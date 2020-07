"Juli is een topmaand om motten te spotten”: Laurence Machiels toont hoe je het insectenleven in je tuin observeert

Je tuin is een wildernis op zich, vol spannende dieren. Haal samen met je kroost de onderzoeker in je naar boven en observeer hoe een rups zicht tot vlinder ontpopt en hoe een lelijke larve een prachtig lieveheersbeestje wordt. Of waarom niet eens motten proberen lokken, met de ‘mottenlamptruc’? Onze tuinexperte Laurence Machiels legt uit het je het aanpakt.

Maak een rupsencrèche

Vind je een mooie rups in de tuin? Let dan goed op, op welke plant je de rups vond, dat is namelijk het voedsel van die rups. Elke rups eet wat anders. Pak de rups voorzichtig op, het liefst op het blad of takje waarop ze zit. Doe ze zo snel mogelijk in een potje of doosje met ventilatiegaatjes. Voeg wat bladeren toe, zodat de rups kan eten. Vul een schoendoos met een laagje van 5 à 7 cm aarde, en leg er wat dode bladeren of droog gras bovenop. Sluit de doos met gaas, of met vershoudfolie waarin je gaatjes prikt. Sluit goed af, zo’n rups kan makkelijk ontsnappen!

Zorg voor een rechtopstaand takje of een ander ruw oppervlak waarlangs de vers uitgekomen vlinder omhoog kan kruipen

Pluk elke dag verse blaadjes. Doe ze in een klein potje met natte aarde op de bodem, zo blijven ze langer vers. Houd de doos in huis. Haal regelmatig de rupsenuitwerpselen weg. Zorg voor een rechtopstaand takje of een ander ruw oppervlak waarlangs de vers uitgekomen vlinder omhoog kan kruipen, en zijn de vleugels goed open kan vouwen om te laten opdrogen. Hoe lang de ontpopping duurt, hangt van de soort vlinder af, dat kan van een paar weken tot een heel seizoen gaan.

Kijkpost voor motten

Motten vormen een belangrijke voedselbron voor vleermuizen, spinnen en vogels. Die eten niet alleen de motten maar ook de eitjes, rupsen en poppen. In ons land zijn er een vijftigtal dagvlinders, maar meer dan 2000 verschillende motten of nachtvlinders! Wat jammer dat je ze amper ziet en nauwelijks kunt observeren. Terwijl het helemaal niet moeilijk is, om een mottenkijkpost op te zetten. Alles wat je nodig hebt is een lamp en een wit laken dat je tussen twee palen of stokken spant. Je kunt het ook op de grond leggen, en de lamp er boven hangen. Je lokt het best motten met een lamp die ook wat ultraviolet licht geeft, zoals een aquarium- of plantengroeilamp. Zet je observatoriumpost op een donkere plek. Juli is een topmaand om motten te observeren, idealiter doe je het op een warme, windstille avond, zonder al te sterk maanlicht. De motten komen op het witte laken zitten, waar jij ze in volle glorie kunt bekijken en eventueel fotograferen. Identificeer ze via de app ObsIdentify.

Kraamkliniek voor lieveheersbeestjes

Hoe mooi en lieflijk lieveheersbeestjes eruit zien, des te afschrikwekkend zijn hun larven, net kleine, zwarte, oranjegespikkelde krokodilletjes! Denk vooral niet dat het een of ander schadelijk insect is ze zijn juist heel erg nuttig in de tuin. Eén zo’n larve eet makkelijk 100 bladluizen per dag.

Per dag dropt zo’n beestje 20 tot 50 eitjes, en dat 1 à 3 maanden aan een stuk

Zie je amper lieveheersbeestjes in je tuin? Geen nood, je kunt ze bestellen! Ze worden geleverd als minuscule larven, vers uit het ei; in een doosje zitten er doorgaans 100. Die larven doen zich meteen tegoed aan de bladluizen in je tuin. Twintig dagen later verpoppen de larven, een week later komt er een nieuw lieveheersbeestje tevoorschijn. Dat plant zich op zijn beurt in je tuin voort; per dag dropt zo’n beestje 20 tot 50 eitjes, en dat 1 à 3 maanden aan een stuk – een puur natuur cyclus die je permanent van hulpjes tegen de bladluizen voorziet.

