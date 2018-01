"Vrouwen lokken verkrachting uit door sexy kleren": Brusselse expo toont het tegendeel TVM

10u38 1 Baert Marc Een jurkje, een T-shirt, een bloesje of een politie-uniform. Dat iemand slachtoffer wordt van een verkrachting heeft niets te maken met zijn of haar kledijkeuze. Vrije tijd "Wat had je die dag aan?" Te vaak krijgen slachtoffers van een aanranding deze vraag te horen. Met hun gelijknamige expo, waarin kledij van slachtoffers van seksuele agressie tentoon gesteld wordt, wil de dienst Preventie van Molenbeek de mythe doorprikken dat slachtoffers met hun kledijkeuze seksuele agressie zouden uitlokken.

"De vraag 'Wat had je die dag aan?' impliceert dat slachtoffer, door de keuze van zijn of haar outfit, deels verantwoordelijk is voor wat hem of haar overkwam", legt Delphine Goossens van de dienst Preventie van Molenbeek uit. "In onze tentoonstelling willen we twee stereotypen ontkrachten. Ten eerste dat er niets zoiets bestaat als een provocerende outfit. En ten tweede willen we de algemene instelling de wereld uithelpen dat het slachtoffer ook maar enige schuld treft. Want die gedachte heerst nog te veel in onze cultuur."

Voor het eerst in Europa

De expositie 'Wat had je die dag aan' werd opgestart door de Universiteit van Kansas en wordt in het Gemeenschapscentrum Maritiem in Molenbeek voor het eerst in Europa getoond. In totaal hangen 18 outfits op, kledingsstukken die de slachtoffers droegen tijdens hun aanranding. "De universiteit nam 30 getuigenissen af. Wij selecteerden er 18 uit en gingen op zoek naar de kleren die overeenkwamen met de beschrijving van het slachtoffer. Het gaat van T-shirts met jeans, tot sportkleren, een djellaba en zelfs een politie-uniform. Dat bewijst dat een aanranding niet veroorzaakt wordt door een bepaalde kledijkeuze." Bij elke outfit staat in een drietal zinnen beschreven wat het slachtoffer overkwam. "In de tijden van #MeToo is er steeds meer ruimte om delicate zaken als deze onder de aandacht te brengen. Het wordt steeds gemakkelijker om erover te praten en mensen hiermee te confronteren." De expo opende gisteravond de deuren en loopt nog tot 20 januari.

