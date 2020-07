“Niet alles verloopt naar wens en dat zorgt voor de nodige stress”: jouw horoscoop voor deze week Esther Van Herebeek-Spijkers

13 juli 2020

08u00 2 Vrije tijd Wordt het een topweek, of let je beter even op? Wij vroegen aan onze astrologe Esther van Heerebeek-Spijkers wat er voor jouw sterrenbeeld in de sterren staat geschreven

Ram 21-3 t/m 21-4

Reken op een pittige week met de nodige uitdagingen, Ram. Je wordt flink op de proef gesteld. Het is belangrijk dat je vasthoudt aan je eigen waarden en normen en duidelijk bent, dan ben je niet zo snel uit het veld te slaan. Je leert in ieder geval ontzettend veel van alles wat nu gebeurt.

Stier 22-4 t/m 21-5

Er is deze week van alles gaande, rustig en saai wordt het in ieder geval niet. Gelukkig zijn het vooral positieve ontwikkelingen en leuke gebeurtenissen. Je neemt niet altijd de tijd om daarvan te genieten of bij stil te staan. Probeer dat dan deze week wel te doen, dan haal je er alles uit wat erin zit.

Tweelingen 22-5 t/m 21-6

Je kunt je deze week een beetje somber voelen, Tweelingen. Er is niet direct een aanwijsbare reden voor, maar je bent het wel. Zorg voor de nodige afleiding, doe iets gezelligs met je lief of vrienden. Dan heb je veel minder tijd om te piekeren. Sporten of wandelen kan eveneens een positief effect hebben op je geest.

Kreeft 22-6 t/m 23-7

Niet alles verloopt naar wens deze week en dat zorgt helaas voor de nodige stress, Kreeft. Vooral financieel zit het tegen en met de naderende zomer(vakantie) weet je niet goed hoe het allemaal moet. Kijk niet te ver vooruit en kijk wat je nu alvast kunt doen om je uitgaven te beperken. Dat kan al het nodige opleveren.

Leeuw 24-7 t/m 23-8

Je gedachten en gevoelens liggen deze week niet bepaald op één lijn, Leeuw. Vooral in je relatie kan dat problemen opleveren. Probeer niet te direct te zijn, daar kwets je je lief onnodig mee. Zorg ook voor een fysieke uitlaatklep. Sporten, bewegen of seks zijn allemaal prima opties. Hierdoor kom je meer tot rust en in balans.

Maagd 24-8 t/m 22-9

Hoewel je een drukke week te wachten staat, vind jij dit niet vervelend. Je bent lekker bezig en je vindt het heerlijk dat je jezelf nuttig kunt maken en dienstbaar kunt zijn. Zorg wel dat je ook momenten pakt voor jezelf, om te relaxen. Dan blijft het leuk en op een positieve manier vol te houden.

Weegschaal 23-9 t/m 22-10

Het is belangrijk dat je niet te veel van jezelf eist deze week, Weegschaal. Vanwege je job komt er al het nodige op je schouders te liggen, dat wil je zelf niet nog pittiger en uitdagender maken. Roei met de riemen die je hebt en accepteer dat goed ook goed genoeg is. Wees mild voor jezelf.

Schorpioen 23-10 t/m 22-11

Je zit deze week in een lekkere, positieve flow, Schorpioen. Je bent enthousiast en gemotiveerd bezig en je ervaart daarbij geen druk. Je beleeft plezier aan wat je doet en je haalt er zelfs de nodige voldoening uit. Met je lief heb je het fijn en ook aan me-time ontbreekt het niet. Een prima weekje dus.

Boogschutter 23-11 t/m 22-12

Je hebt je wel eens fitter gevoeld, Boogschutter. Eigenlijk ben je hoognodig aan vakantie toe. Met dromerige planeet Neptunus aan je zijde is je focus ver te zoeken en je energielevel bereikt al snel een dieptepunt. Doe wat lukt en bewaak daarbij je grenzen, dan kom je de week wel door. Forceer in ieder geval niets.

Steenbok 23-12 t/m 20-1

Het kan weer behoorlijk turbulent worden deze week, Steenbok. Gelukkig laat jij je niet zo snel gek maken en houd je alle touwtjes strak in handen. Toch mag je hier en daar ‘nee’ zeggen of werk uit handen geven. Je hoeft echt niet alles op te lossen, zeker geen zaken die niet jouw verantwoordelijkheid zijn.

Waterman 21-1 t/m 18-2

Je bent thuis nogal rusteloos, Waterman. Je vindt je draai niet en je hebt tijd voor jezelf nodig. Is het thuis te druk, ga er dan alleen op uit. Ga fietsen, wandelen of spreek af met een goede vriend(in). Daar doe je jezelf een groot plezier mee. Zorg wel dat je dit even aan je lief meedeelt.

Vissen 19-2 t/m 20-3

Je kunt de week het beste over je heen laten komen, Vissen. Plan niet te veel en kijk per dag wat je het beste kunt doen. Gelukkig ligt dat in je aard en ben je flexibel. Dat zal je helpen door deze goed gevulde week heen te komen. De planeten beloven daarnaast ook gezellige en toffe verrassingen.