“Thuis kan het deze week een tikkeltje chaotisch zijn”: jouw horoscoop voor deze week Esther van Heerebeek-Spijkers

18 februari 2019

15u03 0 Vrije tijd Wordt het een topweek, of let je beter even op? Wij vroegen aan onze astrologe Esther van Heerebeek-Spijkers wat er voor jouw sterrenbeeld in de sterren staat geschreven.

Ram 21-3 t/m 21-4

Jij bent deze week niet voor een gat te vangen, Ram! Planeet Uranus zorgt ervoor, dat jij overal wel een oplossing voor hebt. Of een briljant idee. Je doet soms je omgeving versteld staan. Let wel op dat je deze week niet teveel wil doen. Die neiging is er namelijk ook en dat put je alleen maar uit.

Stier 22-4 t/m 21-5

Je bent de komende week ontzettend daadkrachtig, Stier. Dit heeft alles te maken met de invloed van planeet Mars. Je gaat recht op je doel af, zonder ook maar een moment te twijfelen. Heel handig wanneer je iemand wil versieren of juist voor een nieuwe job gaat. Het ontbreekt je niet aan moed en zelfvertrouwen.

Tweelingen 22-5 t/m 21-6

Thuis kan het deze week een tikkeltje chaotisch zijn. Je hebt het huishouden niet onder controle of je krijgt regelmatig onverwacht bezoek. Dat maakt je onrustig en gejaagd. Toch weet je het uiteindelijk in goede banen te leiden. En krijg je toch je to do lijstje afgewerkt. Je plan kwaliteiten weten je wederom te redden.

Kreeft 22-6 t/m 23-7

Maak je op voor een hectische week. Niet dat je het niet aankunt, maar er gebeurt wel het een en ander. Daarbij staat er veel op het programma. Het is belangrijk dat je rustig blijft en ieder ding stap voor stap aanpakt en afwerkt. Dan komt het allemaal goed. Laat je vooral niet opjagen door anderen.

Leeuw 24-7 t/m 23-8

Je gezondheid heeft deze week wat extra aandacht nodig, Leeuw. Zeker wanneer je een lage weerstand hebt. Dan heb je namelijk in no time een griepje of virus te pakken. Zorg goed voor jezelf. Zeg onnodige afspraken af en ga een aantal avonden op tijd naar bed. Dan ben je veel minder vatbaar. Gun jezelf dat.

Maagd 24-8 t/m 22-9

Met planeet Mars aan je zijde, ben je deze week enorm rusteloos. Thuis blijven of stilzitten kun je bijna niet. Je lief wordt er soms stapelgek van en je familie ook. Toch heeft het ook een aantal voordelen. Je verzet hierdoor veel werk en je houdt je aan je afspraken. Ook wat betreft sporten. Je verzaakt niets.

Weegschaal 23-9 t/m 22-10

Je verveelt je deze week snel, Weegschaal. In jouw ogen gebeurt er nu weinig in je leven, wat het allemaal alles behalve spannend maakt. Daarbij heb je niet veel geld om uit te geven, waar je ook van baalt. Toch kun je dit zelf veranderen. Plan iets leuks met vriendinnen of pak een oude hobby op.

Schorpioen 23-10 t/m 22-11

Helaas kan het je deze week aan flink energie ontbreken, Schorpioen. Of je wordt geveld door een griep of ander virus. Hoe dan ook, je zult het rustiger aan moeten doen. Of je dat nu wilt of niet. Ertegen protesteren heeft geen enkele zin. Daar heb je uiteindelijk alleen jezelf mee. Geef er maar gewoon aan toe.

Boogschutter 23-11 t/m 22-12

Je hebt zin om iets aan je interieur te veranderen deze week. Je bent de oude meubels en kleuren zat. Toch hoef je geen rigoureuze veranderingen toe te passen, om het geheel op te pimpen. Denk aan nieuwe accessoires of een behangetje op een muur. Zo kun je de boel opfrissen, zonder dat het al teveel geld kost.

Steenbok 23-12 t/m 20-1

Vooral je job vraagt de komende week de nodige aandacht. Gelukkig kun jij dat prima handelen, waardoor er geen echte problemen ontstaan. Je liefdesleven kan daarnaast ook wat extra aandacht gebruiken. Je hebt je lief de laatste tijd onbedoeld links laten liggen. Ga samen romantisch uiteten of een keer op tijd naar bed. Zorg voor quality time.

Waterman 21-1 t/m 18-2

Neem deze week niet teveel hooi op je vork, Waterman. Want die neiging heb je wel. Je zegt nergens nee tegen en je trekt al het werk naar je toe. Dan is het natuurlijk niet gek dat je ‘s avonds uitgeput bent of een lagere weerstand krijgt. Stel prioriteiten en plan ook af en toe tijd voor jezelf in.

Vissen 19-2 t/m 20-3

Voor je relatie of liefdesleven wordt dit een mooie week, Vissen. Je krijgt de kans om samen met je lief tijd door te brengen. Om goede gesprekken te voeren en weer dichter tot elkaar te komen. Ben je nog single, dan is het belangrijk dat je van huis afgaat. Dan is de kans op een romantische ontmoeting groot.