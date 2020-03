#SAMENTEGENCORONA: OPROEP. Nina zoekt mensen die een verschil maken Roxanne Wellens

18 maart 2020

Een positief verhaal dat een glimlach op ons gezicht tovert, dat doet goed. We hebben elkaar hard nodig. Daarom is Nina op zoek naar hartverwarmende mensen die een verschil maken. Pas jij op de kinderen van een vriendin? Zet je je in als vrijwilliger of heb je een boodschap die je met de wereld wil delen? Stuur je verhaal mét foto dan naar nina@hln.be.