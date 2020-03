#SAMENTEGENCORONA

26 maart 2020

17u06 0 Vrije tijd Nu we al zo lang Nu we al zo lang th uiszitten is het gemakkelijk om de moed te verliezen. Daarom vereeuwigt onze fotografe Greetje inspirerende mensen die een verschil maken . En ja, ze houdt uiteraard twee meter afstand. Ellen Schoenaerts (38) is muzikante, maar ze is ook gepassioneerd door technologie. Ze helpt als mentor bij Hack The Crisis, een IT intitiatief bedoeld om de problemen aan te pakken die de coronacrisis met zich meebrengt.

“Ik ben al jaar en dag gefascineerd door technologie en wat die ons kan bieden. De lockdown zou er zonder technologie heel anders hebben uitgezien: geen video-conferenties, geen voorlezende mensen, geen Facetime telefoontjes met vrienden of familie. En daar blijft het niet bij: de problemen die nu ontstaan kan technologie misschien ook oplossen."

“Daarom zet ik me dit weekend samen met andere ondernemers en hackers achter een 24- tot 36 uur durende hackathon, aan één stuk ja.” Een hacktahon is een groot event waarin mensen uit de informatica en andere disciplines zoals wetenschap, worden ingezet om na te denken over problemen. Vragen die wij bijvoorbeeld al kregen zijn: Kan er een platform gebouwd worden dat zegt welk coronanieuws fake is en welk niet? Kunnen we virtuele opendeurdagen organiseren voor scholen? Kunnen we voor kinderen in tehuizen een buddyplatform oprichtten zodat ze in contact komen met pleegouders? Op het einde van het weekend stelt elk team zijn oplossingen voor.”

“Een muzikante die van technologie houdt, is dat raar? Helemaal niet. Muziek is een combinatie van structuur, wiskunde en gevoel. Tech heeft die drie aspecten ook, als je er op de juiste manier naar kijkt. Je maakt iets en je geeft het vervolgens uit handen, zodat anderen er beter van zouden worden. Net zoals bij muziek.”

“Een hackathon is typisch in de techwereld, maar nog nooit ging het om zo’n maatschappelijk relevante thema’s. Daarom doe ik mee: ik zie het als mijn plicht om iets bij te dragen aan de wereld. We kunnen deze crisis zien als een uitnodiging om na te denken over hoe we samenleven willen herindelen. Als het aan mij ligt moeten we meer inzetten op rechtvaardigheid en empathie. Ik hoop dat er ook nog solidariteit zal zijn nà corona.”

