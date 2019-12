"Op je werk wordt er aan alle kanten aan je getrokken en thuis kunnen de spanningen hoog oplopen": jouw horoscoop voor deze week Esther Van Herebeek-Spijkers

09 december 2019

08u00 0 Vrije tijd Wordt het een topweek, of let je beter even op? Wij vroegen aan onze astrologe Ester van Heerebeek-Spijkers wat er voor jouw sterrenbeeld in de sterren staat geschreven.

Ram 21-3 t/m 21-4

Dit kan een uitdagende week voor je worden, Ram. Op je werk wordt er aan alle kanten aan je getrokken en thuis kunnen de spanningen door alle stress hoog oplopen. Het is zaak dat je af en toe even stoom afblaast, anders ben je dit weekend volledig uitgeput. Probeer een balans te vinden tussen in- en ontspanning.

Stier 22-4 t/m 21-5

Er staat je een toffe week te wachten, Stier. Je hebt leuke gesprekken met collega’s en er valt veel te lachen. Daarnaast is het thuis ook nog eens super gezellig. Zeker wanneer je je huis Kerstproof maakt. Let alleen op dat je niet teveel snoept, want de weegschaal is nu helaas genadeloos. Houd je een beetje in.

Tweelingen 22-5 t/m 21-6

Je bent er vaak niet bij met je gedachten, Tweelingen. Je kunt je niet goed focussen. Onder invloed van dromerige planeet Neptunus, dwaal je regelmatig af. Zorg dat belangrijke afspraken of taken verzet worden, die kun je beter op een later tijdstip doen wanneer je geest weer scherp is en je er weer volledig bij bent.

Kreeft 22-6 t/m 23-7

Het duurt nog even tot de Kerst, maar je bent je daar nu al druk over aan het maken. Je strest over de cadeaus, het juiste eten of de uit te nodigen gasten. Je lief wordt er stapelgek van en ergens heeft hij een punt. Maak er niet zo’n drama van. Ook zonder perfectie kan het top worden.

Leeuw 24-7 t/m 23-8

Terwijl veel mensen om je heen stressen over de naderende feestdagen of het druk hebben met hun job, ben jij super relaxt. Je krijgt je werk zonder problemen af en je houdt genoeg tijd over voor toffe dingen zoals uitgaan, sporten of afspreken met vriendinnen. Dat wordt dus lekker genieten voor jou de komende dagen!

Maagd 24-8 t/m 22-9

Wat financiën betreft, zit het deze week lekker mee, Maagd. Onder invloed van luxe planeet Venus mag je rekenen op een bonus of een leuk december extraatje. Je kunt dus naar hartenlust shoppen komende dagen, zowel voor jezelf als voor anderen. Je mag jezelf best eens verwennen, ook al doe je dat meestal niet snel.

Weegschaal 23-9 t/m 22-10

Je budget staat eigenlijk al weken onder druk en helaas verbetert dat deze week niet. Nog steeds is je budget krap, zeker wanneer je stug door bent blijven gaan met geld uitgeven. Wanneer je er nu geen rekening mee houdt, heeft het consequenties. Doe jezelf een plezier en steek je kop niet (meer) in het zand. Leef tijdelijk iets zuiniger.

Schorpioen 23-10 t/m 22-11

Dit wordt voor jou een prettig gevulde week, Schorpioen. Je bent lekker bezig, zonder dat je druk ervaart. Dat komt omdat je ook toe komt aan jezelf en toffe dingen, daarmee houd je jezelf en je energielevel in balans. Ga dit weekend iets romantisch met je lief doen. Daar is het eveneens een uitermate geschikte week voor.

Boogschutter 23-11 t/m 22-12

Vanwege een lastige planeet Neptunus invloed, voel je je deze week alles behalve fit. Ook je motivatie en enthousiasme is ver te zoeken. Het maakt niet uit of er toffe zaken op de planning staan, je kunt je er niet echt op verheugen. Maak er geen al te groot drama van. Gelukkig waait deze stemming snel weer over.

Steenbok 23-12 t/m 20-1

Nog steeds word je flink bezig gehouden, Steenbok. Dat is deze week wederom niet anders. Het is vrij druk op je werk, zeker met de feestdagen in zicht. Er moet nog van alles gedaan en afgehandeld worden. Thuis is het echter net zo hectisch, alleen daar heb je meer zaken zelf in de hand en dat scheelt.

Waterman 21-1 t/m 18-2

De planeten laten je deze week vrijwel met rust, Waterman. Hierdoor kom je lekker aan jezelf en je hobby’s toe. Doe daar je voordeel mee zo voor de drukke feestdagen. Nu heb je namelijk de gelegenheid ervoor. Rond de Kerst zou je wellicht meer rust willen en dan is dat lastig of gewoonweg niet meer mogelijk.

Vissen 19-2 t/m 20-3

Net als de Schorpioen ben je de hele week lekker bezig. Zowel thuis als op je werk heb je van alles te doen en je hebt er geen hekel aan. Veel dingen doe je graag. Toch is het belangrijk dat je jezelf niet vergeet. Je kunt er soms zo in opgaan, dat je jezelf volledig uitput. Probeer dat te voorkomen.