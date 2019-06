“Let deze week wat meer op je gezondheid”: jouw horoscoop voor deze week Esther van Heerebeek-Spijkers

10 juni 2019

07u55 0 Vrije tijd Wordt het een topweek, of let je beter even op? Wij vroegen aan onze astrologe Esther van Heerebeek-Spijkers wat er voor jouw sterrenbeeld in de sterren staat geschreven.

Ram 21-3 t/m 21-4

Maak je op voor een drukke week, Ram. Zowel thuis als op je werk wordt er flink aan je getrokken en daar kun je niet altijd even goed mee dealen. Vooral wanneer je er niets van zegt en het allemaal maar laat gebeuren. Geef duidelijk je grenzen aan of vraag hulp. Je hoeft het echt niet allemaal alleen te doen.

Stier 22-4 t/m 21-5

Je maakt deze week positieve stappen vooruit. Vooral op je werk weet je een aantal projecten tot een succes te maken. Ben je aan het solliciteren, dan is de kans groot dat je positief nieuws krijgt. Je relatie verloopt eveneens naar wens. Jij en je lief hebben goede gesprekken en ook op intiem vlak valt er weinig te klagen.

Tweelingen 22-5 t/m 21-6

Je staat al een hele tijd onder druk en dat kan natuurlijk niet goed blijven gaan. Deze week merk je dat helaas aan je energielevel of je gezondheid. De rek is er helemaal uit. Je kunt niet anders dan even een time-out nemen en goed voor jezelf zorgen. Laat anders je lief dat doen, dit mag best een keer.

Kreeft 22-6 t/m 23-7

Er is deze week veel gaande, Kreeft en het kost je moeite om alle balletjes in de lucht te houden. Eis dat dan ook niet van jezelf, daar maak je het allemaal alleen maar zwaarder door. Je doet genoeg, zie dat in. Sommige dingen kunnen echt wel later gedaan worden, dat hoeft niet per sé deze week.

Leeuw 24-7 t/m 23-8

Je bent al in een vakantiestemming, of je nu vrij bent of niet. De zon heeft dat effect op je. Je hebt zin om te barbecueën of urenlang op een terras te gaan zitten. Doe dat gerust, zolang je werkschema daardoor niet gehinderd wordt. Gelukkig laat je budget dit ook allemaal toe, dus geniet vooral!

Maagd 24-8 t/m 22-9

Let deze week wat meer op je gezondheid, Maagd. Voorkomen is beter dan genezen. Het is momenteel erg druk en dan heb je de neiging om jezelf voorbij te lopen. Ben hier alert op en geef duidelijk je grenzen aan. Op je werk komen er toffe nieuwe uitdagingen aan. Je hebt zin om ermee aan de slag te gaan.

Weegschaal 23-9 t/m 22-10

Je hebt zin om te gaan shoppen of eindelijk die dure aankoop te doen. Helaas zit dat er financieel niet in, je krijgt namelijk te maken met onverwachte kosten. Stel je dagje shoppen liever even uit, totdat je weet wat je werkelijk kunt besteden. Verder ben je deze week graag thuis met je lief. Samen relaxen in de tuin.

Schorpioen 23-10 t/m 22-11

Je weet deze week ontzettend veel werk te verzetten, Schorpioen. Daar komt bij, dat je eindelijk de resultaten boekt waar je al zo lang naartoe werkt. Je mag terecht trots zijn op jezelf en je prestaties. Misschien is het nu een goed moment om vrij te nemen of jezelf op een andere wijze te belonen.

Boogschutter 23-11 t/m 22-12

Je doet deze week graag je eigen ding, Boogschutter. Je let daarbij niet echt op wat je lief wilt of welke plannen je vriendinnen hebben. Dit kan de nodige fricties opleveren. Heb het er gewoon even over, dan weet iedereen waar hij of zij aan toe is en kwets je niemand. Het is gewoon een kwestie van duidelijk communiceren.

Steenbok 23-12 t/m 20-1

Helaas botert het deze week niet tussen jou en je lief. Jullie zijn het beiden al een tijdje ergens grondig over oneens en dat komt nu naar buiten. Ga dan ook nu het gesprek aan, want dan kan het uitgesproken worden en dan kan er eindelijk een oplossing komen. Anders sleept zich dit onnodig voort.

Waterman 21-1 t/m 18-2

Dit is een goede week om tijd door te brengen met vriendinnen of familie. Nodig ze uit voor een borrel of barbecue bij jou thuis, de planeten beloven een gezellige sfeer. Heb je nog vrije dagen staan, neem ze dan deze week op. Het is een mooie periode voor je, om de sleur te doorbreken.

Vissen 19-2 t/m 20-3

Zet jezelf eens wat minder onder druk, Vissen. Je agenda staat propvol afspraken en verplichtingen en het werk stapelt zich op. Je wilt iedereen tegemoet komen en alles zelf doen en dat is gewoonweg niet haalbaar. Blijf realistisch en maak een planning die wel uit te voeren is. Dan krijg je uiteindelijk ook nog meer voor elkaar.