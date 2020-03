#SAMENTEGENCORONA

Lars vreest voor zijn zaak, maar blijft positief: “Het leven nemen zoals het is, en er dan het beste van maken” Roxanne Wellens

17 maart 2020

18u30 0 Vrije tijd Nu kunnen we nog de straat op, maar straks misschien niet meer. Daarom vereeuwigde onze fotografe Greetje inspirerende mensen die een verschil maken. En ja, ze hield twee meter afstand. Lars Cosemans runt Coffee & Vinyl, een Antwerpse zaak waar je vóór de uitbraak van het virus, zoals de naam suggereert, terecht kon voor een koffie en platen. Hoewel zijn zaak voorlopig open mag blijven, denkt Lars er toch over na om te sluiten. “Het welzijn van de mensen is te belangrijk”, klinkt het. Zelfs als de prijs die hij daarvoor moet betalen, zijn zaak zelf is.

“Ik zie het coronavirus als een uitnodiging om te vertragen, om tot mezelf te komen. Ons jachtige leven staat op pauze, dus hebben we tijd om ons af te vragen waar we mee bezig zijn. Wat zullen we in de toekomst anders doen als maatschappij? Wat is essentieel? Voor mij zijn dat de ‘ouderwetse’ dingen: gezondheid, familie, de mensen die ik liefheb. ‘Genoeg’ is voldoende. Geld, roem en naam zijn niet meer belangrijk als ik me focus op wat er echt toe doet.”

“De maatregelen die worden genomen zijn voor iedereen moeilijk, maar wat kunnen we eraan doen? Je kan je erover opwinden tot je ongelukkig bent. Of je kan het leven nemen zoals het is en er het beste van maken. Samen, want we moeten meer inzetten op solidariteit. Soms betekent dat jezelf opzijzetten, zodat een ander er beter van wordt. Iedereen is tenslotte gelijk, en dat laat het virus goed zien.”

“De tijd zal uitwijzen wat er met mijn zaak zal gebeuren. Mensen zijn nu niet bezig met platen te kopen, ik probeer daar vrede mee te nemen. Het is niet het einde van de wereld. Er komt wel iets anders uit de bus: een andere manier van werken, een nieuwe job. Ik bekijk het van dag tot dag. Er is geen zekerheid, maar is dat niet wat het leven is: overgave?”

Op de website van Coffee & Vinyl kan je platen bestellen. Lars geeft binnenkort ook korting op onlineverkoop.

Wij zijn #samentegencorona. Doe je ook mee? Stuur ons jouw inspirerend verhaal met foto via nina@hln.be.