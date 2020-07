Phubbing Gesponsorde inhoud “Onderzoek bevestigt dat wie op zijn gsm kijkt tijdens een gesprek als minder sociaal wordt beschouwd”: communicatiewetenschapper Elisabeth Timmermans deelt haar inzichten over smartphones en relaties Aangeboden door Telenet

30 juli 2020

08u00 45 Vrije tijd De term ‘phubbing’ doet misschien niet meteen een belletje rinkelen. Maar het fenomeen is ongetwijfeld erg aanwezig in je leven. Phubbing - de samentrekking van het Engelse ‘phone’ en ‘snubbing’ - betekent het negeren van een gesprekspartner omdat je op je smartphone bezig bent. Klinkt herkenbaar? Zo bewaar je volgens communicatiewetenschapper Elisabeth Timmermans de balans tussen je online en je offline leven.

Op de cover van jouw boek ‘Liefde in tijden van Tinder’ staat een foto van een koppel waarbij de vrouw op haar gsm tokkelt en de man haar geïrriteerd gadeslaat. Wat zijn de negatieve gevolgen van phubbing op een relatie?

“Een gevolg van phubbing kan jaloezie zijn”, vertelt Elisabeth Timmermans. Als communicatiewetenschapper en postdoctoraal onderzoeker aan de Erasmus Universiteit Rotterdam bestudeert ze de invloed van media op relaties. “Zo kan je het gevoel krijgen dat jouw partner meer aandacht schenkt aan zijn gsm dan aan jou. Misschien speelt je partner bij momenten liever spelletjes dan met jou te praten. Maar het kan zelfs verder gaan, wanneer hij of zij met iemand anders aan het chatten is. De gevolgen van phubbing zijn dus sterk afhankelijk van wat je doet op je smartphone. Onderzoek wijst in ieder geval uit dat phubbing een negatief effect heeft op de tevredenheid in een relatie: die wordt vaak als minder kwaliteitsvol bestempeld als de smartphone een te grote plaats inneemt.”

Spreek af om af en toe periodes in te lassen zonder smartphone. Zo zijn er koppels die de gsm links laten liggen tijdens het avondeten Elisabeth Timmermans

Binnen onze relatie zijn we soms meer bezig met sociale media te checken dan in te checken bij onze partner. Hoe kunnen we die momenten van verbinding weer inbouwen?

“Een belangrijke eerste stap is je hiervan bewust zijn. Veel apps op onze smartphone zijn sluw ontwikkeld en vragen constant om aandacht. Zo zijn notificaties heel afleidend. Zelfs al ben je niet geneigd om constant naar je smartphone te grijpen, dan nog wekken berichtjes en geluidjes je nieuwsgierigheid op. Een goede tip is om die notificaties uit te zetten. Spreek daarnaast af om af en toe periodes in te lassen zonder smartphone. Zo zijn er koppels die de gsm links laten liggen tijdens het avondeten.”

Afwijzing én connectie

Niet alleen in relaties, ook tijdens sociale gelegenheden met vrienden en familie duikt phubbing op. Hoe komt het dat we zelfs op die momenten onze telefoon niet aan de kant kunnen leggen?

“Door de notificaties hebben we het gevoel dat we nú moeten zien wat er online gebeurt. Terwijl dat natuurlijk gek is: je checkt hoe het gaat met andere mensen, terwijl je in leuk gezelschap bent. Toch het fenomeen is biologisch verklaarbaar. Het is normaal dat we getriggerd worden om te kijken. Dat gebeurt vaak onbewust, en bovendien steekt ene de andere al eens aan. Tot iemand opmerkt: ‘Amai, wij zijn asociaal!’. Phubbing is voor elke generatie ook anders. Jongere mensen zijn het meer gewend en storen zich er minder aan. Terwijl oudere mensen, die minder multitasken, het vaak als pijnlijker ervaren.“

Hoe voelt het voor de andere partij wanneer iemand de hele tijd met zijn telefoon bezig is?

“Dat hangt af van het soort gesprek dat je voert. Bij een oppervlakkig gesprek beschouwen mensen phubbing minder als een probleem. Maar als je een delicaat onderwerp wil aankaarten terwijl de ander op zijn of haar smartphone tokkelt, kan je je afgewezen voelen. Zo’n moment vereist diepgang en volle aandacht. Terwijl jouw gesprekspartner op dat moment je lichaamstaal niet ziet, of de trilling van je stem niet opmerkt. Er is ook een experiment gevoerd waarbij twee mensen die elkaar niet kenden een gesprek moesten voeren. Daarbij werd er één keer ‘gephubd’ en één keer niet. Wanneer de gesprekspartner naar zijn smartphone keek werd de conversatie over het algemeen als minder kwaliteitsvol beoordeeld, en de gesprekspartner als minder sociaal.”

