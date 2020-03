#SAMENTEGENCORONA

Meindert richtte ‘België zingt uit het raam’ op: “We zijn veel positiever dan we denken” Roxanne Wellens

24 maart 2020

09u01 1 Vrije tijd Vorige week konden we de straat op, maar de maatregelen zijn nu strikter. We moeten met z’n allen Vorige week konden we de straat op, maar de maatregelen zijn nu strikter. We moeten met z’n allen thuisblijven . Daarom vereeuwigde onze fotografe Greetje nog snel inspirerende mensen die een verschil maken . En ja, ze hield uiteraard twee meter afstand. Toen Meindert Giessen (40) samen met zijn vrouw Kelly in quarantaine moest, kon hij wel zingen van geluk. En dat heeft heel België geweten. Zijn Facebookgroep ‘België zingt uit het raam’ telt op een week tijd zo'n 70.000 leden. Het concept is simpel: elke avond zingt iedereen een liedje, vanuit het raam.

“Ik was geïnspireerd door de Italianen die zingen en muziek maken op hun balkon. Ik wil mensen een hart onder riem steken: mensen die corona hebben, mensen in de zorg, mensen die thuis moeten zitten door de lockdown. Ik hou van feestjes maar zat al even binnen, dus ik dacht: laten we een beetje leut maken.”

“Elke avond om 20u zingen we een liedje, dat gekozen wordt via een poll in de groep. Voor onze liedjes applaudisseren we eerst een minuut voor alle mensen die nu zo hard werken om de boel draaiende te houden. We hebben de actie van het wit laken uit je raam ook mee ondersteund, want de mensen voor wie het applaus bedoeld is horen ons vaak niet klappen. Ze zijn dan aan het werk.”

“Mensen zijn bang, maar ik probeer toch positiviteit en solidariteit te verspreiden. Er is zo’n grote behoefte aan een stevige dosis optimisme. De liedjes zijn een tegengif voor angst, voor de frustratie die we allemaal weleens voelen. Het leukste liedje dat ik tot nu heb gezongen? Moeilijk. ‘I will survive’ van Gloria Gaynor of ‘I want to break free' van Queen. Er zijn mensen die zich hebben uitgedost als Freddie Mercury en zo een videoclip hebben opgenomen. Onze leden zijn heel geëngageerd: onze oproep om mondmaskertjes te maken werd bijvoorbeeld door veel mensen beantwoord.”

“Als we sociale media en het nieuws moeten geloven is er best veel verdeeldheid in ons land, maar nu zie ik hoe positief wij kunnen zijn. Iedereen heeft een positieve en een negatieve kant, en die negatieve neemt soms een loopje met ons. Het overkomt iedereen. Maar betekent dat dan dat mensen slecht zijn? Nee. 99% van de mensen is superondersteunend, aangenaam en lief voor elkaar. We mogen daar trots op zijn als volk. Misschien is er toch meer eenheid dan we eerst dachten.”

