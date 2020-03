#SAMENTEGENCORONA

29 maart 2020

12u33 0 Vrije tijd Nu we al zo lang n normale omstandigheden delen ze de overschotten van de Abbatoir markt in Anderlecht met mensen die het moeilijk hebben. Nu we al zo lang thuiszitten is het gemakkelijk om de moed te verliezen. Daarom vereeuwigt onze fotografe Greetje inspirerende mensen die een verschil maken . En ja, ze houdt uiteraard twee meter afstand. Yannick Roels (34) is directeur van Cultureghem, een Brusselse vzw die zich inzet voor de samenleving via verschillende initiatieven. Collectmet is zo’n initiatief: i

“Met Collectmet halen we gemiddeld drie ton groenten en fruit op per week. Daarmee helpen we een 50-tal gezinnen en zo'n 15 armoedeorganisaties. Nu Abbatoir toe is, valt ook de toestroom aan eten stil.”

“We onderhandelden nu met marktkramers om een deel van hun voedsel over te kopen en tegelijkertijd recupereren we hun overschotten. De organisatie Samenlevingsopbouw voegt daar ook droge voeding aan toe. Waar tot voor de kort de markt was, staat nu een grote koelkast en een logistiek centrum dat we zelf hebben opgericht. Vanaf maandag zullen we zo’n 600 mensen in moeilijke situaties van voedselpakketten voorzien.”

“We zijn dankbaar dat we iets kunnen doen. Voor geen van ons was thuiszitten een optie. Iedereen doet nu dingen die eigenlijk niet bij hun standaard takenpakket horen, maar door hun goede wil kunnen we veel veranderen. Er is een gekke solidariteit in deze tijden. Er is veel mogelijk, en het is snel mogelijk. Als je goesting hebt om de handen uit de mouwen te steken kan je dingen veranderen.”

“Deze crisis zet aan tot denken. De verplegers die al jaren vragen voor meer loon en dat niet kregen hebben we nu zo hard nodig. De mensen die de supermarkten openhouden blijken levensnoodzakelijk te zijn. Door al dat hamsteren raken niet alleen winkelbedienden, maar ook het voedselcircuit in de knoop. Van dat laatste zijn de meest kwetsbare mensen, de mensen die wij ook proberen helpen met Collectmet, de dupe. Zij zijn vaak afhankelijk van organisaties die overschotten bedelen, van supermarkten of in ons geval, de markt.”

“Voor alle mensen die de centjes en de mogelijkheden hebben om voor hun gezin te zorgen, zijn er evengoed mensen die dat niet kunnen. We mogen onze luxe niet als vanzelfsprekend zien. Als je eten over hebt, deel dat dan alsjeblieft met de mensen die het nodig hebben. We moeten aan méér dan aan onszelf denken. Zeker nu.”

