“Kamerplanten buitenzetten maakt ze sterker én mooier”: zo pak je het volgens onze tuinexperte slim aan

We zouden het bijna vergeten, maar kamerplanten zijn van nature buitenplanten, alleen is hun ‘buiten’ niet ons Vlaamse landschap maar een tropisch oerwoud, jungle, exotische oase of verre woestijn. Van nature voelen ze zich buiten het lekkerst, een vakantie op je terras is dus meer dan welkom! Van buiten te staan worden je kamerplanten gelukkiger én sterker. Ze hebben minder last van typische binnenplagen als spint en wolluis, en krijgen een energieboost door al dat licht, de frisse lucht en de puur natuur regendruppels. Wees niet verrast als ze plots beginnen te bloeien!

Je hebt een stappenplan nodig om ze geleidelijk aan te laten wennen, net zoals ook jij je huid ‘s zomers geleidelijk aan de zon blootstelt

Ze zomaar van de ene op de andere dag buitenzetten, is echter geen goed idee. Zo’n shock is veel te groot. Van de stress kunnen ze hun bladeren verliezen, stoppen met groeien of slap gaan hangen. Je hebt een stappenplan nodig om ze geleidelijk aan te laten wennen, net zoals ook jij je huid ‘s zomers geleidelijk aan de zon blootstelt. Niets zo pijnlijk als een verbrand velletje, en dat geldt net zo voor kamerplanten. Van ineens te veel zon krijgen de bladeren brandplekken, witte verkleuringen of lelijke schroeiranden. Geef ze minstens een week om te acclimatiseren en te wennen aan hun nieuwe omgeving.

Vanaf 10°C

In huis is de temperatuur vrij gelijkmatig, buiten heb je veel meer schommelingen. Ook het licht is veel feller en intenser, zelfs als je je planten in de schaduw zet, en tegen een windvlaag zijn ze helemaal nog niet bestand. Je planten mogen naar buiten na midden mei, zodra de nachttemperatuur boven 10 °C uitstijgt. Kies een weekend dat je wat meer tijd hebt en verhuis ze telkens voor een paar uurtjes in de namiddag naar een plek in de schaduw, uit de wind, bijvoorbeeld onder een boom of dicht tegen een haag of muur. Grote planten zet je op een plank met wieltjes, zodat je ze makkelijker over en weer rijdt.

Laat ze na het weekend overdag buitenstaan, maar haal ze ’s avonds weer binnen. Laat ze zo minstens een week wennen aan de buitenomstandigheden.

Sowieso staan de meeste kamerplanten buiten het liefst in lichte schaduw. Dat betekent maximaal vier uur voor- of namiddagzon per dag

Idealiter geef je je kamerplanten dan een gelijkaardige plek op je terras of balkon als binnen. Zet een cactus niet in een donkere schaduwplek; daarvan kwijnt hij in huis ook weg. En een jungleplant als een orchidee kan niet tegen volle zon.

Sowieso staan de meeste kamerplanten buiten het liefst in lichte schaduw. Dat betekent maximaal vier uur voor- of namiddagzon per dag. Je kunt ze ook onder een boom met een dunne kruin kwijt, die breekt de zon maar zorgt toch voor genoeg licht zonder dat het te donker wordt, bijvoorbeeld een acacia (Robinia) of een valse christusdoorn (Gleditsia triacanthos). Weinig plaats? Orchideeën, bromelia’s, lidcactussen (Schlumbergera) en luchtplanten (fyten) kun je perfect aan een tak in een boom ophangen; dat komt heel dicht bij hun natuurlijke habitat. Alleen kwetsbare tropische planten zoals de orchidee Phalaenopsis en Saintpaulia’s houd je beter binnen. Cactussen, vetplanten, Aeonium, Echeveria, Kalanchoë... vinden veel zon fijn. Die kun je op het meest zuiderse plekje van je terras of balkon kwijt, op tafel of tegen een zonnige muur.

Van buiten te staan worden je planten een flink stuk sterker. Door mee te wiegen met de wind worden hun stengels krachtiger en hun bladeren dikker. Hoe harder een blad van een plant, hoe moeilijker vraatzuchtige insecten als bladluizen het hebben om eraan te knabbelen of sabbelen. En net zoals jouw haar glanst als je het met regenwater spoelt, doen regendruppels wonderen voor je kamerplant. De regen veegt al dat opgestapelde stof van binnen af, waardoor de planten meer licht kunnen vangen en beter groeien.

