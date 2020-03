#SAMENTEGENCORONA

Hadija brengt eten aan daklozen: “Als ik het niet doe, wie dan wel?” Roxanne Wellens

18 maart 2020

15u23 0 Vrije tijd Tot vanmiddag konden we nog de straat op, maar sinds 12u zijn de maatregelen nog strikter. Daarom vereeuwigde onze fotografe Greetje nog snel inspirerende mensen die een verschil maken. En ja, ze hield uiteraard twee meter afstand. Hadija Ndagijimana is studente Afrikaanse talen, maar fietst in haar vrije tijd door Antwerpen om daklozen te voorzien van soep en brood.

“Voor mij zijn het geen daklozen meer, maar vrienden. Ze hebben een gezicht. Ik ken hun namen. Zij verwachten mij elke zondag met eten, en ik verwacht een vriend die ik de hele week niet heb gezien. Ik geef hen wel soep, maar we babbelen ook over hoe het met ons gaat. Over dingen die we hebben meegemaakt, problemen waar we mee zitten.”

“Dat de maatregelen strenger zijn geworden houdt me niet tegen om zondag op de ‘Kamianomobiel’ te springen en aan mijn voedseltour te beginnen, op een verantwoorde manier natuurlijk. ‘Kamiano’ is het dak- en thuislozenrestaurant van Sant’Egidio, de organisatie die zorgt voor het eten dat ik vrijwillig rondbreng. Ik krijg er geen geld voor, maar het geeft waarde aan mijn leven. Ik besteed mijn vrije dag liever aan anderen helpen dan aan Netflix.”

“Ik had nooit gedacht dat ik zoiets als dit zou doen. Het is emotioneel zwaar dus ik twijfelde, maar na de tweede keer kon ik niet meer stoppen. Soms word ik geconfronteerd met iemand die dronken is of zijn roes ligt uit te slapen. Ik hou afstand maar laat altijd water, broodjes, een kom soep achter. Zo heeft hij toch iets te eten als hij bijkomt.”

“Voor mij is het ontzettend belangrijk om juist nu andere mensen te helpen. Want als ik het niet doe, wie dan wel? Die dakloze mensen vertrouwen erop dat ik ga komen. Ze rekenen op soep en brood omdat ze anders niets te eten hebben. Dit het het moment om hen te laten zien dat we er zijn, dat ze er niet alleen voor staan."

“Denk ook eens aan mensen die in nood zijn, mensen die het moeilijk hebben. Open je hart en verspreid liefde. Daarom sta ik elke zondag paraat. Het is mijn manier om iets goed te doen voor de wereld.”

