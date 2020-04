The show must go on(line): deze BV’s geven je gratis online les tijdens de lockdown

Stéphanie Verzelen

03 april 2020

13u48 0 Vrije tijd We zitten allemaal noodgedwongen thuis, maar willen graag nog een beetje actief blijven, alsjeblieft. Gelukkig geven heel wat scholen en instructeurs nu online lessen en ook onze BV’s met een skill steken wat dat betreft hun handen uit de mouwen. Van yoga met Ingeborg tot dansen met Davy Brocatus: take your pick.

In lotushouding met Ingeborg

Kalmte zal je redden in deze onrustige tijden en dat is ook het mantra van Ingeborg (53). De zangeres verdiept zich sinds 1994 in de wereld van yoga, meditatie en “hoger bewustzijn” – dixit haar profiel op vindeentherapeut.be – en ze runt in Brugge haar eigen school, De Evolutie. De yoga- en meditatielessen kunnen daar nu niet doorgaan, maar om haar cursisten en al wie nood heeft aan een rustmoment in deze tijden bij te staan, opent Ingeborg haar platform iedereenyoga.com voor iedereen. Je vindt er: een zesdelige yoga masterclass en video’s, podcasts en blogs die je helpen bij de basics van yoga en meditatie. Helemaal gratis, nog zeker tot na de paasvakantie.

www.iedereenyoga.com

Dansen met Davy Brocatus

Wanneer Davy Brocatus (48) niet als jurylid aan ‘Dancing with the stars’ meewerkt, geeft hij lessen in zijn Dansstudio 1-2-3. Offline kunnen die niet meer doorgaan, online wél. Door een set-up met een camera en beamer in de dansstudio, geven Davy en zijn lesgevers jou en je danspartner privéles én zien ze jullie aan het werk dankzij de videostream in de studio. “Het werkt, zeker voor mensen die al wat danslessen achter de rug hebben”, zegt Davy op hln.be. Hij moet zich wel beperken tot ‘compactere stijlen’ als swing, salsa, chacha, rumba of jive. “Een ballroomdans zou technisch misschien wel haalbaar zijn, maar mensen moeten dan thuis enorm veel plaats hebben.” Daarbovenop streamt leraar Anatoly elke maandag en vrijdag om 20u een live zumbales op de Facebook- en Instagrampagina van Dansstudio 1-2-3.

www.dansstudio123.be

Homework-outs met Henny Seroeyen

Acteur en Bekende Spierbundel Henny Seroeyen (36) – ken je uit De Buurtpolitie – zit door Covid-19 ook met een lege agenda en deelt dan maar zijn dagelijkse work-outs met zijn volgers online. Want “elke dag in je kot blijven is niet aangenaam, maar dat wil niet zeggen dat je niets aan je conditie kan doen”, aldus Henny op zijn Facebookpagina. Hij filmt elke dag een korte en simpele routine waarvoor je geen extra materiaal nodig hebt (tenzij desnoods een paar grote flessen water), gaande van een serie squats, lunges en andere buikspieroefeningen tot zijn eigenste high intensity interval training.

www.facebook.com/HennySeroeyenof www.instagram.com/hennyseroeyen

Fit in je kot met Sonja Kimpen

Gezondheidsgoeroe Sonja Kimpen (60) en haar man Marc De Jonck vertikken het ook om stil te zitten. Dus startten ze #fitvanuitmijnkot in samenwerking met Sportoase en delen ze nu elke week video’s waarin ze samen sporten op het Sportoase-Youtubekanaal. Dat is: één keer per week een ‘total body work-out’ van bijna een uur lang, waarin ze bewegingen uit aerobic, step, BBB, yoga en stretching combineren, aangevuld met korte video’s waarin ze opwarmen, stretchen of trainen. Marc zorgt voor de sérieux, de breed glimlachende Sonja ernaast voor het enthousiasme. En bonus: Sonja deelt ook elke dag een fitte tip op haar Facebookpagina.

www.youtube.com/SportoaseBelgium, www.facebook.com/sonja.kimpen

Meer grilskills dankzij Birger Allary

Nu het weerbericht er minder deprimerend gaat uitzien, komen de barbecuekriebels terug. Beetje triest dat je er op dit moment geen vrienden bij kan hebben, maar je kan je grilskills op punt zetten voor wanneer dat wél weer kan. Dat bedacht Birger Allary (37), winnaar van ‘Mijn Pop-Up Restaurant’ in 2017, en dus geven hij en zijn Grill Academy-collega’s hun workshops nu live op Facebook. De eerste sessie hebben ze al achter de rug. “Afwisselend werkten Pieter, Steven en ik een volledig menu af”, vertelt Birger op hln.be. “Met aperitief, Toscaanse uienbommen, beercan chicken, een steaksandwich en snickers op de barbecue als dessert. Iedereen die dat wilde, kon gratis registreren en meedoen.” De volgende sessie zal zaterdag 11 april om 11u doorgaan.

