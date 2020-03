#SAMENTEGENCORONA

Mounira geeft online yogales: “Handelen vanuit liefde kan zelfs in tijden van crisis” Roxanne Wellens

18 maart 2020

13u05 0 Vrije tijd Tot voor kort konden we nog de straat op, nu dus niet meer. Daarom vereeuwigde onze fotografe Greetje nog snel inspirerende mensen die een verschil maken. En ja, ze hield uiteraard twee meter afstand. Yogi Mounira Bazzi bleef niet bij de pakken zitten toen ze geen yogales meer kon geven. Ze begon met gratis online lessen, en bouwde op een paar dagen tijd een netwerk op van meer dan 400 kijkers.

“Ik vond het belangrijk om verbonden te blijven met mijn studenten. Op die manier geraken we hier wel doorheen. Daarom begon ik yogales te geven via Facebook Live, vanuit mijn woonkamer. In elke les zit een affirmatie, een gebed dat je opzegt tegen jezelf, dat je sterkt tegen de onrust die het coronavirus met zich meebrengt. De affirmatie van vandaag was: ‘Ik ben veilig, ik ben gezond.’"

“Dit is een universele crisis en daarom een nieuwe ervaring voor ons allemaal. Iederéén panikeert, zelfs de meest rationele mensen. Want niet alleen je grootmoeder kan ziek worden, jij en ik ook. Van mijn Libanese grootouders hoorde ik weleens verhalen over de oorlog, maar ik kon me daar weinig bij voorstellen. Tot ik vandaag in de supermarkt kwam. Hun verhalen voelden plots niet meer ver weg.”

“De paniek die overal heerst, is gevaarlijk. Het is belangrijk om te blijven bewegen, want beweging brengt rust in je hoofd. Nee, we mogen ons huis niet uit, maar we kunnen zoveel andere dingen doen. Je kan je mat uitrollen of koken met je kinderen. Door je lijf te bewegen en te letten op je ademhaling, denk je even niet meer aan het nieuws. Yoga kalmeert. Yoga grondt je. En yoga verbindt je met de mensen om je heen. Zelfs in tijden van crisis, kunnen we nog steeds handelen vanuit liefde en verbondenheid. En laat dat nu juist zijn wat we het meeste nodig hebben.”

Je kan Mounira’s lessen volgen via: facebook.com/liveinyoga

Wij zijn #samentegencorona. Doe je ook mee? Stuur ons jouw inspirerend verhaal met foto via nina@hln.be.

LEES MEER #SAMENTEGENCORONA:

Noëlle kookt voor een vriend in quarantaine: “Een extra portie is snel gemaakt”

Lars vreest voor zijn zaak, maar blijft positief: “Het leven nemen zoals het is, en er dan het beste van maken”