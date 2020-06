"Met zaad van reuzenzonnebloemen haal je makkelijk 3 meter hoogte!" Laurence Machiels kweekt samen met jou de leukste (kinder)tuin van Vlaanderen

Gigapompoen

Klaar voor een wedstrijdje om ter grootst? De dikste pompoen krijg je met zaad van Atlantic Giant, maar ook met een gewone pompoen kun je al mooie resultaten halen. Bovendien zijn grote pompoenenzaden makkelijk te zaaien, voor kindervingertjes. Zet de zaden op hun zijkant in een potje potgrond, bedek met 2 cm potgrond en houd warm en vochtig (of koop een pompoenplant in het tuincentrum). Na een paar dagen begint het zaad te kiemen, na zo'n 2 weken plant je je pompoen in de tuin, op een plek met heel veel zon. Meng een groot hand gedroogde koemest onderin het plantgat, en geef flink water. Het startschot is gegeven!

Maak plaats, een pompoenplant neemt makkelijk een paar vierkante meters in beslag

Om snel een grote plant te hebben, meng je elke week een dopje vloeibare plantenvoeding (voor tomaten) in het gietwater. Strooi onder de plant stro of hennepsnippers, zo weerkaatst het licht op de onderkant van de bladeren en groeit je plant nog sneller. Maak plaats, een pompoenplant neemt makkelijk een paar vierkante meters in beslag. Opgelet voor slakken, die zijn dol op jonge pompoenplantjes, strooi ecologische slakkenkorrels. Als je een gigapompoen wil kweken, mag je maar één vrucht per plant overhouden, de andere vruchtjes knip je weg. Meet je pompoen elke week, en schrijf de resultaten op in een schriftje. Laat je pompoen groeien tot in oktober. Oogst hem voor de eerste nachtvorst, en weeg hem. Wie de zwaarste heeft, wint. Het wereldrecord staat op 1.190 kilo. Net groot genoeg voor een kleine koets voor Assepoester.

Reuzenzonnebloem

Weinig plaats? Zonnebloemen kun je gewoon tussen andere bloemen in de tuin kwijt, of zelfs in een pot. Met zaad van reuzenzonnebloemen (zoals ‘giganteus') haal je makkelijk 3 meter hoogte! Plant ze in volle zon, en geef elke 2 weken wat vloeibare plantenvoeding. De hoogste zonnebloem ooit werd 9,17m groot!

Ook met een klimboon kun je snel een hoge plant halen, al spreekt een boon natuurlijk minder tot de verbeelding

Ook met een klimboon kun je snel een hoge plant halen, al spreekt een boon natuurlijk minder tot de verbeelding. Tenzij je het boek Jaap en de Bonenstaak (voor)leest, dan wordt zo'n saaie boon wél heel spannend. Leg een boon op een bordje, tussen een vel vochtig keukenpapier. Zorg dat het papier nat blijft tot de boon kiemt. Plant ze op een zonnige plek, en zet er een hoge stok (circa 2 meter) of tipi van wilgentakken aan. Extra water of mest is niet nodig, bonen zijn heel sterk van zichzelf. Eerst komen er bloemen, daarna bonen. Die je natuurlijk opeet. Vergeet je bonenstruik niet af en toe te meten!

