“Sta jezelf toe het een tikkeltje rustiger aan te doen”: jouw horoscoop voor deze week Esther Van Herebeek-Spijkers

17 februari 2020

08u20 0 Vrije tijd Wordt het een topweek, of let je beter even op? Wij vroegen aan onze astrologe Esther van Heerebeek-Spijkers wat er voor jouw sterrenbeeld in de sterren staat geschreven.

Ram 21-3 t/m 21-4

Je liefdesleven kan deze week twee kanten op gaan, Ram. Of je seksleven gaat er flink op vooruit met spannende momenten en wendingen, óf er zijn alleen maar irritaties tussen jou en je lief. Planeet Mars staat onder spanning en dat kan prettig of minder tof uitpakken. Wat het ook wordt, probeer niet te direct te zijn.

Stier 22-4 t/m 21-5

Met zowel planeet Mars als Uranus aan je zijde, borrel je van de plannen en ideeën. Zeker wat betreft je job. Zijn er issues, dan niet voor lang! Je weet in no time een oplossing te vinden. De enige valkuil is, dat je maar door blijft gaan en geen momenten voor jezelf neemt. Probeer dat toch in te bouwen.

Tweelingen 22-5 t/m 21-6

Sta jezelf toe het een tikkeltje rustiger aan te doen, Tweelingen. Dat is een absolute must. Ga je in dit tempo door, dan kom je jezelf gegarandeerd een keer tegen. Je hoeft je echt niet schuldig te voelen wanneer je het allemaal een keer aan je voorbij laat gaan. Je hebt de laatste tijd genoeg gedaan.

Kreeft 22-6 t/m 23-7

Je health heeft echt je aandacht nodig, Kreeft. Door een lastige planeet Mars invloed, heb je in no time een griep of ander virus te pakken, zeker wanneer je weerstand laag is. Luister naar de signalen van je lichaam en ben eens wat minder streng voor jezelf. Jij mag ook wel eens relaxen of iets tofs ondernemen.

Leeuw 24-7 t/m 23-8

Voor je gevoel zit je deze week in een impasse, Leeuw. Je weet niet goed welke kant je uit moet of wat nu precies je doelen zijn en dat maakt je inactief. Het is goed om je tijd hiervoor te nemen en uit te zoeken wat je nu werkelijk wilt. Een goede week voor wat soulsearching.

Maagd 24-8 t/m 22-9

Let op dat je jezelf deze week niet voorbij rent, Maagd. Die neiging heb je namelijk wel. Je gaat maar door en voelt niet eens hoe moe je eigenlijk bent. Verantwoording nemen is prima, maar niet tegen elke prijs. Probeer je planning eens wat losser te maken, dat kan al heel veel schelen. Niet alles hoeft nu.

Weegschaal 23-9 t/m 22-10

Ook al heb je duidelijke doelen voor ogen of verschillende afspraken staan, je komt niet vooruit. Het ontbreekt je aan motivatie of energie om wat dan ook te doen of te ondernemen. Helaas heeft planeet Mars dit effect nu op je. Accepteer dat het nu even zo is, volgende week voelt het allemaal alweer heel anders.

Schorpioen 23-10 t/m 22-11

Je hebt de neiging om de baas te spelen en je mening erdoorheen te drammen, Schorpioen. En hoewel je intenties goed zijn, komt het er op een verkeerde manier uit. Probeer de komende week extra aandacht te schenken aan hoe je dingen doet of zegt. Met iets meer tact of inlevingsvermogen kom je een stuk verder.

Boogschutter 23-11 t/m 22-12

Net als de Tweelingen mag jij het deze week best eens wat rustiger aandoen. Voor jou is het eveneens een hectische periode geweest en dan is het een must om een keer bij te tanken. Die gelegenheid krijg je deze week, dus neem het er van. De planeten laten je namelijk niet iedere week lekker met rust!

Steenbok 23-12 t/m 20-1

Je blijft helaas geplaagd worden met onrust, chaos en hectiek in je leven. En ook al weet jij veel onder controle te krijgen, je bent ook maar een mens! Sta toe dat je niet alles kunt en vraag eens wat vaker om hulp. Hierdoor maak je het een stuk lichter voor jezelf. Het hoeft echt niet zo zwaar te zijn.

Waterman 21-1 t/m 18-2

Je zit jammer genoeg niet zo lekker in je vel deze week, Waterman. Niet dat je echt ziek bent of zo, maar je voelt je onrustig of ongemotiveerd en dat past eigenlijk niet bij je. Je eigen planeet Uranus heeft nu dat effect op je, gelukkig waait dit vanzelf weer over. Gun jezelf wat tijd en plezierige afleiding.

Vissen 19-2 t/m 20-3

Het wordt een beetje een drukke boel deze week. Jarig of niet, je mobiel staat niet stil en je krijgt regelmatig mensen over de vloer. Hoewel je daar echt wel van geniet, kan het je soms ook teveel worden. Zeker wanneer het laat wordt en jij niet aan je uurtjes slaap toekomt. Geef dan duidelijker je grenzen aan.

