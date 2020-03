#SAMENTEGENCORONA

Thomas organiseert een digicamp voor kinderen: “Dankzij de online opdrachten kunnen ze even ontsnappen uit alle heisa” Liesbeth De Corte

20 maart 2020

17u54 1 Vrije tijd Tot voor kort konden we de straat op, maar de maatregelen zijn nu strikter. Daarom vereeuwigde onze fotografe Greetje nog snel Tot voor kort konden we de straat op, maar de maatregelen zijn nu strikter. Daarom vereeuwigde onze fotografe Greetje nog snel inspirerende mensen die een verschil maken . En ja, ze hield uiteraard twee meter afstand. De 27-jarige Thomas Opdenacker heeft samen met collega Robin De Jonghe (23) en monitrice Amber Klockaerts (21) voor YES Events een heus digicamp op poten gezet, met online opdrachten en spelletjes. Zo kunnen kinderen zich tijdens de paasvakantie geen seconde vervelen.

“Normaal gezien is het team van YES Sportkampen tijdens deze periode druk bezig met het voorbereiden van de paasvakantie en de zomermaanden, maar het coronavirus heeft roet in het eten gestrooid. Ook onze verjaardagsfeestjes, workshops en sportdagen voor scholen zijn in het water gevallen. Maar we wilden natuurlijk niet bij de pakken blijven zitten.”

“Vorige week - nog vóór de laatste strenge coronamaatregelen werden aangekondigd - zijn we beginnen brainstormen. Ons doel is namelijk kinderen samenbrengen in een gezonde, veilige omgeving, en dat leek ons toen al onmogelijk. Wat konden we hier aan doen? Al snel dachten we aan een online programma, waarmee we kinderen thuis een fantastische tijd kunnen geven, ook al zijn ze niet fysiek op kamp.”

“Ouders die hun kroost inschrijven voor het digicamp, krijgen een account op een afgesloten website. Daarop kunnen de kleintjes elke dag van 9 uur tot 16 uur een livestream volgen en krijgen ze opdrachten. Dat gaat van ochtendgymnastiek tot een fort bouwen in de living, iets lekkers koken of knutselen.

“Eén opdracht houdt een kind wel even zoet: per taak zijn ze ongeveer een uurtje zelfstandig bezig. Zo hebben ouders een moment van rust. Iets waar ze véél nood aan hebben, blijkt uit de vele berichten die we krijgen van mama’s en papa’s. Al is het belangrijkste dat kinderen zich onbezorgd kunnen amuseren. Veel jongens en meisjes zijn nu immers wat angstig of onrustig. Niet meer dan normaal. Plots kunnen ze niet meer naar school gaan, mogen ze hun vriendjes niet meer zien en moeten ze thuisblijven. Ze worden in feite uit hun normale leven gerukt. En kinderen zijn niet onwetend: ze horen ook nieuws over dat ‘enge nieuwe virus’ passeren. Via het online kamp kunnen ze even ontsnappen uit alle heisa.”

“Het digicamp is trouwens niet alleen voor kinderen die al eens mee geweest zijn op één van onze sportkampen. Iedereen kan deelnemen. Bovendien is het gratis. We willen er geen voordeel uithalen, gewoon ons steentje bijdragen. Het is nu belangrijker dan ooit dat we goed voor elkaar zorgen. En het is niet omdat we allemaal binnen zitten, dat we geen leuke tijd kunnen beleven.”

Het digicamp boeken kan online. Meer informatie vind je ook op de website.

