“Koppel je regenpijp tijdelijk los en laat het water deze zomer royaal in je tuin lopen”: Laurence toont hoe je van je tuin een waterparadijs maakt

1. Douchen in de tuin

Wat is een zomer zonder gespetter? Sluit een tuindouche aan op de waterslang en draai de kraan open! Laat het water gerust in het gras of in het grind lopen of naar de afloop van het terras. Afhankelijk van je stemming en van de stand van de zon, verander je je mobiele douche van plaats. Neem niet de allergoedkoopste tuindouche, voor zo’n 75 euro heb je al een kleine luxeversie met afneembare douchekop en instelbare straalvormen én waterdebiet (onder meer van Gardena), wat het doucheplezier flink verhoogt. Wil je het liever design, dan zijn er kant-en-klare douches met bijvoorbeeld een lineaire sproeikop waar het water als een gordijn naar beneden valt, of retromodellen met een ouderwetse douchekop.

Investeer in een buitendouche met zonne-energie, daar kun je ongeveer twee emmers water mee opwarmen

Bevalt douchen in de tuin je? Ga voor een volwaardige, vaste buitendouche tegen een muur of vaste paal. Veel extra kosten hoef je daar niet voor de maken: recycleer gewoon je tuindouche die je al hebt. Of koop een badkamerdouchekop met nog meer sproeistanden, die je op de warmwaterkraan aansluit, zo kun je ook in het tussenseizoen buiten douchen. Aangezien de meeste terrassen vaak tegen de garage of de keuken aanliggen, is een warmwaterleiding nooit ver weg. Plaats eventueel een tussenkraan die je bij strenge vorst kan dichtdraaien. Of investeer in een buitendouche met zonne-energie, daar kun je ongeveer twee emmers water mee opwarmen. Wat sfeervolle tuinverlichting op zonne-energie maakt je douche nog sfeervoller.

2. Weg met de regenpijp

Wat jammer, al dat kostbare regenwater dat zomaar naar de riool loopt! Koppel je regenpijp tijdelijk los en laat het water deze zomer royaal in je tuin lopen. Lijkt jou dat drastisch? Je tuin zal er alleen maar wel bij varen! Heb je veel terrasplanten of een moestuin of serre, laat het dan eerst in de regenton lopen en laat het teveel aan water bij een fikse regenbui dan gerust over de rand stromen, je tuin in. Of in een lager gelegen tonnetje, dat je als vijvertje inricht, met wat waterplanten en een visje.

Heb je tegen je huis of tuinschuurtje nog ergens een klein stukje regenpijp of een afdakje zonder goot, zet er dan een druppelsteen onder

Zie je het water liever niet over je terras of paden stromen? Graaf een overloop in de tuin, en laat het eindigen in een zinkputje. Dat is een kuil met een laag puin onderin, waarlangs het water snel weg kan. Vul de kuil op met aarde en plant er soorten die houden van vochtige voeten zoals primula’s, Astilbe, Persicaria of kattenstaart (Lytrhum). Heb je meer plaats in de tuin, laat het regenwater dan in een wadi vloeien, een verzonken stuk tuin (in een zanderige tuin is 30 à 40 cm diepte al voldoende!) dat bij veel regen het water buffert, en het langzaam de bodem weer in laat sijpelen.

Heb je tegen je huis of tuinschuurtje nog ergens een klein stukje regenpijp of een afdakje zonder goot, zet er dan een druppelsteen onder. Wanneer het regent, hoor je nog uren later een rustgevend gedruppel, terwijl het water de steen langzaam verder uitholt. En er is altijd vers regenwater voor vogels en andere kleine diertjes.

