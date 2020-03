#SAMENTEGENCORONA

Inez doet boodschappen voor haar buur: "Als ik ouderen in de winkel zie wil ik meteen mijn nummer geven"

19 maart 2020

15u04 1 Vrije tijd Tot voor kort konden we de straat op, maar de maatregelen zijn nu strikter. Daarom vereeuwigde onze fotografe Greetje nog snel inspirerende mensen die een verschil maken. En ja, ze hield uiteraard twee meter afstand. Inez E.M. uit de Van Trierstraat in Antwerpen helpt haar buurman en iedereen die het nodig heeft een handje, of twee.

“Ik was in Marokko op stage, maar door de omstandigheden moest ik terugkeren. Plots had ik veel tijd. Blijven stilzitten is niets voor mij, dus ik vroeg me af wat ik kon doen. Al van kinds af aan ga ik langs bij mijn buur, die sinds kort is verhuisd. Ik bel hem dagelijks om hem op de hoogte te houden van nieuwe maatregelen, en om te vragen of hij iets nodig heeft. De ene dag ga ik naar de apotheker, de andere doe ik boodschappen. Mijn mama zit ook quarantaine, dus voor haar doe ik hetzelfde.”

“Zorg is gewoon nodig. We kunnen er alleen maar voor elkaar zijn op dit moment. En hoe minder mensen buiten, hoe beter. Als ik voor drie mensen kan gaan winkelen, zijn er weer drie mensen minder op straat. Ik ben jong, kerngezond, en wil dat op mij nemen. Ik ga liever zelf naar buiten dan dat ik iemand op leeftijd laat gaan. Dat is het minste wat ik nu kan doen.”

“En niet alleen voor familie of vrienden: ik doe dat graag voor iedereen. Ik ken niet iedereen in mijn straat en toch hebben mensen mijn contactgegevens. Als ik oudere mensen in de winkel zie, heb ik zin om mijn telefoonnummer te geven en te zeggen: laat maar weten wat ik moet kopen.”

“Meer dan ooit ben ik dankbaar voor de kleine dingen. Voor sociale media bijvoorbeeld, die ervoor zorgen dat ik kan videochatten met mijn vrienden. Soms bel ik een vriendin om alleen haar aanwezigheid te voelen, dan praten we niet eens. Een kus en een knuffel bij het binnenkomen zal ik ook nooit meer als vanzelfsprekend zien. Dankbaarheid is de sleutel. Dat is mijn boodschap aan de wereld: wees dankbaar. En blijf in uw kot.”

