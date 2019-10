“Let op dat je de lat niet te hoog legt”: jouw horoscoop voor deze week Esther Van Heerebeek-Spijkers

07 oktober 2019

08u00 2 Vrije tijd Wordt het een topweek, of let je beter even op? Wij vroegen aan onze astrologe Esther van Heerebeek-Spijkers wat er voor jouw sterrenbeeld in de sterren staat geschreven.

Ram 21-3 t/m 21-4

Dit kan op meerdere fronten een uitdagende week voor je worden, Ram. Gelukkig staat planeet Jupiter aan je zijde, waardoor je over de nodige energie blijft beschikken. Anders zou het toch een ander verhaal worden. Er wordt discipline en uithoudingsvermogen van je gevraagd. Wanneer je dit op kunt brengen, kom je wel door deze pittige week heen.

Stier 22-4 t/m 21-5

Vooral op je werk wordt het druk, Stier. Gelukkig zie je het allemaal als een uitdaging waar je je tanden in kunt zetten. Dat is een toffe houding, want op deze manier weet je ieder probleem te tackelen. Doordat je alles zo succesvol weet op te pakken, ervaar je voldoening in plaats van stress en dat is top.

Tweelingen 22-5 t/m 21-6

Wanneer je niet goed op jezelf let en je grenzen negeert, kun je veel energie verliezen en ben je dit weekend uitgeput. Het is beter om dat te voorkomen. Stel afspraken die niet per sé nodig zijn uit. Plan af en toe een uurtje voor jezelf, hoe druk je dagen ook zijn. Dan kun je het allemaal veel beter aan.

Kreeft 22-6 t/m 23-7

Helaas ervaar je deze week heel wat weerstand, Kreeft. Je krijgt niet de medewerking of hulp waar je op hoopt en dat stelt je behoorlijk teleur. Vooral omdat jij wel altijd voor iedereen klaarstaat. Hoewel dit pijnlijk kan zijn, wordt het je nu wel duidelijk op wie je wel en niet kunt rekenen. Laat dat een les voor je zijn.

Leeuw 24-7 t/m 23-8

Je zit deze week lekker in je Leeuwenvel. Planeet Jupiter verschaft je de nodige energie en motivatie om alles wat op je pad komt, op positieve wijze aan te pakken. Je enthousiasme werkt aanstekelijk. Daar help je ook je omgeving mee, of je je daar nu bewust van bent of niet. Probeer dit zo lang mogelijk vast te houden!

Maagd 24-8 t/m 22-9

Let op dat je de lat niet te hoog legt, Maagd. Dat is en blijft je valkuil en die kan deze week weer volop aanwezig zijn. Wanneer je je perfectionisme niet iets weet te temperen, loop je jezelf deze week gigantisch voorbij en start je het weekend gestrest en doodmoe. Dat kun je dus maar beter voorkomen.

Weegschaal 23-9 t/m 22-10

Vier je deze week je verjaardag, let dan een beetje op je budget. Je wilt er graag een spektakel van maken, maar wellicht heb je daar het geld niet voor. Op je werk is het hectisch en er gaat veel van je aandacht naartoe. Je lief voelt zich hierdoor een beetje achtergesteld. Maak dit tijdens het weekend weer goed.

Schorpioen 23-10 t/m 22-11

Er liggen toffe ontwikkelingen voor je op stapel deze week. Je wordt af en toe positief verrast of er komt een mooie kans voorbij. Je wordt er in ieder geval enthousiast van en je hebt zin om ermee aan de slag te gaan. Probeer wel een reële planning te maken, anders loop je jezelf onnodig voorbij.

Boogschutter 23-11 t/m 22-12

De kans is groot dat je deze week te hoge verwachtingen hebt, Boogschutter. Van je lief, je vriendin of een collega. Wanneer hij of zij niet reageert zoals je verwacht, kun je behoorlijk teleurgesteld zijn. Probeer ook de andere kant van het verhaal te zien, dan krijg je misschien iets meer begrip. Wellicht verwacht je iets teveel.

Steenbok 23-12 t/m 20-1

Je zult komende week flink moeten multitasken, Steenbok. Want zowel privé als op je werk, wordt er flink aan je getrokken. Je voelt je overal verantwoordelijk voor, terwijl dat niet altijd hoeft. Wanneer je dat inziet, kun je hier en daar taken delegeren. Dat maakt het een stuk relaxter voor je. Jij hoeft namelijk niet overal de kar te trekken.

Waterman 21-1 t/m 18-2

Je hebt deze week zin om aan je gezondheid en energielevel te werken. Door te sporten, wandelen of fietsen, zolang je maar fysiek bezig bent. Planeet Jupiter ondersteunt je hierbij. Je beschikt over meer dan voldoende energie en motivatie en dat is precies wat je bij deze doelstellingen nodig hebt. Put jezelf dus lekker uit!

Vissen 19-2 t/m 20-3

Je ziet je budget rooskleuriger in dan dat het is, Vissen. Hierdoor kun je in vervelende situaties terecht komen, zeker wanneer je naar hartenlust gaat shoppen en de een na de andere impulsaankoop doet. Probeer iets realistischer te zijn en check je banksaldo voordat je op pad gaat. Daar doe je jezelf een groot plezier mee.