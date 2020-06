“Met eenvoudige oefeningen kan je zicht écht verbeteren”: maakt oogyoga ook jouw bril overbodig? Margo Verhasselt

19 juni 2020

16u57 0 Vrije tijd Hatha yoga, bikramyoga, face yoga ... dat kennen we. Maar wist je dat er ook zoiets bestaat als oogyoga? Hoog tijd om er een blik op te werpen met de enige oogyogaleraar in Vlaanderen, Marian Maleszka (70).

‘Wie aan oogyoga doet, zal uiteindelijk geen bril meer moeten dragen.’ Dat is toch wat Marian Maleszka, de enige oogyogaleraar in Vlaanderen verkondigt. We turen steeds vaker naar schermen en behandelen onze gsm’s alsof ze een extra orgaan zijn. Niet goed voor de ogen, dat staat buiten kijf. Maar er zijn manieren om je ogen te laten ontspannen. En die probeert Marian Maleszka zijn oogyogi’s bij te brengen.

“Een kleine twintig jaar geleden, toen ik zelf een jaar of vijftig was, kreeg ik last van ouderdomsverziendheid”, vertelt Maleszka. “Ik moest een leesbril beginnen dragen en dat zinde me niet. Ik zocht andere oplossingen en zo hoorde ik voor het eerst over oogyoga. Ik verdiepte me erin, deed oefeningen en tot mijn verbazing merkte ik dat mijn zicht binnen de zes maanden zienderogen verbeterde. Twintig jaar later is mijn zicht niet meer verslechterd. Uiteraard zijn er ups en downs, maar ik draag vandaag geen bril meer. De methodes zijn zo simpel, veilig en iedereen kan er baat bij hebben. Met enkele simpele oefeningen kan je je zicht écht opnieuw verbeteren.”

Ontspannen, niet trainen

Wie denkt dat we plots lang in het ijle moeten zitten staren of volle bak moeten gaan knipogen, heeft het goed mis. “Bij oogyoga doen we ontspanningsoefeningen voor de ogen”, legt Maleszka uit. “Je gaat dus niet de ‘spierballen' van je oogleden trainen. (lacht) In tegendeel, want wie iets traint gaat zich ook inspannen en dat willen we nu juist niet doen. Bij oogyoga draait het allemaal om ontspannen. We focussen daarnaast op je mentale gezondheid, want ook die oefent een invloed uit. Dat merkte je zelf misschien ook al op: wie na twee weken rust plots terug aan het werk gaat, merkt dat zijn zicht verandert.”

De oefeningen zijn niet per se weggelegd voor mensen die last hebben van hun ogen of een bril dragen. “Iedereen kan tegenwoordig baat hebben bij het beoefenen van oogyoga. Maar het vraagt wel wat discipline, je moet dagelijks twintig à dertig minuutjes oefenen.”

Zelf uitproberen? Maleszka legt uit hoe je moet ‘palmen of palmeren’

“Dé oefening om je ogen te ontspannen is palmen”, vertelt Maleszka. “Maak kommetjes van je handpalmen, sluit je ogen en kruis vervolgens je handpalmen over je gesloten ogen. Laat je handen rusten tegen je neus. Het is de bedoeling dat het zo zwart mogelijk is voor de ogen. Je kan deze houding perfect aannemen aan tafel. Blijf zo’n 9 à 10 minuten zitten. Dat is een basisoefening voor je ogen en heel het visueel systeem.”

Maleszka organiseert op zaterdag 8 en zondag 9 augustus een residentieel oogyoga-weekend in Kapelle-op-den-Bos. Meer info vind je op de website.