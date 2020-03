"Jij en je lief zitten niet bepaald op één lijn ": jouw horoscoop voor deze week Esther Van Herebeek-Spijkers

09 maart 2020

08u00 0 Vrije tijd Wordt het een topweek, of let je beter even op? Wij vroegen aan onze astrologe Esther van Heerebeek-Spijkers wat er voor jouw sterrenbeeld in de sterren staat geschreven.

Ram 21-3 t/m 21-4

Je energielevel is nu echt aan de lage kant, Ram. Ook je weerstand is nu ver te zoeken. Tijd om maatregelen te nemen! Zorg voor gezond en gevarieerd eten, voldoende rust en slaap en veel water drinken. Dat is de enige manier om jezelf weer fit en energiek te krijgen. Toch ziek, bezoek dan de huisarts. Wacht niet te lang.

Stier 22-4 t/m 21-5

Dit is een topweek om met je lief of vriendinnen door te brengen. Met planeet Venus in je teken is het een goed plan om samen te gaan lunchen of uiteten. In ieder geval om veel tijd met elkaar door te brengen. Ben je nog single, dan heb je een sexy uitstraling en daar trek je de nodige aandacht mee.

Tweelingen 22-5 t/m 21-6

Nog steeds kun je erg dromerig zijn onder invloed van fantasierijke planeet Neptunus. Hierdoor ben je er niet altijd bij met je gedachten of krijg je niet alles mee. Het is handig om jezelf tot de orde te roepen tijdens vergaderingen of belangrijke gesprekken. Anders gaat het fout. Wel beschik je over veel inspiratie de komende week.

Kreeft 22-6 t/m 23-7

Net als de Ram is het zaak, dat je goed op je leefwijze let komende week. Doe je dat niet, dan ben je in no time ziek of snel uitgeput. Check je agenda en kijk wat er eventueel verzet of geskipt kan worden. Daar doe je jezelf een groot plezier mee, je creëert hierdoor extra tijd voor jezelf.

Leeuw 24-7 t/m 23-8

Er staat je een redelijk relaxte week te wachten, Leeuw. Je voelt je absoluut niet onder druk staan of bezwijken onder strakke deadlines. Een goede week om extra tijd met je lief door te brengen of meer te gaan sporten. Mits dat natuurlijk een doelstelling van je is. Wil je liever met vriendinnen afspreken, dan kan dat ook.

Maagd 24-8 t/m 22-9

Jouw energielevel krijgt een fikse boost onder invloed van planeet Jupiter. Dit zorgt ervoor dat je geen uitdaging uit de weg gaat of dit nu met je job of iets anders te maken heeft. Opgeven is in ieder geval geen optie. Je kunt wel iets te direct zijn, zeker naar je lief of vriendinnen toe. Probeer dat iets te temperen.

Weegschaal 23-9 t/m 22-10

Nog steeds ben je niet echt fit of zelfs ziek. Ga niet te snel weer aan de slag, zorg eerst dat je conditie weer op peil is. Dan kun je er tenminste voor de langere termijn tegenaan. Thuis kan af en toe de verveling toeslaan, zeker wanneer je aan het uitzieken bent. Houd je dan eens bezig met creatieve bezigheden.

Schorpioen 23-10 t/m 22-11

Je wordt deze week lekker bezig gehouden, Schorpioen. Op je werk is het lekker druk en studeer je, dan ben je met allerlei projecten en opdrachten bezig. Dit vindt je niet vervelend, daar krijg je juist extra energie van en je collega’s weten je inzet enorm te waarderen. Je zit echt in een positieve flow.

Boogschutter 23-11 t/m 22-12

Jij en je lief zitten niet bepaald op één lijn deze week. Zeker niet wanneer het om belangrijke issues gaat. Dat is extra lastig wanneer er beslissingen gemaakt moeten worden. Erover ruziën heeft geen zin. Je kunt beter rustig met elkaar in gesprek gaan en proberen er uit te komen. De kans is best groot dat dit gaat lukken.

Steenbok 23-12 t/m 20-1

Gelukkig zit je goed en positief in je vel deze week, anders kon het werk of je studie je wel eens boven het hoofd groeien! Dat is nu dus niet het geval. Je krijgt steun van vurige planeet Jupiter en planeet Pluto, die je helpt door te zetten. Wel is het belangrijk dat je regelmatig relaxt.

Waterman 21-1 t/m 18-2

De week is vooral gevuld met ontmoetingen, gesprekken en vergaderingen. Die invloed heeft planeet Mercurius nu op je leven. Toch heb je hier geen problemen mee. Als luchtteken houd je van contact en communicatie. Het moet alleen niet te lang duren allemaal, want dan wordt je ongeduldig. Ben je nog single, dan kun je zomaar met iemand in gesprek komen.

Vissen 19-2 t/m 20-3

Ook komende week wordt het alles behalve voorspelbaar! Er gebeurt van alles en weinig verloopt volgens plan. Dat maakt je nog chaotischer dan je al bent en dat voelt niet altijd even prettig. Maak dan af en toe even pas op de plaats en focus je op het eerstvolgende dat moet gebeuren. Dan krijg je weer overzicht.