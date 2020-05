"Jij en je lief leven een beetje langs elkaar heen": jouw horoscoop voor deze week Valérie Wauters

04 mei 2020

08u00 0 Vrije tijd Wordt het een topweek, of let je beter even op? Wij vroegen aan onze astrologe Esther van Heerebeek-Spijkers wat er voor jouw sterrenbeeld in de sterren staat geschreven.

Ram 21-3 t/m 21-4

Er staat je een relaxte week te wachten, zonder druk of strakke deadlines en daar ben je wel aan toe. Doe jezelf een plezier en zorg voor me-time. Lees dat boek, kijk die spannende serie of ga lekker in je tuin of op je balkon zitten, genieten van de zon. Je krijgt de kans om weer volledig op te laden.

Stier 22-4 t/m 21-5

Het wordt een beetje een chaotische week voor je, Stier. Er ligt behoorlijk wat werk op stapel en je wordt geregeld uit je concentratie gehaald door telefoontjes, mails of je lief die iets van je wil. Dat kan gezellig zijn, maar af en toe word je er ook stapelgek van. Geef dan duidelijk je grenzen aan.

Tweelingen 22-5 t/m 21-6

Jij en je lief leven deze week een beetje langs elkaar heen. Niet bewust, maar dat loopt gewoon zo. Wanneer je dat niet prettig vindt, doe er dan iets aan door even samen te borrelen of het gesprek aan te gaan. Ben je single, dan kun je een tof gesprek hebben met een date online. Geloof echter niet alles.

Kreeft 22-6 t/m 23-7

Het is thuis een gezellige chaos, Kreeft. Je probeert steeds weer routine en structuur in te stellen, maar er komt steeds iets tussen. Je kunt er beter een keer om lachen en het loslaten. Zolang het geen echt probleem wordt, is dit zo erg nog niet. Het zorgt in ieder geval voor een ongedwongen en relaxte sfeer.

Leeuw 24-7 t/m 23-8

Je manier van communiceren is deze week niet altijd even duidelijk, Leeuw. Die invloed heeft planeet Mercurius op je. Of je bent te direct, waardoor je iemand onbedoeld kwetst of je zegt te weinig, waardoor de ander niet weet wat je bedoelt. Probeer hier gewoon wat meer rekening mee te houden. Dat is een kleine moeite, met groot plezier.

Maagd 24-8 t/m 22-9

Jij en je lief voelen elkaar niet goed aan deze week en helaas leidt dat tot irritaties en misverstanden. Probeer niet in te vullen wat je lief denkt of vindt, want daar gaat het al mis. Neem gewoon even de tijd om rustig met elkaar te praten, dan komt het wel weer goed. Geef extra aandacht aan elkaar.

Weegschaal 23-9 t/m 22-10

Net als de Ram slaak je deze week een zucht van verlichting, Weegschaal! Eindelijk is de druk van de ketel en krijg je meer tijd voor jezelf. Doe er je voordeel mee en ga lekker online shoppen, uitgebreid in een ontspannen bad of kijk die romantische film. Doe in ieder geval iets waar jij van relaxt.

Schorpioen 23-10 t/m 22-11

Je kunt behoorlijk intens zijn deze week, Schorpioen. Nog meer dan anders. Vooral naar je lief toe kun je erg fel zijn in je uitspraken en daar is hij niet altijd van gediend. Je emoties krijgen de overhand en dat verklaart je felle uithalen. Onderzoek eens bij jezelf wat er werkelijk aan de hand is.

Boogschutter 23-11 t/m 22-12

Je hebt moeite om je te concentreren deze week. Die invloed heeft dromerige planeet Neptunus op je. Heb je belangrijk werk te doen die je focus nodig heeft, zorg dan voor zo weinig mogelijk afleiding. Zet je inbox en mobiel uit en ga op een rustige plek zitten. Dat scheelt al heel veel. Dubbel check ook alles even.

Steenbok 23-12 t/m 20-1

Je hoeft je deze week niet te vervelen, Steenbok. Er gebeurt genoeg! Je hoort toffe nieuwtjes of je pikt sappige roddels op. Je job biedt nieuwe uitdagingen of je stort je met plezier op je studie. Het wordt allemaal alles behalve voorspelbaar en dat is ook een keer leuk. Het doorbreekt lekker de dagelijkse sleur.

Waterman 21-1 t/m 18-2

Je hebt deze week echt je bewegingsvrijheid nodig, Waterman. De ruimte om je eigen ding te doen en niet constant op de lip te zitten van je lief of kids. Dat is begrijpelijk, maar zeg dit op een vriendelijke manier. Leg uit waar je behoefte aan hebt, daar krijg je meer begrip voor dan je denkt.

Vissen 19-2 t/m 20-3

Ook al kun je niemand live zien, je zorgt toch dat je in contact blijft met je vriendinnen, collega’s en familie. Dat is goed, blijf hier initiatieven in nemen, want je hebt die verbinding keihard nodig. Zonder die online gesprekken, kun je je snel eenzaam gaan voelen en dat is niet nodig. Ga hier dus lekker mee door.