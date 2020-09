"Reken er niet op dat de week volledig volgens plan en wens verloopt": jouw horoscoop voor deze week Esther Van Heerebeek-Spijkers

28 september 2020

08u00 0 Vrije tijd Wordt het een topweek, of let je beter even op? Wij vroegen aan onze astrologe Esther van Heerebeek-Spijkers wat er voor jouw sterrenbeeld in de sterren staat geschreven.

Ram 21-3 t/m 21-4

Dit wordt een vrij relaxte week voor je, Ram. De hectiek van de laatste tijd is er nu een beetje van af. Tijd om te ontspannen en toffe dingen te ondernemen. Spreek af met een goede vriendin of ga iets romantisch doen met je lief. Je krijgt er nu de kans voor, dus doe hier deze week je voordeel mee.

Stier 22-4 t/m 21-5

Reken er niet op dat de week volledig volgens plan en wens verloopt, Stier. Grillige planeet Uranus heeft soms andere zaken voor je in petto! Dit hoeft niet per definitie slecht te zijn, integendeel. Wanneer je niet te krampachtig vasthoudt aan je eigen planning en open staat voor iets anders, kun je op positieve wijze verrast worden.

Tweelingen 22-5 t/m 21-6

Het is goed om het deze week extra rustig aan te doen, Tweelingen. Je lichaam vraagt erom. Besteed tijd aan een bewuste levensstijl en wanneer het je ding is, doe aan yoga of meditatie. Dat brengt je overprikkelde geest eveneens tot rust en dat is super fijn. Zet jezelf deze week eens op de eerste plek!

Kreeft 22-6 t/m 23-7

Met planeet Uranus aan je zijde, kun je onrustig zijn en soms zelfs een tikkeltje nerveus. Van de andere kant belooft deze invloed ook verrassende wendingen en soms plotselinge kansen. Breng jezelf tot rust door fysieke activiteiten te doen of alleen de natuur in te gaan. Dan zie je ook eerder de kansen die op je pad komen.

Leeuw 24-7 t/m 23-8

Helaas kan je op financieel vlak voor een vervelende verrassing komen te staan, Leeuw. Je krijgt te maken met een onverwachte kostenpost of je hebt minder te besteden dan gedacht. Inzicht in je persoonlijke administratie is een must, zorg dat je dat deze week voor jezelf op orde krijgt. Daarmee voorkom je in de toekomst dit soort onaangename issues.

Maagd 24-8 t/m 22-9

Het ontbreekt je niet aan ideeën, inspiratie en enthousiasme deze week, Maagd. Daar zorgt planeet Uranus wel voor. Het is meer de vraag of je overal actie op dient te ondernemen. Het is beter om niet te impulsief te zijn en je te richten op één ding tegelijk. Daarmee verspil je minder energie en je boekt er betere resultaten door.

Weegschaal 23-9 t/m 22-10

Er staat je een heerlijke week te wachten, jarig of niet. Je kunt je verjaardag op prettige wijze vieren en je hebt tof contact met vriendinnen, familie en collega’s. Daar haal je veel plezier en voldoening uit. Neem deze week ook wat extra tijd voor jezelf, ga uitgebreid in bad, lees een boek of luister rustgevende muziek.

Schorpioen 23-10 t/m 22-11

Je kunt zeer direct zijn deze week, Schorpioen en dan met name in je uitspraken. Ook al bedoel je het misschien niet zo, je kunt er mensen mee kwetsen. Het is goed om even na te denken voordat je ergens op reageert, daarmee voorkom je irritaties en confrontaties. En ben daarbij eens wat minder streng voor jezelf.

Boogschutter 23-11 t/m 22-12

Deze week kom je overal aan toe en dat is prettig. Wat je ook op je to do lijstje hebt staan, je kunt het zonder problemen wegstrepen. Hierdoor houd je tijd over voor jezelf of voor relaxte dingen. Neem ook daar de tijd voor of zet ze eveneens op je to do lijst! Dan wordt het een optimale week.

Steenbok 23-12 t/m 20-1

Je voelt de behoefte om actief bezig te zijn deze week, Steenbok. Wandelen, fietsen, sporten of in je eigen huis of tuin bezig zijn. Geef daar aan toe, het helpt je uit je hoofd te komen, los te laten en te relaxen. Overdrijf alleen niet, put jezelf niet uit, want dat heeft juist een averechts effect.

Waterman 21-1 t/m 18-2

Loop je ergens tegen aan of maak je je zorgen, dan is er helaas niet zomaar een oplossing voor te vinden. Inventieve planeet Uranus ligt dwars, wat jou niet bepaald verder op weg helpt. Probeer afleiding te zoeken en met andere dingen bezig te zijn, dan is de kans groot dat je plots een inzicht krijgt.

Vissen 19-2 t/m 20-3

Het wordt een onrustige week voor je, Vissen en als chaotisch type, kun je daar niet zo goed tegen. Het is belangrijk dat je routine in je dag brengt en jezelf duidelijke doelen stelt, dat maakt het allemaal een stuk overzichtelijker. Laat je vooral niet opjagen, zorg dat je de dingen in je eigen tempo doet.