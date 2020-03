#SAMENTEGENCORONA

23 maart 2020

12u45 0 Vrije tijd Vorige week konden we de straat op, maar de maatregelen zijn nu strikter. Daarom vereeuwigde onze fotografe Greetje nog snel Vorige week konden we de straat op, maar de maatregelen zijn nu strikter. Daarom vereeuwigde onze fotografe Greetje nog snel inspirerende mensen die een verschil maken . En ja, ze hield uiteraard twee meter afstand. Kelly Devos (41) moest haar consulten afzeggen toen ze ziek werd en in quarantaine moest. Ziek of niet: ze zette haar begeleiding voort op een andere manier.

“Ik vind het belangrijk om in dezelfde kamer te zijn als de mensen die ik coach. Ik wil voelen met welke energie ze binnen komen. Hun lichaamshouding, kleine gebaren en gelaatsuitdrukkingen vertellen veel over hoe het met hen gaat. Maar dat kan nu even niet. Twee weken geleden werd ons hele gezin ziek, dus kon ik niet anders dan mijn gesprekken annuleren. Toen leek het advies van de huisarts om met z’n allen binnen te blijven nog drastisch, maar we deden het wel. Ondertussen zijn we blij dat we hebben geluisterd: hoewel we nooit zijn getest, vermoeden we dat het corona is.”

“Ik begeleid vooral mensen met trauma’s, een burn-out, of stress- en angststoornissen. Juist nu wil ik er voor hen zijn, dus ik contacteerde iedereen die zijn afspraak in het water had zien vallen. Misschien stonden ze open voor online gesprekken? Het verbaasde me dat zoveel mensen liever werden geholpen op deze manier, dan helemaal niet.”

“In het begin was het zoeken. Met een bang hartje begon ik aan het eerste online-gesprek, maar besefte al snel dat veel mensen vooral gehoord willen worden. De manier waarop is minder belangrijk. Je verhaal kunnen doen tegen iemand die je vertrouwt, iemand die luistert en advies geeft, dààr draait het om. Sommige dagen ben ik zieker dan andere, en dan moet ik mijn afspraken alsnog verzetten naar een moment dat ik wel kan luisteren. We roeien met de riemen die we hebben.”

“Mijn tips voor mensen die niet goed om kunnen met de onzekerheid die dit gebeuren brengt? Informeer je bij mensen die weten waarover ze spreken. Praat erover met je huisgenoten, of bel eens een vriendin op. Merk je dat je bezorgdheid of angst je dreigt te overspoelen? Neem contact op met je huisarts en vraag het nummer van een psycholoog. Zij luisteren met meer afstand en kunnen je tools geven om beter met die angst om te gaan. Ik kan het weten.”

