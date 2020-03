#SafeHandsChallenge gaat de wereld rond: deze beroemdheden willen bewustzijn creëren lvds

27 maart 2020

08u56

Bron: Vogue 0 Vrije tijd Er gaat alweer een nieuwe challenge viraal in internetland. Dit keer is het een educatieve uitdaging die mensen aanspoort hun handen op de juiste manier te wassen. Menig influencer ging de uitdaging al aan en zo gaat de #SafeHandsChallenge de wereld rond.

Het belang van handhygiëne is cruciaal. Dat kunnen we niet genoeg benadrukken. Om er zeker van te zijn dat die boodschap bij iedereen doordringt - ook bij de jonge bevolking - startte de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) een challenge op Instagram.

Geen make-up- of haartutorial, wél een duidelijk filmpje waarin helder wordt uitgelegd en getoond hoe we onze handen op een juiste manier moeten wassen. De WHO heeft daar haar eigen richtlijnen voor. En dat is niet zomaar even je handen onder de kraan steken. Het is een 40 tot 60 seconden durende routine die 11 stappen omvat.

De #SafeHandsChallenge heeft als doel het bewustzijn rond handen wassen nog meer te vergroten om het coronavirus uiteindelijk in te dammen. De directeur-generaal van de WHO, Dr. Tedros Adhanom Ghebreye, gaf als eerste het goede voorbeeld in een video. “Er zijn verschillende praktische maatregelen die je kunt nemen om jezelf te beschermen tegen het coronavirus”, legt Ghebreyesus daarin uit. “Een van de belangrijkste is een regelmatige, veilige en effectieve handhygiëne met behulp van zeep en water of alcohol.”

Drie mensen nomineren

Zoals dat hoort bij internet-challenges nomineerde Ghebreye op zijn beurt drie beroemdheden om de uitdaging ook aan te gaan. Deze celebrities demonstreren de routine aan hun grote achterban, en roepen hen op hetzelfde te doen. Een van die smaakmakende bekende koppen is zangeres Selena Gomez, die aan haar 171 miljoen volgers toonde hoe het moest. Vervolgens sprongen ook onder andere Cardi B, Olivia Wilde, Cara Delevingne en Dakota Johnson al op de kar. De #SafeHandsChallenge video’s werden zo al miljoenen keren bekeken.

Je hoeft echter niet te wachten tot iemand je nomineert om mee te doen met de trend. Om deel te nemen, film je een video van jezelf waarin je de juiste technieken demonstreert, en post je deze op sociale media.

