#SAMENTEGENCORONA

Eveline naait mondmaskertjes: “Je zou mijn tafel moeten zien. Vol stof, patronen en scharen” Roxanne Wellens

19 maart 2020

09u39 0 Vrije tijd Tot voor kort konden we de straat op, maar de maatregelen zijn nu strikter. Daarom vereeuwigde onze fotografe Greetje nog snel inspirerende mensen die een verschil maken. En ja, ze hield uiteraard twee meter afstand. Eveline Petry uit Berchem zet zich in als vrijwilliger en maakt mondmaskertjes om het tekort in ziekenhuizen te drukken.

“Ik werk bijna dagelijks voor het Berrefonds, een vzw die zich inzet voor de ouders van sterrenkindjes. Dat zijn kinderen die stierven nog voor ze konden stappen. Voor het fonds naai ik hemdjes en wikkeldoekjes in de allerkleinste maten, die je niet in de winkel kunt kopen. We hebben samen beslist om dat werk even opzij te leggen en met z’n allen mondmaskertjes te maken. Zo zorgen we niet alleen voor de sterrenkindjes, maar ook voor het algemeen belang.”

“De oprichtster van het Berrefonds, Christine, is zelf een sterrenmama en verloor 11 jaar geleden haar zoontje Berre. Bij de geboorte van haar tweede kind besliste ze om in plaats van cadeautjes, centjes te vragen. Daar heeft ze de eerste overslaghemdjes van gemaakt. Ik vond het initiatief zo hartverwarmend dat ik zelf ben beginnen te naaien. Het is een nobele zaak en ik voel mij er heel goed bij, maar emotioneel gemakkelijk is het niet: de kleinste wikkeldoekjes zijn niet groter dan mijn hand.”

“Je zou mijn tafel moeten zien, die ligt vol stof, scharen en patronen. Ik ben van mijn naaikamertje naar de living verhuisd, want ik had niet genoeg plaats. Die mondmaskers maken is nogal een klus, maar we gaan ervoor. Mijn man zucht soms lachend dat ik nooit rijk zal worden. Maar dat is ook mijn bedoeling niet, als ik maar gezond en gelukkig ben toch?”

“Door het coronavirus besef ik hoe belangrijk gezondheid is. Dat kan je niet kopen hé? Toen mijn nagelstyliste afbelde was ik teleurgesteld, maar zo'n dingen zijn bijkomstig. We kunnen heus wel een paar weken zonder een kappersafspraak. Als het aankomt op de gezondheid van onze medemens is dat allemaal niet zo belangrijk meer. Natuurlijk zou ik mijn kinderen en kleinkinderen willen knuffelen, maar een komt weer een tijd dat ik dat vaak zal kunnen doen. Nu primeert iets anders. Iedereen moet zijn verantwoordelijkheid dragen, iedereen moet voor elkaar zorgen en vooral gezond blijven.”

Wij zijn #samentegencorona. Doe je mee? Stuur ons jouw inspirerend verhaal met foto via nina@hln.be

LEES MEER #SAMENTEGENCORONA:

Lars vreest voor zijn zaak, maar blijft positief: “Het leven nemen zoals het is, en er dan het beste van maken”

Hadija brengt eten aan daklozen: “Als ik het niet doe, wie dan wel?”

Mounira geeft online yogales: “Handelen vanuit liefde kan zelfs in tijden van crisis”