www.facebook.com/GrillAcademyRuisle

Jij danst Rosas Danst Rosas met Anne Teresa De Keersmaeker

Is moderne dans je ding, dan zijn Anne Teresa De Keersmaeker (59) – de wereldberoemde Belgische choreografe – en haar stuk ‘Rosas Danst Rosas’ – een wereldberoemde choreografie voor vier vrouwen – je welbekend. En die choreografie kan je jezelf nu aanleren dankzij de filmpjes die Anne Theresa De Keersmaeker op haar website rosasdanstrosas.be plaatste. In vier video’s legt ze stap voor stap alle bewegingen van de iconische stoelenscène uit en je kan zelfs de originele muziek downloaden voor erbij.

www.rosasdanstrosas.be

Gitaarspelen met Kapitein Winokio

Haal de kids er gerust bij, want dankzij Kapitein Winokio (47) houd je die even zoet. De kindertroubadour startte op zijn website het project ‘Eerste Hulp Bij Quarantaine’ en schreef daarvoor het nummer ‘Handen Wassen’. Leuke bonus: de akkoorden voor gitaar en ukelele en het strummingpatroon zwierde hij ook online, zodat je het thuis zelf makkelijk onder de knie krijgt.

www.kapiteinwinokio.be/eerste-hulp-bij-quarantaine

Hiphoppen met Sarah Bossuwé

We kennen haar sinds ze deelnam aan ‘K3 zoekt K3’ en als schermgezicht voor VTM Kids, maar Sarah Bossuwé (28) is vooral een danseres in hart en nieren en runt Dansstudio Sarah. En ook die opereert nu digitaal. Elke woensdag en zondag post Sarah op het Youtubekanaal van Dansstudio Sarah een nieuwe video met een makkelijke choreografie voor kinderen en tieners op recente pophits. In de tweede week van de paasvakantie is ze daarbovenop van plan om online en op tv elke dag een ‘dance work-out’ te geven, in samenwerking met Radio 2.

www.facebook.com/dansstudiosarah

Knutselen met Henk Rijckaert

Comedian en handige harry Henk Rijckaert (45) maakt al langer video’s waarin hij gekke dingen in elkaar knutselt, zoals een tennisracket-gitaar of een pratende vuilnisbak. En nu steekt hij ook nu samen met zijn dochter Mira wekelijks de handen uit de mouwen in een aflevering van ‘Blijf in uw koterij’, zijn antwoord op de coronaverveling. Het doel? Allemaal samen elke week een knotsgek knutselproject tot een goed eind proberen te brengen. Het resultaat? Tot nu toe een ‘veegrobot’ en een DIY ‘skydancer’ (gemaakt van wc-rolletjes!).

www.youtube.com/henkrijckaert

Croques maken met Mathieu Terryn

Zanger Mathieu van Bazart is blijkbaar niet alleen met zangtalent gezegend – ook zijn culinaire skills zijn goed ontwikkeld. Getuige zijn Instagrampagina, waarop hij nu bijna dagelijks een recept voor een croque deelt onder de hashtag #CroqueMeThieu. Verwacht trouwens méér dan gewoon ham en kaas: Mathieus croques zijn haute croques met bijzondere ingrediënten. Een ‘croque cubano’ met pulled pork en cheddar, een ‘croque champion deluxe’ met truffel, een zoete ‘croque choque’: need we say more?

www.instagram.com/mathieuterryn

Ademruimte dankzij Veerle Dobbelaere

Mental coaching, mindfulness en meditatie: drie m-woorden waarin actrice Veerle Dobbelaere zich al dertig jaar specialiseert wanneer ze niet voor de camera staat. In tijden van corona wil ze ons met haar expertise nu helpen om tot rust te komen en en daarom deelt ze op haar website gratis de (ademhalings)oefeningen uit haar boek ‘Ademruimte’. Werk je in de zorg? Veerle werkt ook mee aan het project #coachingforheroes en is daarvoor een van de coaches die paraat staan om mensen uit de zorg in een gratis sessie te helpen om alles even los te laten.

www.veerledobbelaere.be, www.coachingforheroes.be