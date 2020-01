"Sport is hun leven. Nu ook dat van ons”: Roxanne Bertels en Tiffany Ling-Vannerus voor NINA Mv

24 januari 2020

15u57 0 Vrije tijd Ze hebben allebei de man van hun dromen gevonden. Maar bij dat totaalpakketje hoort een stevige portie ‘sport’. Roxanne Bertels woont samen met wereldkampioen Mathieu van der Poel. En Tiffany Ling-Vannerus heeft met acteur Louis Talpe een fanatieke triatleet in huis.

Beide dames zijn zelf ook sportief, mocht u zich afvragen waarom ze in een turnzaal poseren. Ze zijn bovendien close friends, mocht u zich ­afvragen waarom we hen samenbrengen. Die vriendschap ontstond ongeveer zo: “Ik weet niet meer wie wie beginnen volgen is op Instagram, jij mij of ik jou? Maar we gaven elkaar zoveel likes en reacties dat we na een tijdje zeiden: ‘Misschien moeten we eens iets gaan eten ...?’” Hun interview lees je morgen in NINA of op nina.be, we geven je nu alvast een blik achter de schermen van hun fotoshoot.

Nog meer in NINA:

- Gespierd is het nieuwe slank

- Fit Food: Ja vetten mogen

- Met muco de berg op

& nog veel meer!