Tijdens de lockdown genoten we allemaal van de voordelen van virtueel contact. Maar het moet een en-enverhaal zijn Elisabeth Timmermans

Kunnen online tools onze relaties ook positief beïnvloeden?

“Door sociale media wordt je bereik groter. Er zijn talloze voorbeelden van vrienden die elkaar leerden kennen via Twitter of Instagram. Ook datingapps als Tinder brengen koppels samen. Als die mensen elkaar niet online hadden leren kennen, waren ze elkaar misschien nooit tegengekomen.

Daarnaast kunnen sociale media een tool zijn om je relatie te verbeteren. Zo delen sommige koppels graag online hun liefde met de buitenwereld. Door de goedkeuring van het netwerk, in de vorm van likes en comments, wordt hun gevoel versterkt. En ook langeafstandsrelaties zijn gebaat bij de online tools van vandaag. Tijdens de lockdown genoten we allemaal van de voordelen van virtueel contact. Al kunnen we ons leven nooit beperken tot een online gebeuren. Dan zouden we gefrustreerd geraken. Een goede mix van online en offline zorgt ervoor dat je beide op de beste manier kan inzetten. Het moet een en-enverhaal zijn.”

To swipe or not to swipe?

Datingapps zijn booming business, zeker in coronatijden. Vergemakkelijkt dat relaties, of blijven we juist rondhangen in die virtuele wereld?

“De laatste maanden werd er in de media geclaimd dat singles emotioneel meer in elkaar gingen investeren, omdat het onmiddellijke fysieke contact niet mogelijk was tijdens de lockdown. Conversaties zijn zeker veranderd gedurende die periode. De lockdown was een ongeziene ervaring, die veel angst en onzekerheid met zich meebracht. Zelfs wie die tevreden was als vrijgezel maakte zich plots meer zorgen over zijn of haar status bij het wegvallen van zijn sociaal leven. Veel alleenstaanden kregen meer nood aan een partner en vonden daarin ook gelijkgezinden op datingapps. Ik denk dus wel dat er meer verbondenheid is ontstaan. De coronacrisis heeft in ieder geval een invloed gehad op ons dateleven. Maar het is te vroeg om daaruit sluitende conclusies te trekken.”

Veel singles hebben een knipperlichtrelatie met Tinder. Ze beginnen lustig te swipen, waarna ze het weer beu raken Elisabeth Timmermans

In je boek ‘Liefde in tijden van Tinder’ schrijf je dat het verdienmodel van de datingapp erbij gebaat is dat iedereen blijft swipen en dus niemand vindt. Waarom blijven singles de app dan gebruiken?

“Als je op zoek bent naar een relatie wil je zoveel mogelijk tools gebruiken die je daarbij kunnen helpen. Maar veel singles hebben een knipperlichtrelatie met Tinder. Vaak beginnen ze lustig te swipen, waarna ze het weer beu raken. Tot ze een succesverhaal in hun omgeving horen en het weer een kans geven.”

Maar is het mogelijk om offline te daten in een ‘anderhalvemetersamenleving’?

“Ik denk dat de grootste voorzichtigheid geweken is. Die was er vooral tijdens de lockdown. Al kan ik me voorstellen dat mensen die bijvoorbeeld de zorg van een familielid opnemen hun dategedrag aanpassen en nog niet afspreken. Het hangt ervan af welke risico’s je zelf wil en kan lopen. Op dat vlak is er een parallel te trekken met de aidsepidemie in de jaren 90. Toen wilden mensen ook niet zomaar met eender wie afspreken of het bed delen. Covid-19 is natuurlijk geen seksueel overdraagbare ziekte, maar als je intiem contact hebt met iemand die drager is, is de kans groot dat je het ook krijgt. Ik denk dus dat singles vandaag voorzichtiger zijn en misschien sneller exclusief gaan daten.”

Hoe kunnen we over het algemeen op zoek naar een gezonde omgang met onze schermtijd?

“Dat is voor iedereen anders. Als je een influencer bent bijvoorbeeld, zijn sociale media heel aanwezig in je leven. Voor anderen is het gemakkelijker om de smartphone eens weg te leggen. Ik denk dat de belangrijkste tip is om bij elkaar in te checken. Maak bijvoorbeeld als koppel de balans op. Stoort het één van de twee, of beiden, als de ander op zijn of haar telefoon zit? Wat vindt de ander oké en wat niet? Zorg voor afspraken die voor jullie werken. Op die manier hoeft jullie online leven geen belemmering te vormen voor jullie relatie.”

Meer lezen van Elisabeth Timmermans? Neem een kijkje op haar website: www.liefdeintijdenvantinder.be