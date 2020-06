“Het was heerlijk om mijn moeder te lezen. We vonden een brief die ze schreef naar haar goede vriendin toen ze 24 was. Dat is drie jaar jonger dan ik nu. Haar handschrift was door de jaren niet veranderd. Daardoor leek het bijna alsof we hem lazen in haar stem. Helemaal zoals wij mama kenden.”

“Ze begon heel praktisch. ‘Ik ga nu eerst drie data opgeven waarop wij vrij zijn. Hopelijk kunnen jullie dan ook.’ Met de uitdrukkelijke vraag om zo vlug mogelijk te laten weten of een van die dagen voor hen ook past. Met ‘zo vlug mogelijk’ bedoelt ze snel die pen pakken, de brief schrijven en naar het postkantoor hollen. Want als postscriptum vraagt mama of ze eigenlijk een telefoon hebben. Wat een tijd, zo zonder doodles.”

“Mama schrijft dat, wanneer ze komen, ze veel zullen babbelen en tateren en dan wel aan één stuk door. Ze zal ook zorgen voor een lichte maaltijd. Belegde broodjes of zoiets. ‘’t Is maar omdat mijn kookkunst beneden nul ligt’, voegt ze er eerlijk aan toe. Ik glimlachte bij het lezen van die verontschuldiging. Mama heeft haar hele leven beweerd dat ze niet kon koken. En toegegeven, haar recepten zal je niet snel in een kookboek terugvinden. Als ze pannenkoeken maakte, dan was dat niet netjes met eieren, bloem en melk, maar met oud brood, ­cornflakes en spuitwater. Gek genoeg smaakten die baksels gewoon naar pannenkoeken. Ze maakte ook heerlijke zuurkool- en pompoentaarten. En op vrijdag was het feest, want dan aten we restjes-in-de-oven. De naam spreekt voor zich. Mama schaamde zich voor haar kookkunsten. Maar, Jezus, wat zou ik veel betalen om nog eens mijn benen onder haar tafel te kunnen schuiven.”

“Ze schrijft ook over haar broer die een kindje verwacht. Net als haar beste vriendin en nog vijf anderen trouwens. ‘’t Is wat te zeggen, hoor, zeven geboortes in ’t vooruitzicht. Is er bij jullie nog niets op komst? Bij ons nog altijd niet. Het duurt me toch soms wat te lang, hoor. Ik ben nu al 10 maanden gestopt met de pil. Maar ja, ’t schijnt dat je geduld moet hebben.’”

“Het ontroert me te lezen dat mama zo naar ons verlangde. Dat wat wij als evidentie zagen, elkaar in ons leven te hebben, voor haar op dat moment nog lang geen zekerheid was. Had ze toen maar geweten dat ze zich geen zorgen hoefde te maken. Dat haar geduld zou lonen en ze drie gezonde meisjes op de wereld zou zetten die onvoorwaardelijk van haar zouden houden. Drie dochters die 35 jaar na het schrijven van deze brief naar elkaar sms’en: ‘Mmm, weet je waar ik zin in heb? Mama’s restjes-in-de-oven.’”