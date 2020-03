#SAMENTEGENCORONA

23 maart 2020

09u01 0 Vrije tijd Tot voor kort konden we de straat op, maar de maatregelen zijn nu strikter. Daarom vereeuwigde onze fotografe Greetje nog snel inspirerende mensen die een verschil maken. En ja, ze hield uiteraard twee meter afstand. Tessa Ottevaere uit Berchem bedacht een remedie tegen verveling en bracht haar leerlingen uit het tweede leerjaar een zelfgemaakte oefenbundel.

“Toen de scholen vorige week sloten heb ik thuis een reeks herhalingsoefeningen gemaakt. Denk aan oefeningetjes over lid- en rijmwoorden, de maaltafels of taalbeschouwing. Genoeg om drie weken mee toe te komen. Met de adressen van mijn leerlingen op zak ben ik mijn bundel in alle brievenbussen gaan steken. Daarstraks nog zijn mijn man en ik naar Hoboken en Wilrijk gefietst, zodat ook de kinderen die niet in de buurt van school wonen er eentje krijgen. Sommige leerlingen zwaaien dan naar ons, door het raam.”

“Er staan geen punten op de oefeningen, omdat ze niet verplicht zijn. De bundel is vooral bedoeld om de kinderen bezig te houden. Ik weet dat veel ouders met de handen in het haar zitten nu: koters van een jaar of acht zo lang bezighouden is een hele opgave. Ik heb al veel positieve reacties gekregen. Via een app blijven we in contact, ouders posten foto’s van hun kinderen die aan het werk zijn. Het is fijn om mijn leerlingen op die manier toch te zien, want ik mis ze wel. ”

“Ouders lachen vaak: ‘Als ik zeg dat hij zijn huiswerk moet maken, doet hij het niet. Maar als het van jou komt lukt het wel.' Je merkt toch dat je als juf gezag hebt. Ik heb bij elke bundel een brief gestoken die aan de kinderen is gericht, om het de ouders gemakkelijker te maken.”

“Leraar worden was mijn roeping, ik kan het niet anders zeggen. Belangrijk zijn in het leven van die kinderen, het gevoel hebben dat ik kan helpen, en dan de leuke reacties van ouders horen. Dat houdt mij gaande. Je moet geen heldin van mij maken: die bundels rondbrengen geeft mij voldoening, maar het is een kleine moeite. We moeten met z'n allen positief blijven, hoe verwarrend en onheilspellend het nieuws soms ook is."