3. Waterval(letje)

Geen tuin en maar een klein terras of balkon, waar elke centimeter telt? Installeer dan je hoogstpersoonlijke waterval tegen de muur. Dat kan gaan van een Italiaanse muurfontein in natuursteen tot een strakke watermuur in inox of cortenstaal, waarbij het water als een flinterdun gordijn over de wand naar beneden loopt. Voor een watervalletje heb je een pomp(je) nodig. En je moet het water af en toe bijvullen, het verdampt sneller dan in een vijver. Je hebt ook automatische vulsystemen, met een vlotter, die op de waterleiding zijn aangesloten, als je het je gemakkelijk wil maken. Een watervalletje is prachtig om naar te kijken en het vallende water zorgt voor extra verkoeling in warme dagen.

4. Laat het borrelen

Hou je van het geluid van kabbelend water? Borrelstenen heb je in allerlei vormen, materialen en groottes. Soms is een kleine (en goedkope) ‘kei’ op het terras al genoeg om de illusie van een grote plas water op te wekken. Heb je regelmatig last van storende geluiden op je terras, door een drukke weg of luidruchtige buren, dan is zo’n borrelsteen of een klaterend fonteintje dé remedie bij uitstek. Je kan zelf kiezen of je het geluid ook ’s nachts aanlaat of liever in alle stilte slaapt.

De meanderende bewegingen van het water werken bijzonder rustgevend en leiden je (dwingende) gedachten af

Snak je naar rust in je hoofd? Plaats dan een wervelschaal of ‘flow form’ op je terras, een reeks aardewerken schalen waarlangs het water naar beneden klatert en die het geluid en de beweging van een bergriviertje imiteert. De meanderende bewegingen van het water werken bijzonder rustgevend en leiden je (dwingende) gedachten af. Je sluit de flow form aan op de elektriciteit of kiest voor een pompje met zonne-energie.

5. Dwars door het terras

Mag het wat creatiever, maak dan een stroompje van een paar centimeter diep in je (nog aan te leggen) terras. Je kan het water er doorheen laten stromen via een gesloten systeem met een pomp of, nog eenvoudiger, er de regengoot op aansluiten. Bij droog weer blijft het water gewoon in je miniriviertje staan, bij regen loopt het er stevig doorheen. Kinderen kunnen er zonder gevaar met hun handen of blote voeten in spelen; vogels komen er drinken. Je maakt je ministroom zo recht of kronkelig als je maar wil.

Vogels komen er niet alleen drinken, ze nemen er ook maar wat graag een bad op warme dagen, om stof en parasieten uit hun veren te spoelen

6. Badje voor de vogels

Met water in de tuin krijg je er zoveel kijkplezier bij! Zet een grote schaal met een lage rand of een ondiepe plantenschaal bij je terras of langs het gazon, op een plek in het zicht. Vogels komen er niet alleen drinken, ze nemen er ook maar wat graag een bad op warme dagen, om stof en parasieten uit hun veren te spoelen. Zitten er katten in de buurt, plaats de schaal dan op een verhoogje, of investeer in een vogelbad op een voet. Voor de egels, padden en muisjes plaats je kleine schaaltjes op rustige plekjes, die komen vanaf valavond drinken. Verfris regelmatig het water in de schalen.

7. Outdoor aquarium

Mag er wat meer water zijn? Ook zonder te graven kun je een hoog vijvergehalte bereiken! Je hebt kant-en-klare minivijvers, of laat een spiegelvijver op maat van je terras bouwen. Zo’n opstaande waterpartij is doorgaans ondiep — reken op zo’n 30 cm diep — en kun je prachtig integreren, bijvoorbeeld met een brede zitrand van baksteen, natuursteen of ecologisch hardhout. Maak de rand breed genoeg: met 60 cm kun je erop zitten, liggen, zonnen, er een drankje of hapje op plaatsen, zitkussens op draperen of je voeten in het water laten hangen. Zet er planten in die het water zuiveren, zoals waterviolier en hoornblad, en laat er gerust één tot maximum drie visjes zoals goudwindes in zwemmen. Meer vissen levert meer mest op en bijgevolg meer kans op algen. Heb je nog heel kleine (klein)kinderen, plaats dan tijdelijk een betonnet net onder de waterrand, dat is een goedkope maar erg efficiënte oplossing, mocht een kind toch in het water vallen.

