“Met planeten Mars en Venus aan je zijde, kun je plots verliefd worden”: jouw horoscoop voor deze week Esther Van Herebeek-Spijkers

16 december 2019

08u00 0 Vrije tijd Wordt het een topweek, of let je beter even op? Wij vroegen aan onze astrologe Ester van Heerebeek-Spijkers wat er voor jouw sterrenbeeld in de sterren staat geschreven.

Ram 21-3 t/m 21-4

Je liefdesleven verloopt helaas niet zo prettig vanwege een vervelende planeet Venus invloed. Als single Ram heb je een teleurstellende date en heb je een vaste lief, dan zijn er deze week de nodige spanningen tussen jullie. Het is belangrijk dat je af en toe tijd voor jezelf neemt, even ruimte schept. Dan waait het vanzelf weer over.

Stier 22-4 t/m 21-5

Vooral met je lief heb je deze week een super gezellige tijd. Zeker wanneer jullie samen iets ondernemen. Uiteten bijvoorbeeld of spontaan een dagje of weekendje weg, dan laait de romantiek tussen jullie weer volledig op. Financieel zit het lekker mee, je kunt gerust wat luxe permitteren nu. Je hoeft niet altijd spaarzaam te zijn, je mag jezelf best verwennen.

Tweelingen 22-5 t/m 21-6

Geniet van de relaxte week die voor je ligt! Pamper jezelf met een gezellig shopdagje of luxe spullen uit de sale. Ga uitgebreid in bad of bezoek een spa. Lees eindelijk dat spannende boek of spreek af met vriendinnen. Doe deze week gewoon waar jij zin in hebt. Nu kan het! Voor je het weet, is het weer te druk.

Kreeft 22-6 t/m 23-7

Het is goed om op je budget te letten zo vlak voor de Kerst. Je kunt nu heel impulsief zijn en teveel geld uitgeven. Probeer dit met iets meer beleid te doen, anders kom je na de feestdagen onnodig in de problemen. De naderende Kerst bezorgt je de nodige stress en helaas moet je lief dat ontgelden.

Leeuw 24-7 t/m 23-8

Net als de Tweelingen, staat je een vrij relaxte week te wachten. Je hebt heus wel iets te doen, maar er zit niet echt druk achter. Je kijkt met plezier uit naar de feestdagen en je hebt nu alle tijd om daar naartoe te leven en je daarop voor te bereiden. Je hebt in ieder geval de nodige voorpret.

Maagd 24-8 t/m 22-9

Je bent deze week graag thuis. Heb je een relatie, dan heb je het super gezellig met je lief. Fijne gesprekken en de nodige intimiteit. Ben je nog single, dan is de kans groot dat je iemand ontmoet tijdens een kerstborrel of receptie. Zorg dus dat je look tip top is, zodat je een fantastische eerste indruk maakt.

Weegschaal 23-9 t/m 22-10

Tussen jou en je lief rijzen de nodige irritaties deze week. Dit kan met de naderende Kerst en bijbehorende stress te maken hebben, of met jullie financiën. Het budget is krap en jullie zijn het niet eens over de manier van geldbesteding. Probeer er rustig met elkaar over te praten en tot een compromis te komen.

Schorpioen 23-10 t/m 22-11

Met planeten Mars en Venus aan je zijde, kun je plots verliefd worden. Dan is het zaak dat je op hem af stapt, je moet het ijzer smeden wanneer het heet is! Heb je een lief, dan krijgt je seksleven een fikse boost. Het kan zijn dat jij het initiatief moet nemen, maar dat mag de pret niet drukken.

Boogschutter 23-11 t/m 22-12

Dit kan best een hectische en chaotische week voor je worden, Boogschutter. Er moet nog van alles gedaan en geregeld worden, zeker wanneer je volgende week vrij bent. Toch is het belangrijk dat je je niet gek laat maken of je door anderen op laat jagen. Doe gewoon stap voor stap je ding, dan komt het helemaal goed.

Steenbok 23-12 t/m 20-1

Het wordt deze week een race tegen de klok, zeker wanneer je vrij bent volgende week. Er moet nog zoveel gedaan worden en ook thuis valt er nog het nodige te doen. Het is misschien aan te bevelen om hulp in te schakelen waar dit kan. Niet alles is namelijk jouw verantwoordelijkheid, ook al voelt dat soms wel zo.

Waterman 21-1 t/m 18-2

Neem deze week de tijd om alles voor de feestdagen voor te bereiden. Laat niet alles liggen tot het laatste moment, want dan kom je jezelf tegen. De planeten lijken je deze week met rust te laten, dus je krijgt alle gelegenheid om de dingen in je eigen tempo te doen. Maak daar lekker gebruik van.

Vissen 19-2 t/m 20-3

Vooral met je lief, vriendinnen en collega’s heb jij deze week een toptijd. Staan er feestjes, borrels of recepties gepland, dan wordt het super gezellig. De sfeer is goed en je krijgt al helemaal zin in de feestdagen. Maak je daar niet te druk over. Ook dat ziet er goed voor je uit, mits je zelf niet teveel gaat stressen.