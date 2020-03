#SAMENTEGENCORONA

Noëlle kookt voor een vriend in quarantaine: “Een extra portie is snel gemaakt” Roxanne Wellens

18 maart 2020

09u18 1 Vrije tijd Gisteren konden we nog de straat op, maar vanaf vanmiddag worden de maatregelen nog strikter. Daarom vereeuwigde onze fotografe Greetje nog snel inspirerende mensen die een verschil maken. En ja, ze hield uiteraard twee meter afstand. Noëlle Opdebeek werkt gedwongen thuis en gebruikt de tijd die ze nu extra heeft om zelfgemaakt eten te brengen naar een goede vriend in quarantaine.

“Mark* zit al een tijdje binnen met griep. Corona of niet, hij is bijna 60 en heeft diabetes dus behoort tot de risicogroep. Er is niemand die voor hem zorgt: hij woont alleen op een appartementje en gaat altijd uit eten. Ik heb spontaan mijn hulp aangeboden, toen ik hoorde dat hij binnen moest blijven. Mark is te bescheiden om zelf om hulp te vragen, maar ik moet toch koken. Een extra portie is snel gemaakt en in een Tupperwarereke gestoken. Nu staat er een pot verse pompoensoep klaar om te brengen, samen met de medicijnen die ik daarnet ben gaan halen bij de apotheker. Ik ben een uurtje kwijt, als ik langsga. Als ik hem er een plezier mee kan doen, is dat heel graag gedaan.”

“Toen ik Mark niet goed kende, vond ik hem weleens kleinzerig. Nu ik weet wat er écht aan de hand is, neem ik die woorden terug. Hij ziet er gezond uit en spreekt niet over zijn ziekte, dus voor de buitenwereld lijkt alles oké. Tot je net dat beetje verder kijkt. En dat moeten we vaker doen, zeker nu. Ik geloof oprecht in de goedheid van mensen. Haat en onverdraagzaamheid komen voort uit angst. Door de coronahetze worden we angstiger en angstiger maar positiviteit is het antivirus.”

“Een steentje bijdragen is een kleine moeite. Het hoeft geen rotsblok te zijn: alle beetjes helpen. Nu er een tekort is aan mondmaskers, denk ik eraan om er zelf te maken. Ik heb een naaimachine, massa’s stof en moet toch verplicht thuiswerken. Waarom zou ik dan geen uurtje per dag mondmaskers stikken? De tijd die ik hiervoor stak in een babbeltje met een collega op het werk, kan ik nu gebruiken om mij nuttig te maken voor onze samenleving.”

*Mark is niet zijn echte naam.