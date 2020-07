“Meer dan een roestvrije spoelbak en een stevige plaat heb je niet nodig”: verras je gasten met een pop-up zomerbar in je tuin

Om gasten te kunnen ontvangen in je tuinhuis slash zomerbar heb je een minimum aan ruimte nodig. De grootste stukken — grasmaaier, verticuteermachine, kruiwagen — haal je dus best naar buiten. Stal de machinerie tijdelijk achter in de tuin onder een waterdicht zeil. Tuingerei dat aan de muur hangt laat je gewoon hangen, het verdoezelt minder mooie muren. Ook die oude fiets mag blijven. Of nog beter: hang hem aan het plafond! Ook houten kistjes, klein tuingereedschap en je zaaddozen kunnen dienst doen als decoratie. Maak desnoods een extra schap tegen de muur waar je de spullen kwijt kunt.

Versier je muren

Verf je graag, dan kun je een belabberde muur net zo goed in een ander kleurtje stoppen. Verf de muren van je tuinhuisje echter niet wit. Dat oogt veel te fel en te clean voor een feestlocatie. Wit wordt ook snel vuil en je ziet er alle restjes stof en spinnenwebben op hangen. Het blijft per slot van rekening een tuinhok. Kies een neutrale kleur als (licht)grijs of ga voor mat zwart: het camoufleert elke oneffenheid. Gewone latexverf is prima voor een tuinhok.

Als je in de tuin droog hout liggen hebt, kun je het perfect binnen stapelen. Vers en halfdroog hout laat je beter buiten, want het droogt niet snel in een tuinhok bij gebrek aan luchtcirculatie

Heb je veel brandhout? Niets zo gezellig als een muur van gestapelde blokken. Je creëert er ontzettend veel sfeer mee. Als je in de tuin droog hout liggen hebt, kun je het perfect binnen stapelen. Vers en halfdroog hout laat je beter buiten, want het droogt niet snel in een tuinhok bij gebrek aan luchtcirculatie. Maak je houtmuur extra gezellig en hang er vogelhuisjes en insectenhotelletjes uit je tuin tegenaan. Voorlopig kunnen vogels en solitaire bijen zonder. Heb je geen hout, dan is een bamboemat een mooi en gezellig alternatief om een vieze muur te pimpen. Hang geen lakens aan de muren. Die vangen al het stof en ogen spookachtig.

Decoreer de ruimte

Herschik je meest sfeervolle stukken die overblijven: een oude tafel, een werkbank, een metalen opbergrek... Tegen de muur kun je een pallet, oud luik of een deurtje hangen, dat je aankleedt met klein tuingereedschap of barbarcuetangen en roosters. Meer dan wat nagels of schroeven heb je daar niet voor nodig. Een oude tuinhoed of je tuinschort maakt het af. Als je droogbloemen, droge kruidentakken of mooie oude takken hebt, hang ze dan zeker ook op! Kijk ook eens op zolder. Mogelijk heb je nog wat oude spullen die al jarenlang staan te verstoffen, maar wél mooi passen in jouw bar.

Is de vloer wat vochtig? Zet dan oude tegels of klinkers onder de poten van houten meubilair. Of bedek de vloer tijdelijk met houten tentvloerdelen, een stukje vlondervloer of steenschotten. Deze stevige houten vloerdelen in een metalen kader zijn erg populair, omdat ze zo sterk en duurzaam zijn, én buiten kunnen liggen. Misschien een idee voor een tijdelijk terras voor je bar? Een (droge) betonnen vloer maak je gezelliger met een oud tapijt. Of zoek er eentje uit in de kringwinkel.

Bouw een blitse bar

Aan kant-en-klare buitenkeukens geen gebrek, maar voor je tijdelijke zomerbar heb je niet meer nodig dan een goedkope roestvrije spoelbak en een stevige plaat, genre multiplex of betonplex. Zaag er de uitsparing voor de spoelbak in en zet de plaat vast op stevige, liefst metalen schragen. Werk je met een lichte, houten plaat en (wiebelige) houten schragen, schroef dan onder aan je plaat tweemaal twee dwarse latjes waarin de bovenkant van je schragen past. Zo glijden ze niet weg wanneer iemand per ongeluk hard tegen de plank stoot.

Hang een kampeerbidon onder de spoelbak om afvalwater op te vangen en sluit met een flexibel aan op de sifon. Een kraan is niet nodig, gebruik gewoon de tuinslang!

