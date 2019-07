“Met je libido is deze week wederom niets mis”: jouw horoscoop voor deze week Esther Van Heerebeek-Spijkers

08 juli 2019

07u54 0 Vrije tijd Wordt het een topweek, of let je beter even op? Wij vroegen aan onze astrologe Esther van Heerebeek-Spijkers wat er voor jouw sterrenbeeld in de sterren staat geschreven.

Ram 21-3 t/m 21-4

Op je werk kom je komende week de nodige uitdagingen tegen, Ram. Een botsing tussen jou en je leidinggevende, veel te veel werk op je bordje of ruzie met een collega. Het kan allemaal een rol gaan spelen. Soms zou je het wel uit willen schreeuwen, maar dat helpt niet veel. Je kunt er beter je schouders onder zetten.

Stier 22-4 t/m 21-5

Hoewel je best een pittige week te wachten staat, weet je wel prima de touwtjes in handen te nemen. Je laat de controle niet los en je blijft kalm onder alle omstandigheden. Dit heb je zeker nodig, want er wordt deze week het nodige van je gevraagd. Gelukkig kun je het allemaal prima aan, zonder veel stress.

Tweelingen 22-5 t/m 21-6

Ook jij loopt deze week een beetje over, Tweelingen. Je hebt zoveel te doen, dat je niet meer weet waar te beginnen. Zeker wanneer dit je laatste week voor je vakantie is. Toch is het belangrijk dat je je hoofd koel houdt en gewoon je ding blijft doen, want dan komt alles op z’n pootjes terecht.

Kreeft 22-6 t/m 23-7

Ben je deze week de birthday girl, dan kan het je allemaal een beetje boven het hoofd groeien. Zeker wanneer je een feestje geeft. Het is namelijk super druk op je werk en dat vraagt al zoveel van je energie, dat je weinig puf overhoudt voor je eigen verjaardag. Probeer daar echter toch van te genieten, dat verdien je namelijk.

Leeuw 24-7 t/m 23-8

Met je libido is deze week wederom niets mis. Met planeten Mars, Mercurius en Jupiter kun je er maar geen genoeg van krijgen. Gun je lief wel af en toe wat rust, hij kan namelijk niet altijd in jouw tempo mee. Financieel ziet het er eveneens rooskleurig voor je uit. Met deze planeetinvloeden mag je rekenen op een leuk extraatje.

Maagd 24-8 t/m 22-9

Je kunt deze week beter niet teveel shoppen of op andere wijze geld uitgeven, dat heb je namelijk niet liggen. Planeet Jupiter voorspelt obstakels op dat vlak en daar kun je maar beter rekening mee houden. Doe liever thuis iets gezelligs wanneer je iets met je lief, kids of vrienden wilt ondernemen. Dat is ook tof en veel goedkoper.

Weegschaal 23-9 t/m 22-10

Je wil deze week veel; meer dan in je agenda past. Zeg dus niet overal meteen ja op, ook al heb je er super veel zin in. Er is een limiet qua tijd en daar zal je toch rekening mee moeten houden. Niet alles hoeft deze week gepland te worden. Afspraken die je absoluut wilt maken, kunnen ook later plaatsvinden.

Schorpioen 23-10 t/m 22-11

Dit wordt best een drukke week voor je, Schorpioen. Zeker wanneer je bijna op vakantie gaat. Je wilt alles goed achterlaten en dat kost tijd en energie die je helaas niet altijd hebt. Goed is ook goed genoeg, vergeet dat niet en in je afwezigheid kunnen je collega’s gerust het een en ander van je overnemen.

Boogschutter 23-11 t/m 22-12

In je enthousiasme heb je deze week de neiging om teveel hooi op je vork te nemen. Dat houd je echter niet lang vol. Wanneer je geen stapje terug zet, ben je tegen het weekend volledig uitgeput. Maak een reële planning en houd je daaraan, dan heb je tenminste ook nog iets aan je weekend. Financieel zit het lekker mee.

Steenbok 23-12 t/m 20-1

Je hebt weer hond-en-één dingen te doen deze week, zoals gebruikelijk! Een ander zou daar stapelgek van worden, maar jij niet. Als een pro werk je alles netjes af en zet je je collega’s op vriendelijke wijze aan het werk, waardoor er ook geen stressvolle situaties ontstaan. Houd deze prettige flow zo lang mogelijk vast.

Waterman 21-1 t/m 18-2

Ben je single en op zoek naar een date, dan is dit een goede week om daarmee aan de slag te gaan. Schrijf je in op een datingsite of stap in de kroeg op die toffe man af. Planeet Jupiter helpt je deze week te scoren. Dat geldt ook voor je job. Je hebt de wind in de rug.

Vissen 19-2 t/m 20-3

Je energielevel is laag en dat maakt de week helaas een beetje zwaar. Je job vraagt namelijk het nodige van je en daar heb je niet altijd de energie voor. Je kunt niet anders dan een collega om hulp vragen of bepaalde projecten uitstellen, anders ga je compleet over je eigen grenzen heen. Vraag je lief thuis meer te doen.