“Mijn zussen, ik kom er zot van”: de familie Coorevits in NINA

01 mei 2020

15u02 0 Vrije tijd Een Temptation Island-presentatrice die, samen met broer en zus, in volle quarantaine hardop droomt van het volgende vogelweekend. Dat schreeuwt om verheldering. Vanuit hun kot uiteraard, waar Annelien Coorevits (33), zus Stephanie (35) en broer Robbert (23) – aka ‘de kleine’ – het voorlopig moeten stellen met elkaar online plagen.

Of we even videobellen via Houseparty? Drie Coorevitsen steken enthousiast hun hand in de lucht. Tekenen present: Annelien, het alom geprezen boegbeeld van Temptation Island. Grote zus en kinderpsychologe Stephanie, ook bekend als singlesexpert en betere hobbykok. ‘En grappigste zus die er is!’ Last but not least, broer Robbert, ‘de kleine’, die als model zijn sporen verdiende op catwalks van Londen tot Milaan. Alleen Liselotte, Anneliens tweelingzus, geeft verstek. Als klinisch bioloog draait zij, in volle coronatijden, driedubbele shifts. “Onze zus doet onderzoek rond bacteriën en virussen. Superbelangrijk. Maar zotte dagen, hè. En dat met een man, die ook zeven dagen per week werkt. En twee kleine kinderen. Chapeau.” Het volledige interview lees je morgen in NINA of op nina.be!

