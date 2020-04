#SAMENTEGENCORONA

Marie en Manon maken postkaartjes voor een goed doel: "Je steentje bijdragen, hoe klein of groot dat ook is"

01 april 2020

14u42 0 Vrije tijd Nu we al zo lang Nu we al zo lang thuiszitten is het gemakkelijk om de moed te verliezen. Daarom vereeuwigt onze fotografe Greetje inspirerende mensen die een verschil maken . En ja, ze houdt uiteraard twee meter afstand. Marie Monsieur (30) en Manon Acke (27) zijn twee vriendinnen die Dokters van de Wereld steunen, een organisatie die daklozen, vluchtelingen en alle andere kwetsbare groepen in ons land helpt. Die steun bieden de dames via 2.000 zelf ontworpen postkaarten. Wij spraken met Manon.

“Hoe kunnen daklozen en vluchtelingen in hun kot blijven, als ze geen kot hebben? Door de maatregelen om de verspreiding van corona in te dijken moesten ook de dienst Vreemdelingenzaken en sommige daklozencentra sluiten. Daardoor belandden veel mensen op straat, en dat is gevaarlijk. We moeten oppassen dat er geen humanitaire crisis door ontstaat.”

“Marie is fotografe en reisjournaliste en ging mee op missie naar Madagaskar met Dokters van de Wereld. Ze was er zo door ontroerd dat ze een foto-expo organiseerde en alle winst aan Dokters van de Wereld schonk. Nu de organisatie zich extra inzet voor de mensen die op straat zijn beland, hebben we besloten om samen iets te organiseren in hun voordeel. Marie en ik wilden al langer samen zoiets doen.”

“Op vier dagen tijd hebben we een project op poten gezet: we verkopen nu postkaarten. In tijden van social distancing hét middel om toch nog contact te maken met elkaar. We willen 400 pakketjes verkopen, we zitten al aan 296. Marie heeft de beelden op de kaartjes gemaakt, het zijn foto’s uit haar reisportfolio. Ze zijn bedoeld om mensen even te doen wegdromen. Ons werk is minimaal tegenover dat van Dokters van de Wereld. Die mensen riskeren hun eigen gezondheid en die van hun familie om daklozen te helpen. Wij vinden dat je je steentje moet proberen bijdragen, hoe klein of hoe groot dat ook is.”

“Ik besef meer dan ooit dat geluk in kleine dingen zit. De vrijheid hebben om naar de winkel kunnen gaan, de zon die schijnt of een wandeling in het park. Het zijn dingen waar ik nog meer van wil gaan genieten. Alles wat nu weggevallen is, zoals restaurantbezoekjes, shopping uitjes of op vakantie gaan, doet me inzien wat we écht nodig hebben om gelukkig te zijn.”

Via de website www.samentegencovid19.be kan je voor €20 een pakket bestellen van 5 postkaarten. Je kan kiezen uit 3 verschillende stijlen. Je kan ook een pakket kopen, inclusief 5 postzegels, voor €25 . De opbrengst gaat integraal naar Dokters van de Wereld.

