“Met deze kruiden op je terrastafel komt er geen wesp meer voorbij”: Laurence Machiels advies voor een efficiënte wespenval

Wespen zijn dol op zoet. Zeker na midden juli, dan gaan ze heel actief op zoek naar suikers. In de lente en vroege zomer heb je zelden last van wespen, want dan zoeken ze vooral vlees om hun jongen te voeden. Ze maken zich in die periode zelfs nuttig in je tuin, door de bladluizen op je rozen en dahlia’s op te eten en muggen te verorberen.

Doe in je wespenval bier met frisdrank, siroop of grenadine. De combinatie zorgt ervoor dat er wel wespen, maar zeker geen bijen of hommels in je val komen. Die blijven weg van alcohol Laurence Machiels

In de val

's Zomers lok je de wespen weg van je feestterras met een zelfgemaakte wespenval met iets zoets in. Frisdrank, bier, wijn, ijs… er is veel lekkers dat wespen aantrekt. De beste combinatie voor je val is echter bier met frisdrank, siroop of grenadine. Die zorgt ervoor dat er wel wespen maar zeker geen bijen of hommels in je val komen, omdat zij wegblijven van alcohol. Het zijn nuttige dieren die amper kwaad doen.

- Snijd een pastic (frisdrank)fles doormidden, op ongeveer 2/3 hoogte, daar waar de versmalling naar boven toe begint. Draai er de schroefdop af.

- Zet de helft met de halsopening ondersteboven in de andere helft, als een trechter.

- Duw goed vast. Een plakband is niet nodig, en maakt het bovendien veel moeilijker om de trechter er weer uit te halen wanneer je je val leeg wil maken.

- Maak bovenaan links en rechts een gaatje en rijg er een touw doorheen.

- Giet een paar centimeter frisdrank met bier in de fles.

- Hang je wespenval op.

- De wespen kunnen de val wel binnenvliegen, maar komen er door het smalle gaatje nog moeilijk uit.

Hang je wespenval liefst zo’n vijf meter van je terras weg Laurence Machiels

Opgelet! Maak niet de fout om de val boven je terrastafel te plaatsen, daarmee lok je alleen nog maar meer wespen. Hang hem liefst zo’n vijf meter van je terras weg.

Gebruik je liever geen plastic, kan het ook met een hoge glazen bokaal met een deksel. Boor door het deksel een paar gaten van een pink dik. Giet een bodempje frisdrank met bier in de bokaal, en schroef het deksel toe. De wespen kunnen wel door het gaatje naar binnen, maar er niet meer door ontsnappen.

Geur als afweer

Daarnaast kun je je terras ook nog eens extra onaantrekkelijk maken voor wespen met sterke geuren. Er worden vaak middeltjes aangeprezen zoals azijn, koffiegruis of wierook. Maar wetenschappelijk onderzoek bracht vier topgeuren aan het licht waar wespen absoluut niet van houden: kruidnagel, citroengeranium, citroengras en rozemarijn.

Het beste effect krijg je als je oliën van kruidnagel, citroengeranium, citroengras en rozemarijn combineert Laurence Machiels

Als je van die kruiden essentiële oliën op je terrastafel plaatst, komt er geen enkele wesp meer voorbij. Het best effect krijg je als je die vier oliën combineert. Je hebt er wel veel van nodig, zo’n 30 milligram per dag. Het kan goedkoper door met verse kruiden uit je tuin of uit je keukenkast te werken. Die zijn minder effectief, maar helpen nog altijd genoeg om je tuinfeest rustig te laten verlopen.

- Prik kruidnagels in een halve citroen.

- Spreid takken rozemarijn tussen de bier- en wijnglazen.

- Kneus citroengras en spreid het in schaaltjes over de tafel.

- Zet potten citroengeranium op tafel, die ogen nog erg decoratief ook.

Meng de verschillende geuren, dat is effectiever tegen wespen dan één geur. Bijkomend voordeel: met die aroma's weer je ‘s avonds ook muggen.

