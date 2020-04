"Ondanks alle omstandigheden zit je toch in een positieve flow": jouw horoscoop voor deze week Esther Van Herebeek-Spijkers

20 april 2020

08u00 1 Vrije tijd Wordt het een topweek, of let je beter even op? Wij vroegen aan onze astrologe Esther van Heerebeek-Spijkers wat er voor jouw sterrenbeeld in de sterren staat geschreven.

Ram 21-3 t/m 21-4

Je lijkt de draai wat betreft je job of het thuiswerken gevonden te hebben. Planeet Saturnus helpt je deze week met zelfdiscipline, focus en doorzettingsvermogen en dat maakt het allemaal toch een tikkeltje gemakkelijker. Met planeet Mercurius in je teken gaat communicatie je ook goed af. Je bent duidelijk en direct en dat wordt zeer gewaardeerd.

Stier 22-4 t/m 21-5

Voor je gevoel kom je deze week niet echt vooruit. Je werk stagneert en in het huishouden blijft er ook onbedoeld veel liggen. Dat frustreert behoorlijk, je humeur heeft eronder te lijden. Gelukkig is het contact met anderen wel super en dat zorgt gelukkig af en toe voor de vrolijke noot. Zeker wanneer je deze week jarig bent!

Tweelingen 22-5 t/m 21-6

Financieel zit het lekker mee deze week, ondanks de unieke omstandigheden, zeker wat betreft je job en werkzaamheden. Je blijft creatief in het verzinnen van alternatieven en dat levert je deze week echt iets op. Met planeet Venus in je teken en onder invloed van planeet Saturnus blijf je nog wel even in deze positieve flow zitten.

Kreeft 22-6 t/m 23-7

Je laat je deze week niet snel uit het veld slaan en dat is mooi, Kreeft. Planeet Uranus zorgt voor goede ideeën en slimme oplossingen. Het maakt niet uit welke uitdaging je tegenkomt, je weet er uiteindelijk een positieve draai aan te geven en dat geeft je weer nieuwe energie en motivatie om verder te gaan.

Leeuw 24-7 t/m 23-8

Je worstelt met de huidige gang van zaken, zeker wat betreft je job. Je kunt niet op jouw manier je ding doen en dat begint behoorlijk te frustreren. Ook vind je het lastig dat je geen collega’s meer ziet, soms slaat de eenzaamheid toe. Probeer jezelf af te leiden met online contact of deel je frustraties met je lief.

Maagd 24-8 t/m 22-9

Je kunt ontzettend rusteloos zijn deze week, nog meer dan anders. Dit komt door de invloed van planeet Uranus, die maakt het je bijna onmogelijk om stil te blijven zitten. Toch is het raadzaam af en toe pas op de plaats te maken, ook al voelt dat tegenstrijdig. Op die manier loop je jezelf niet zo snel voorbij.

Weegschaal 23-9 t/m 22-10

Je bent deze week ontzettend gedreven, Weegschaal. Of het nu om je job gaat, je huishouden of andere taken die je graag wilt doen, je gaat er volledig voor. Hierdoor boek je resultaat en kun je ondanks alles toch op een positieve week terugkijken. Je hebt dan zeker wel een schouderklopje verdiend, je mag trots zijn op jezelf.

Schorpioen 23-10 t/m 22-11

Je kunt deze week niet alles doen wat je van plan bent, Schorpioen. Er zitten wat dingen tegen, waardoor je af en toe moet stoppen of je plannen moet wijzigen. Forceer niets, dat heeft geen zin. Soms kun je niet veel anders doen dan afwachten en met de flow meegaan. Dat is nu zeker het geval.

Boogschutter 23-11 t/m 22-12

Net als de Ram lijk je je draai wel gevonden te hebben in de huidige situatie. Je past je gemakkelijk aan en dat helpt enorm. Zorg wel dat je tijd voor jezelf vrij blijft maken, dat is namelijk de enige manier om in balans te blijven en het allemaal positief te houden. Je bent in ieder geval goed bezig.

Steenbok 23-12 t/m 20-1

Ondanks alle omstandigheden zit je toch in een positieve flow. Met planeten Jupiter, Pluto en Uranus aan je zijde heb je voldoende energie tot je beschikking, ben je gemotiveerd en ontbreekt het je niet aan verfrissende ideeën. Hier kom je de week prima mee door. Steun je lief wanneer hij het moeilijk heeft. Die kans is namelijk aanwezig.

Waterman 21-1 t/m 18-2

Nog steeds staan planeten Mars en Saturnus in je teken. Dat zorgt voor de nodige motivatie en gedrevenheid. Dit is vooral handig voor je job, daarin ben je momenteel niet te stoppen, ook al moet het nu anders dan anders. Thuis kan niet iedereen je bijbenen, wat de sfeer soms beladen maakt. Probeer daar iets af te remmen.

Vissen 19-2 t/m 20-3

Van nature ben jij iemand die zich gemakkelijk aanpast en zich flexibel weet op te stellen. Dat komt in de huidige situatie natuurlijk prima van pas. Hierdoor weet je de week goed en zonder al teveel problemen door te komen. Wat dat betreft ben je een inspiratie voor velen. Vooral voor diegenen die hier meer moeite mee hebben.