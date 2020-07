“Met een rotfruitschaal lok je vlinders én hou je wespen weg van je terrastafel": Laurence Machiels brengt leven in je tuin deze zomer

Open een vlindercafé: (Rot)fruitschaal voor vlinders

Vlinders leven van nectar uit bloemen, maar wist je dat ze graag een stukje fruit eten? Let maar eens op, wanneer er in de herfst rot fruit in de boomgaard ligt, je treft er zeker en vast vlinders aan. Het soort fruit is niet belangrijk, wel dat het zacht is. Vlinders hebben namelijk geen kaken, en kunnen dus bijten, ze drinken de sappen op het fruit met hun roltong.

Vooral de atalanta, het bont zandoogje en de gehakkelde aurelia zijn dol op fruit

Neem altijd biologisch fruit, zodat de vlinders geen bestrijdingsmiddelen binnen krijgen! Appels, peren, pruimen en druiven zijn top, maar ook een (overrijpe) banaan, de schil van een meloen of een rottende vijg of perzik zijn prima, als het maar lekker zacht is. Zet de schaal in de zon, daar houden vlinders van. Vooral de atalanta, het bont zandoogje en de gehakkelde aurelia zijn dol op fruit. Bijkomend voordeel van zo’n rotfruitschaal is ook dat je de wespen van je terrastafel met limonade kunt weglokken. Deze zullen zich op en bij de schaal ophouden, zodat jij er minder last van hebt.

Start een wormenfabriek

Wormen spelen een erg belangrijke rol in de tuin. Ze ruimen dood materiaal op en maken er humus van. Hoe meer wormen in de grond, hoe beter je planten zullen groeien. Dus waarom niet zelf een wormenbak maken? Let op, de ene worm is de andere niet. De klassieke regenworm maakt zich nuttig door diepe verticale gangen te graven die helpen om overtollig regenwater af te voeren. Groene en roze regenwormen graven horizontale gangen en maken de bodem kruimelig. Strooiselwormen zijn kleiner en fijner, leven oppervlakkig, en eten vers afgevallen bladeren.

Compostwormen vind je alleen in composthopen of -bakken en zetten er organisch materiaal om in humus. Die humus is zelfs te koop, als wormencompost, en is een geweldige bodemverbeteraar voor je tuin en een oppepper voor je planten. Waarom hem dan niet zelf maken? Je hebt er zelfs geen tuin voor nodig.

Keukenafval bestaat voor het grootste deel uit vocht, de wormen zetten dit om in een donker sap, dat in de onderste bak vloeit

Koop drie in elkaar passende plastic bakken (bij het kleinste formaat koop je ook een deksel). Heb je veel vers keukenafval neem dan bakken van circa 60 op 40 cm en 40 cm diep. Teken op de bodem van de twee kleinste bakken een raster van horizontale en verticale lijnen die zo’n 4 cm uit elkaar liggen. Boor op elk kruispunt een gaatje van 5 of 6 mm doorsnede. Doe het voorzichtig zodat het plastic niet scheurt. Schuif de twee bakken met de gaatjes in de grootste, zonder gaatjes. Wat je nu nog nodig hebt is compost, en wormen. Die haal je uit de composthoop of wormenbak van iemand anders.

Start met 2 liter halfverteerde compost en 20 wormen. Verzamel vooraf al wat gft-afval. Strooi het over je startcompost. Keukenafval bestaat voor het grootste deel uit vocht, de wormen zetten dit om in een donker sap, dat in de onderste bak vloeit. Verzamel het elke twee weken, verdun het met water en geef het aan je planten. De bak plaats je in de kelder of de garage. De wormen zijn het actiefst bij een temperatuur tussen 15 en 25 graden. Vorst of temperaturen boven de 30 graden kunnen fataal zijn.