Een grotere ijsbak nodig? Zet teilen in je moestuinbak op poten, giet ze vol ijswater en koel daar je flessen in

Geen zin om in een plaat te zagen? Werk dan met één of twee teiltjes. Spoelwater met weinig detergent kun je recupereren voor je planten of de tomaten in de serre. Verzamel bier- en wijnglazen in oude fruit- of wijnkistjes, en zoek het ook voor de ijsemmer niet te ver. Je hebt zeker wel ergens een roestvrije metalen emmer staan die perfect dienst kan doen. Een grotere ijsbak nodig? Zet teilen in je moestuinbak op poten, giet ze vol ijswater en koel daar je flessen in. In bloempotten kun je makkelijk je citroenen en rietjes kwijt.

Dek de feesttafel

Is je tuinhok wat groter, dan kun je er misschien nog een (oude) tafel in kwijt om aan te eten. Een plank op schragen of een biertafel met bijhorende banken volstaat eventueel ook. Maar besteed wél aandacht aan de aankleding. Je kot mag er dan basic uitzien, je feesttafel moet feestelijk ogen. Haal een mooi (tuin)tafelkleed boven met échte servetten — je zomerbar is geen voetbalkantine — en ga voor een losse picknicksfeer.

Overdrijf echter niet; de aankleding moet nog een beetje passen bij het decor. Houd de nonchalance van het Italiaanse platteland of de Provence voor ogen. Neem niet je mooiste wijnglazen, aloude ‘bollekes’ zijn prima, en gebruik je picknickservies (of trakteer jezelf op een stapel mooie borden uit de kringwinkel).

Ga voor mooie details: een paar (vakantie)keien voor op je servetten, een bos zelfgeplukte bloemen in een waterkan en wat verse groenten en bessen uit je tuin als decoratie in mooie terracotta schalen. Er zijn nu volop courgettes, de eerste tomaten, paprika’s, rode bessen... en eetbare bloemen als Oost-Indische kers of komkommerkruid. Gewone stenen plantenschalen van onder je (grote) potten zijn ook prima, en zelfs nog authentieker.

Stoelen nemen veel plaats in beslag, ga liever voor krukjes, een tuinbank zonder leuning of de bekende smalle bierbanken. Goedkope Ikea-krukjes zijn meer dan goed. Koop ze in het zwart en bedek ze met (zelfgemaakte) ronde kussens in zomerse kleuren, namaakdierenhuiden of — waarom niet? — konijnenvelletjes van de rommelmarkt.

Plaats feeërieke lichtjes

Vergeet niet om de nodige aandacht te besteden aan de verlichting. Die maakt of kraakt de sfeer in je tuinhok. Hang een mooie papieren lampion over de hoofdlamp en hang lichtsnoeren op. Sobere witte of feestelijk gekleurde: wat je zelf mooi vindt.

Heb je een verlengkabel nodig? Neem dan liefst een zwarte, die kun je makkelijk camoufleren

Licht de bar bij met looplampen. Dat zijn draagbare werklampen met lange snoeren die je makkelijk aan het plafond vastmaakt of tussen twee muren spant. Ze geven veel licht, dus als je het té vindt, draai je er een zachtere lamp in. Heb je een verlengkabel nodig? Neem dan liefst een zwarte, die kun je makkelijk camoufleren. Aan de buitenkant van je tuinhok kunnen nog meer sfeerlampjes, eventueel op batterijen, mochten al je stopcontacten bezet zijn. Zet langs het pad windlichten, grote kaarsen of theelichtjes in papieren zakken (‘candle bags’). Loopt de avond uit, voorzie dan in een stapeltje plaids en eventueel een terrasverwarmer in je feestkot. Buiten kun je de vuurkorf aansteken, of de barbecue laten branden.

Ecologisch gaat ook

Steeds meer mensen tuinieren ecologisch, en ook je tuinbar kan best milieuvriendelijk draaien.

- Gebruik bamboe- of metalen rietjes, geen plastic.

- Gebruik maiskolven voor de barbecue, in plaats van houtskool.

- Neem kraantjeswater, geen flessenwater. Met wat munt en schijfjes citroen smaakt het nog lekkerder.

- Gebruik oplaadbare batterijen voor je lichtsnoeren op batterij.

- Heb je zelf geen bloemen in de tuin, haal dan biologische bloemen bij een lokale plukboerderij.

