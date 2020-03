"Niet alles verloopt naar wens": jouw horoscoop voor deze week Esther Van Herebeek-Spijkers

16 maart 2020

08u00 0 Vrije tijd Wordt het een topweek, of let je beter even op? Wij vroegen aan onze astrologe Esther van Heerebeek-Spijkers wat er voor jouw sterrenbeeld in de sterren staat geschreven.

Ram 21-3 t/m 21-4

Planeten Saturnus en Pluto liggen flink dwars, waardoor de week moeizaam kan verlopen. Of het nu om je job gaat of iets totaal anders, het lijkt gewoon niet mee te zitten. Je krijgt weinig medewerking of zelfs tegenstand. Geef jezelf niet overal de schuld van. In dit geval kun je er weinig aan doen. Gewoon doorbijten tot het voorbij is.

Stier 22-4 t/m 21-5

Voor je relatie wordt dit wederom een super positieve week, Stier. Zeker wanneer je samen met je lief een weekendje weg gaat of romantisch uiteten. De vonken vliegen rond als vanouds. Ben je nog single, dan is dat waarschijnlijk niet meer voor lang. Je hebt nu de juiste planeten aan je zijde voor een spannende ontmoeting.

Tweelingen 22-5 t/m 21-6

Onverwacht staat je een rustige en relaxte week te wachten, Tweelingen. Dat heeft te maken met afspraken die verzet worden of projecten minder moeilijk blijken te zijn dan gedacht. Wat de reden ook is, maak hier handig gebruik van. Neem wat meer tijd voor jezelf of neem een dagje vrij. Je kunt nu echt even bijtanken.

Kreeft 22-6 t/m 23-7

Net als de Ram kun jij helaas de nodige moeilijkheden verwachten. Je job eist ontzettend veel van je en daar kun je niet goed mee dealen. Daarnaast botert het niet tussen jou en je lief, waardoor je weinig steun krijgt. Deze combi kan je depri maken, wat het nog moeizamer maakt allemaal. Probeer ondanks alles toch positief te blijven.

Leeuw 24-7 t/m 23-8

Je hebt je leven prima op de rit deze week, Leeuw. Er zijn weinig hobbels te verwachten en je doet lekker je ding in je eigen tempo met genoeg tijd over voor jezelf. Iets waar je lief of vriendinnen jaloers op kunnen worden. Kijk of je iemand kan helpen die het iets minder goed heeft getroffen. Dat wordt zeer gewaardeerd.

Maagd 24-8 t/m 22-9

Het wordt een drukke week voor je, Maagd. Gelukkig kun je het aan en kom je niet voor onverwachte verrassingen te staan. Je behoudt het overzicht en de controle, waardoor je het uiteindelijk tot een goed einde weet te brengen. Staat er dit weekend niets op de planning, laat dat dan zo. Dan kun je even tot jezelf komen.

Weegschaal 23-9 t/m 22-10

Financieel heb je er wel eens beter voor gestaan, Weegschaal. En dat is een domper voor je, aangezien je niets liever doet dan shoppen, lunchen of geld aan je look uitgeven. Dit is tijdelijk geen goed plan. Kijk hoe je dit creatief op kunt lossen. Misschien is het thuis uitnodigen van vriendinnen net zo gezellig, maar wel een stuk goedkoper!

Schorpioen 23-10 t/m 22-11

Nog steeds zit je in een lekkere flow, Schorpioen. Je ervaart weinig weerstand en je krijgt de tijd en ruimte om lekker je ding te doen. Ook thuis en met je lief valt er niets te klagen. De sfeer is goed en er is meer dan genoeg tijd voor elkaar. Let alleen op je energielevel. Doe je ding, maar overdrijf niet.

Boogschutter 23-11 t/m 22-12

Niet alles verloopt naar wens komende week. Het gaat wat jou betreft allemaal niet snel genoeg en daardoor word je geduld flink op de proef gesteld. Toch is het even niet anders, je kunt je daar maar beter bij neerleggen. Door erover te stressen maak je het jezelf alleen maar moeilijker, terwijl er niets door verandert.

Steenbok 23-12 t/m 20-1

Dit wordt weer geen saaie of voorspelbare week voor je, Steenbok. Op meerdere fronten wordt je verrast of verandert de planning. Iets waar jij meestal niet zo blij van wordt. Zorg daarom dat je een niet al te strakke planning hebt en houd rekening met veranderingen. Dan kun je er allemaal veel beter mee dealen.

Waterman 21-1 t/m 18-2

Gebruik de rustige week die voor je ligt eens voor jezelf! Ga niet extra werken of je agenda volproppen met afspraken waar je eigenlijk geen zin in hebt. Maak tijd voor jezelf, je lief of ga iets tofs doen met je vriendinnen. Deze kans krijg je niet elke week en je doet jezelf er een groot plezier mee.

Vissen 19-2 t/m 20-3

Je bent best onrustig deze week, Vissen. Die invloed hebben planeten Mercurius en Pluto op je. Gelukkig ben je in staat je flexibel op te stellen, waardoor je niet vastloopt. Toch is het goed om af en toe je grenzen aan te geven en tijd voor jezelf te nemen. Dat heb je nodig om in balans te blijven.