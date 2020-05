“Nog steeds sta je voor iedereen klaar, zonder op je eigen grenzen te letten”: jouw horoscoop voor deze week Esther Van Herebeek-Spijkers

11 mei 2020

08u00 0 Vrije tijd Wordt het een topweek, of let je beter even op? Wij vroegen aan onze astrologe Esther van Heerebeek-Spijkers wat er voor jouw sterrenbeeld in de sterren staat geschreven.

Ram 21-3 t/m 21-4

Maak je op voor een uitdagende week, Ram. Het wordt echt alle zeilen bijzetten. Thuis wordt het nodige van je gevraagd, maar ook op je werk wordt het druk. Het zal niet meevallen om alle balletjes in de lucht te houden. Eis dat dan ook niet van jezelf, daarmee maak je het meteen een stuk minder zwaar voor jezelf.

Stier 22-4 t/m 21-5

Er staat je een positieve week te wachten, Stier en niet alleen wanneer je deze week jarig bent. Je job verloopt vlotjes en op een leuke manier kom je in de aandacht te staan. Financieel zit het mee en je hebt toffe gesprekken met vriendinnen, familieleden en collega’s. Dit samen zorgt ervoor dat je een toffe week hebt.

Tweelingen 22-5 t/m 21-6

Jij en je lief kunnen deze week niet van elkaar afblijven! Met liefdesplaneet Venus in je teken, spatten de vonken er vanaf. Dat kan ook gebeuren wanneer je als single (online) aan het daten bent. Plots word je overvallen door een heftige verliefdheid die jij zelf niet had zien aankomen. Hoe dan ook, geniet van alle love vibes deze week!

Kreeft 22-6 t/m 23-7

Nog steeds sta je voor iedereen klaar, zonder op je eigen grenzen te letten. Dit blijft een stevige valkuil voor jou. Toch kom je er deze week niet mee weg. Wanneer je zelf geen me-time plant, kun je ertoe gedwongen worden door een gebrek aan energie of iets anders. Voorkom dit liever, luister naar de signalen van je lichaam.

Leeuw 24-7 t/m 23-8

Dit wordt een mooie, liefdevolle week voor je, Leeuw. Zeker wanneer je veel samen bent met je lief. Jullie hebben fijne, diepgaande gesprekken en met jullie seksleven is niets mis. Er is deze week veel intimiteit tussen jullie. Wat budget betreft ziet het er ook veelbelovend uit. Doe er eens iets tofs of iets extra’s mee.

Maagd 24-8 t/m 22-9

Wanneer je door de huidige situatie teveel op je liefs lip zit, kan dat deze week de nodige irritaties gaan opleveren. Je hebt zo je eigen routines en wanneer je lief daar niet aan meedoet, erger je je daar stevig aan. Zorg dat je af en toe tijd voor jezelf neemt en leg niet op iedere slak zout.

Weegschaal 23-9 t/m 22-10

Je hebt je wel eens fitter gevoeld, Weegschaal. Planeet Jupiter ligt dwars en dat zorgt bij jou voor een laag energielevel. Gelukkig is je lief er voor je en neemt je taken uit handen. Dat helpt enorm. Je kunt ook gerust vragen om hulp, hij doet het graag. Doe deze week wat lukt en stel de rest gewoon even uit.

Schorpioen 23-10 t/m 22-11

Alles verloopt volgens plan deze week en dat is prettig. Je hoeft niet te dealen met onverwachte obstakels of andere tegenslagen. Hierdoor schiet je werk goed op. Thuis is de sfeer top en je hebt voldoende tijd voor jezelf of je hobby’s. Met je lief kun je lachen en zinvolle gesprekken voeren. Een prima weekje dus.

Boogschutter 23-11 t/m 22-12

Je budget heeft deze week wat extra aandacht nodig, Boogschutter. Je bent de laatste tijd misschien iets te enthousiast geweest wat betreft online shoppen en daar pluk je nu de vruchten van. Zet alles even duidelijk op een rij voor jezelf, zodat je weer precies weet wat je werkelijk te besteden hebt. Daarmee voorkom je de nodige problemen.

Steenbok 23-12 t/m 20-1

Net als bij de Schorpioen en de Stier, staat jou een voorspoedige week te wachten, Steenbok. Maak daar gebruik van. Werk in je eigen tempo je to do lijstje af en zorg dat je zaken die zijn blijven liggen, wegwerkt. Dat kunnen ook huishoudelijke taken zijn, zoals je tuin bijhouden of je garderobe opruimen. Dat geeft een voldaan gevoel.

Waterman 21-1 t/m 18-2

Je hebt veel steun aan je lief deze week. Zeker wanneer je in de put zit of moeite hebt met de huidige situatie. Hij weet je op te vrolijken of positief op je in te praten. Ben je nog single en zoek je een leuke date, maak er dan online werk van. De kans op een match is groot.

Vissen 19-2 t/m 20-3

Dit wordt een hectisch en rommelig weekje, Vissen. En hoewel je daar meestal goed mee kunt dealen, raak jij er nu soms echt van in de war. Zorg ervoor dat je duidelijk communiceert, vooral naar je lief en je collega’s. Anderen kunnen geen gedachten lezen, dus zeg duidelijk wat en hoe je het wilt. Dat zorgt voor helderheid.