Ook typische binneninsecten zoals wolluizen of spint spoelen met een regenbui grotendeels weg. Of ze worden gevangen door nuttige insecten die je doorgaans alleen buiten hebt, zoals lieveheersbeestjes. En wees maar zeker dat ook de vogels een inspectierondje van je kamerplant zullen houden, op zoek naar lekkere insecten voor hun jongen.

Is het buiten warm, zonnig en winderig, dan zul je vaker moeten water geven. Regent het, dan haal je best de schaaltjes weg wanneer het water erin blijft staan

Meer of minder gieten

Verder verzorg je je planten zoals in huis: je geeft ze regelmatig water en voeding. Al is het in het begin even wennen, want het ritme van water geven hangt nu niet langer af van je vaste schema of zaterdaggietbeurt, maar van de natuur. Is het buiten warm, zonnig en winderig, dan zul je vaker moeten water geven. Regent het, dan haal je best de schaaltjes weg wanneer het water erin blijft staan. Van stagnerend water gaan de wortels rotten. Zorg dat er in elke pot sowieso minstens één gat in de bodem zit!

Van buiten te staan krijgen je planten meer honger, omdat hun plantencellen veel harder moeten werken dan binnen

Heb je een terras waar het ’s zomers flink heet kan worden, bijvoorbeeld in de stad, gevangen tussen muren, geef je kamerplanten ’s avonds dan een frisse douche. Zet de tuinslang op de fijnste nevelstand en besproei hun bladeren uitvoerig, als een mals jungleregentje.

Planten die ’s zomers zeker nood hebben aan zo’n douche zijn olifantsoor (Alocasia), de gatenplant Monstera obliqua, Calathea’s, drakenklimop (Scindapsus), de sierasperge, venushaar (Adiantum) en krulvaren (Nephrolepsis). Van buiten te staan krijgen je planten meer honger, omdat hun plantencellen veel harder moeten werken dan binnen. Meng elke twee weken vloeibare voeding van kamerplanten door het gietwater.

Hapjes voor slakken

Naast water en voeding zijn er nog enkele aandachtspunten als je kamerplanten buitenzet. Zorg dat hoge exemplaren als ficussen niet omwaaien en leg enkele zware stenen boven op de pot als er storm voorspeld is. Ook harde regen kan planten met kwetsbare bladeren zoals Monstera of de bananenplant (Musa) geselen. Verhuis ze desnoods even onder de terrastafel, parasol of luifel.

Zie je mieren? Dan zitten er mogelijk bladluizen op de bladeren

Check ook even op slakken en rupsen. Je weet maar nooit dat die in je kamerplanten een lekker hapje zien. Zie je mieren? Dan zitten er mogelijk bladluizen op de bladeren. Kijk goed onder het blad: die snoodaards weten zich te verstoppen.

Tegen september loopt de buitenvakantie voor je kamerplanten stilaan op z’n einde. Zodra de nachttemperaturen naar 10 °C dalen, haal je ze het best weer naar binnen. Doe ook dat geleidelijk. Zet ze eerst een week op een frisse plek met veel licht en verhuis ze dan stilaan terug naar hun oude stek. Stop met voeding te geven; je kamerplanten gaan na hun spannende vakantie ‘op den buiten’ stilaan weer in winterrust.

Grote kamerplanten als de kentiapalm (Howea), bananenboom, gatenplant Monstera, hoge ficussen en vingerplant Fatsia japonica brengen een instant junglegevoel op het terras

Jouw terras in de juiste sfeer

Door je kamerplanten buiten te zetten, spaar je geld uit: je hoeft geen extra zomerplanten voor je terras bij te kopen.

● Grote kamerplanten als de kentiapalm (Howea), bananenboom, gatenplant Monstera, hoge ficussen en vingerplant Fatsia japonica brengen een instant junglegevoel op het terras. Dat effect heb je al met één of twee exemplaren. Lagere planten met veel blad, zoals het pannenkoekenplantje, Spathiphyllum, Philodendron, olifantsvoet (Beaucarnea), de onverwoestbare Zamioculcas en kleinere ficussen zorgen voor opvulling.

● Voor een exotische look heb je felgekleurde bromelia’s (Guzmania) en de fascinerende geaderde bladeren van Calathea.

● Sanseveria, cyclamen en begonia’s zorgen voor een retrosfeertje op je terras.

● Cactussen en vetplanten maken het zuiders.

