboard-hitlijst schoot. Toen het nummer uitkwam deed het niets in de charts, maar eens het opgepikt werd op TikTok schoot het plots naar de top van alle hitlijsten. En dat in een Amerika dat helemaal niet mee is met een zwarte queer-jongen die een countrynummer uitbrengt ... Op dat moment zijn er in de marketingwereld ongetwijfeld heel wat ogen opengegaan. De impact van TikTok op de markt is bijzonder groot, en zal ongetwijfeld nog toenemen naarmate er meer merken op de kar springen. Wat ik wel aanraad aan bedrijven die dat ook willen doen is om eerst te praten met het doelpubliek én de influencers op TikTok. Doe je dat niet? Dan loop je een grote kans om je als merk eindeloos belachelijk te maken.”

3 Vlaamse TikTokkers die je moet kennen

1. Stien Edlund (18) @stien_dd.

Stien was één van de eerste Vlaamse meisjes die doorbrak op TikTok (toen nog musical.ly). Ondertussen heeft ze 2,6 miljoen volgers én een kledinglijn bij ZEB. Stien is een bedreven danseres, en dat zie je aan de acrobatische toeren die ze uithaalt.

2. Céline Dept (19) @celinedept

Céline is nog niet zo gek lang bezig met TikTok, maar zag haar populariteit in enkele maanden boomen. Céline heeft ondertussen maar liefst 5,6 miljoen volgers, en dat heeft ze voor een groot deel te danken aan de vrolijke voetbalfilmpjes die ze met haar volgers deelt.

3. Marco Rondas (17) @marcorondas

Opvallend is dat er meer Vlaamse meisjes dan jongens populair zijn op TikTok. Toch willen we ook even Marco Rondas onder de aandacht brengen. Hij verzamelde al 190.000 volgers en 5,2 miljoen likes met zijn account waarop hij playbackvideo's afwisselt met grappige filmpjes.

