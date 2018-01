"Vooral níet roepen!": barmannen tippen hoe je sneller bediend wordt op café ND

14u07

Bron: The Huffington Post 10 thinkstock Vrije tijd Bijna weekend! Tijd voor een welverdiend drankje op café vanavond. Helaas ben je op vrijdag meestal niet de enige met dat plan, en sta je bijgevolg met zijn dertienen te drummen voor de toog tot je een biertje te pakken hebt. Hoe lok je de aandacht van de barman om sneller bediend te worden? Ze leggen het zelf uit aan de dorstige cafégangers onder ons.

Je hebt waarschijnlijk - net als alle andere wachtenden voor je - het gevoel dat je altijd wordt voorgestoken aan de toog op café. Maar jezelf al mopperend in die slachtofferrol duwen, levert ook geen fris getapt pintje op. Ten eerste beeld je je het waarschijnlijk in, net zoals je in de supermarkt denkt dat je altijd de foute rij hebt gekozen. Ten tweede kan je er ook zelf iets aan doen, door deze tips van barmannen ter harte te nemen.

Niets zo vervelend als klanten die ertussen beginnen roepen als je nog bezig bent Barvrouw Gita

Niet roepen

De eerste tip druist waarschijnlijk in tegen je enthousiasme om aan die vrijdagavond te beginnen, maar is toch de allerbelangrijkste: wees geduldig. "Niets zo vervelend als klanten die zien dat je druk bezig bent, en er toch tussen beginnen te roepen om te bestellen," vertelt barvrouw Gita, die in Los Angeles en Florida al heel wat jaren achter de bar op de teller heeft staan. Zo'n boertig gedrag werkt bij barpersoneel als een rode lap op een stier, bevestigt ook Will, fulltime barman in Alabama. "Je bent echt niet de enige persoon waarmee we bezig zijn. Natuurlijk willen we je goed behandelen, maar gun ons ook de tijd om onze vorige klant deftig te bedienen voor het aan jou is. Als barman loop je als een gek rond waarbij je de hele tijd in jezelf loopt te praten - 'dat meisje een thee, de wijnglazen zijn op, ik moet het vat pils vervangen...' - en dan is er niks vervelender als iemand die jou onderbreekt met nog een extra aanvraag. Dat levert alleen maar foute bestellingen en irritatie op."

Oogcontact en portefeuilles

In plaats van een bestelling uit het niets voor het hele café te beginnen roepen, ben je beter af met wat oogcontact of een simpele handbeweging, verklapt Gita. Sta niet te draaien en ondertussen op je smartphone te tokkelen, maar kijk actief naar de persoon achter de bar en steek je hand even op als de bestelling van de vorige klant is afgerond. "Blijf van je gsm af en hou je portefeuille of bankkaart duidelijk in het zicht. Dat is een niet mis te interpreteren signaal dat je iets wil bestellen, daar hebben we altijd oog voor."

Begin niet pas aan je vrienden te vragen wat ze moeten drinken als het jouw beurt is om te bestellen Barman Will

Wees voorbereid

Wil je een barman of -vrouw op de zenuwen werken? Dan sta je aan de toog zelf nog te twijfelen en ruil je die bruiswater twee keer in voor een cola terwijl je bestelt. Dan zal hij of zij bij een tweede rondje eerder geneigd zijn om jou als twijfelaar even over te slaan, want het moet vooruit gaan achter de bar. "Als je meerdere drankjes bestelt, wees dan duidelijk en voorbereid. Begin niet pas aan je vrienden te vragen wat ze moeten drinken als het jouw beurt is om te bestellen," tipt Will.

Een feestje voor iedereen

Helemaal goede vrienden worden met de barman of barvrouw? Van een beetje fooi geven is nog nooit iemand gestorven, en het is wel zo vriendelijk naar de hardwerkende mensen achter de toog toe. Ook een sympathieke 'alstublieft' en 'dankuwel' worden geapprecieerd, al helemaal in combinatie met een glimlach. Weet dat barpersoneel te vriend houden heel wat wat voordelen kan opleveren. "Als je te dronken bent, kan je ons vragen om een taxi te bellen. Of als je een slechte date hebt die uit de hand loopt en je bent bang voor je eigen veiligheid, kan je ons in vertrouwen nemen. Onze job is om het voor iedereen gezellig te houden. Wij maken deel uit van het feestje, maar het moet wel voor iedereen leuk blijven," besluit Gita.