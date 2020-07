“Sommige bloemen wachten tot de avond om insecten te lokken”: ontwaar jij deze verrassende geuren en geluiden in je tuin?

Nachtparfum

’s Avonds kunnen er ineens plantengeuren in je tuin opduiken, die je overdag niet eens opmerkt. En dat is niet toevallig. Bloemen die door nachtvlinders (motten) bestoven worden, wachten immers tot de avond om de insecten met hun geuren te lokken. Het zijn ook bijna altijd bloemen in bleke kleuren, zodat de motten ze zeker goed zouden zien in het donker.

Wist je dat van alle bloemen de witte het meest geuren, gevolgd door de roze en de lichtgele? Laurence Machiels

Wist je trouwens dat van alle bloemen de witte het meest geuren, gevolgd door de roze en de lichtgele? Plant ze rond je terras, langs een pad of onder je slaapkamerraam, en je zomeravond krijgt er een heerlijk zoete vakantiegeur bovenop. Kamperfoelie (Lonicera periclymenum) geurt vanaf valavond overheerlijk zoet en sterk. Ook de prachtige witte siertabak (Nicotiana sylvestris), met als topper ‘Fragrant Cloud’, laat tegen de avond z’n geuren in alle hevigheid los. Net als de teunisbloem, met licht citroenaroma en de nachtviolieren Matthiola longipetala en Hesperis matronalis, met pittig kruidnagelaroma. Ook lelies geven ‘s avonds de meeste geur af; de koningslelie en de madonnalelie ruik je dan van meters ver. De gekende terrasplant Brugmansia of engelentrompet, met zachtgele bloemen tot wel 30 cm lang, geurt intenser naarmate de avond vordert.

Tuinmuziek

Zet de feest- of achtergrondmuziek even uit en spits je oren. Hoor je al die ritselende blaadjes? De ruisende siergrassen? Of de knetterende en knallende bloemenzaaddozen die plots openspringen? Bladeren en grassen zorgen voor een heel rustgevende geluidsfilter. Brede siergrassen als Miscanthus hoor je beter dan fijnbladige. Populieren laten zich bij het minste briesje horen, soms op het opdringerige af, wanneer je bijvoorbeeld in een winderige streek als de kust woont. Vind je het te overweldigend, plant dan een ratelpopulier, met ritselende, bijna fluisterende blaadjes.

Ook zaden kunnen leuke muziek maken in hun doosjes. Denk maar aan de hoofdjes van papavers of de lampionzaden van Koelreuteria paniculata. Ook de grote en kleine ratelaar (Rhinanthus), inheemse eenjarige bloemen die je in heel wat bloemenweides aantreft, kan je horen ‘ratelen’ wanneer de wind waait. In de lensvormige vrucht zitten zaden die, eens de vrucht openspringt, in de verdroogde kelk terechtkomen. Wanneer de plant beweegt, maken deze losse zaden een ratelend geluid.

Sommige planten maken er een spelletje van om hun zaden met veel geluid rond te schieten

Sommige planten maken er een spelletje van om hun zaden met veel geluid in het rond te schieten. Op een zonnige dag kunnen de zaden van de wolfsmelk (Euphorbia characias) met een droge knal openspringen, net als lupinen. Viooltjes doen het ook, maar met minder misbaar. Je kunt hun zaden wel vrolijk op de bladeren van de nabijgelegen planten horen ketsen. De reuzenbalsemien (Impatiens glandulifera) durft haar zaden tot 5 meter ver te schieten, maar de hardste knal komt beslist van de bamboe: bij de eerste grote hitte barsten dode scheuten met een luide plof open.

