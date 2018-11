“Persoonlijkheid primeert in mijn interieur, ik vind vaak mijn gading in tweedehands”: Nina’s woonportret Bij Jo Lameire NINA

15 november 2018

Voor Jo is de keuken meer dan de plek waar ze met restjes de lekkerste gerechten bereidt. Ze stekt er ook jonge planten, etaleert er oude foto's en stift er haar lippen. Het is een echte leefplek, waar ze kleur zegeviert.

Wie is ze?

• Jo Lameire (41), styliste en interieurvormgeefster

• mama van Leonn (10)

• houdt van koken, kleur en geuren die herinneringen oproepen

• woont in een burgerwoning in een jonge buurt in Sint-Amandsberg.

Je bekent letterlijk kleur in je woning. Typeert dat jou?

“Helemaal. Kleur is erg belangrijk voor mij. Het staat voor optimisme, en zo wil ik in het leven staan. Grijze muren? Stel je voor … (lacht) Ik neem graag risico’s als het op kleur aankomt. Neem nu de bruine wandtegels. Niet meteen een evidente keuze, maar ik hou van een interieur met een hoek eraf. En gek genoeg word ik die aparte beslissingen nooit beu. Ook mijn uitgebreide collectie planten zorgt voor kleur en leven in huis. Planten verzorgen is een van mijn passies, en het brengt rust in mijn hoofd. Maar o wee als er eentje doodgaat, dat kan me echt raken.”

Ook nostalgie is je niet vreemd?

“In mijn huis probeer ik heden en verleden samen te brengen. Ik heb op vrij jonge leeftijd mijn beide ouders verloren. Net daarom vind ik het zo belangrijk om van mijn huis een geborgen plek te maken. Ik groeide op in een erg gezellig, warm nest en doe mijn best om dat gevoel hier opnieuw te creëren. Ik wed dat mijn mama het hier fantastisch zou vinden. Ze had een zwak voor natuurlijke materialen en ik merk dat mijn voorkeur daar steeds meer naar uitgaat. Veel van wat je in mijn keuken ziet, komt trouwens rechtstreeks uit het ouderlijk huis. Het grote marmeren snijblok, de broodplankjes, koffiekopjes en wat textiel. Ik koester die dingen. Ze brengen mooie herinneringen naar boven.”

Wat maakt van de keuken jouw geliefkoosde plek in huis?

“Eerst en vooral kook ik ontzettend graag. Bij vrienden en familie sta ik ervoor bekend dat ik de meest originele gerechten op tafel tover met quasi niets.(bloost) Ook voor mijn dochter en mezelf neem ik graag de tijd om uitgebreid te koken, met de focus op gezondheid. Op verschillende plekken in de keuken staan kiemen te kweken. Ik ben trots op mijn keuken, die ik op het juiste moment via vrienden op de kop kunnen tikken heb, om ze daarna naar mijn hand te zetten. Het mobiele werkblad heb ik gepimpt met een zwart-witpatroon en is een blikvanger geworden. Verder hou ik van de connectie met de tuin. Het is fijn om tijdens het koken mijn dochter te zien ravotten. We brengen hier een groot deel van de dag door.”

Wie of wat inspireert je als je je huis inricht?

“Ik ga op mijn buikgevoel af, en volg zelden de trends. Al durven die twee weleens overeen te komen. (glimlacht) Persoonlijkheid primeert in mijn interieur, en ik vind vaak mijn gading in tweedehands. Zo ben ik nog altijd blij met het mosterdkleurige hanglampje in de keuken, ik vond het op een rommelmarkt in Berlijn. Het geeft me haast meer voldoening om een object een tweede leven te kunnen geven dan een splinternieuwe vondst uit een hippe boetiek. Maar ook daar hou ik van een mooi evenwicht.”