“Jij en je lief hebben al gezelligere weken gekend”: jouw horoscoop voor deze week Esther Van Herebeek - Spijkers

11 november 2019

07u52 1 Vrije tijd Wordt het een topweek, of let je beter even op? Wij vroegen aan onze astrologe Esther van Heerebeek-Spijkers wat er voor jouw sterrenbeeld in de sterren staat geschreven.

Ram 21-3 t/m 21-4

Er staan je een aantal pittige gesprekken te wachten deze week. Er spelen een paar issues, die je niet zomaar van tafel kunt vegen. Dit kunnen privé-issues zijn of problemen die op het werk spelen. Wat het ook is, ga het aan. Nu krijg je de kans om het aan te kaarten en op te lossen.

Stier 22-4 t/m 21-5

Gesprekken en ontmoetingen kunnen deze week moeizaam voor je verlopen, Stier. Hoezeer je ook je best doet, steeds steekt er weer een misverstand of discussie de kop op. Soms kun je er beter voor kiezen het even te laten rusten. Dan maak je het in ieder geval niet van kwaad tot erger. Er is toch tijdelijk weinig aan te veranderen.

Tweelingen 22-5 t/m 21-6

Je energielevel is aan de lage kant, Tweelingen. Planeet Neptunus heeft hier nu invloed op. Het is echt van belang, dat je goed voor jezelf zorgt. Doe dingen die je leuk vindt en waar je energie krijgt. En laat mensen waar je moe van wordt, links liggen. Op die manier krijg je jezelf wel weer op de rit.

Kreeft 22-6 t/m 23-7

Zolang het deze week allemaal niet te serieus of diepgaand wordt, kun jij alles prima handelen! Dan ga je alles aan en doe je je ding. Komen er echter problemen op tafel of lastige issues, dan ontwijk je die liever. Dat is op zich ook het beste nu. Planeet Pluto steunt je nu niet bepaald om hiermee te dealen.

Leeuw 24-7 t/m 23-8

Jij en je lief hebben wel eens gezelligere weken gekend, Leeuw. Planeet Mercurius heeft deze week een flinke vinger in de pap en dat zorgt voor discussies, irritaties of zelfs ruzie. Het is belangrijk dat je elkaar de ruimte geeft, zeker wanneer het te vurig dreigt te worden. Dan kun je beter even wachten tot het weer is overgewaaid.

Maagd 24-8 t/m 22-9

Dit wordt een drukke, maar wel succesvolle week voor je. Welk doel je ook voor ogen hebt, je gaat het aan en je maakt er wat van. Je hoeft absoluut niet bang te zijn, dat het niet goed afloopt. Wel is het zaak, dat je goed voor jezelf blijft zorgen, terwijl je deze noeste arbeid levert!

Weegschaal 23-9 t/m 22-10

Dit kan helaas een pittige week voor je worden, Weegschaal. Het kan met je financiën te maken hebben, waarbij je plots geld tekort komt en niet weet hoe je dat op moet lossen. Het kan ook met een gesprek te maken hebben. Je krijgt serieus nieuws te verwerken. Wat het ook is, neem je tijd om hiermee te dealen.

Schorpioen 23-10 t/m 22-11

Dit wordt een hectische, maar wel voortvarende week voor je, Schorpioen. Je weet al je doelen te behalen en met succes! Dat vraagt om een beloning. Koop iets bijzonders voor jezelf of ga naar een concert of evenement waar je al heel lang naartoe wilt. Het maakt niet uit wat je doet, zolang je jezelf maar verwend.

Boogschutter 23-11 t/m 22-12

Je zit niet helemaal lekker in je vel deze week, Boogschutter. Je kunt er niet meteen een oorzaak voor geven, aangezien je job prima verloopt en thuis is het eveneens allemaal in balans. Misschien wordt het tijd om iets tofs voor jezelf te gaan doen! Een beetje me-time. Dat is namelijk al veel te lang geleden.

Steenbok 23-12 t/m 20-1

Je kunt deze week behoorlijk onrustig zijn, zeker voor jouw doen. Dat komt omdat je overal afspraken hebt staan en op verschillende locaties moet zijn. Het kan helpen om een logische planning te maken, dan hoef je niet van hot naar her te racen. Maak het jezelf wat gemakkelijker, dan is het veel minder turbulent en hectisch.

Waterman 21-1 t/m 18-2

Planeet Mercurius heeft deze week een lastige invloed op je, Waterman. Dat zorgt er helaas voor dat je veel piekert en in gedachten bent. Dat maakt je relatie en je tijd met vriendinnen er niet gezelliger op. Je vindt het lastig om te zeggen wat er allemaal in je omgaat, dus anderen kunnen je jammer genoeg niet gemakkelijk helpen.

Vissen 19-2 t/m 20-3

Er komen deze week taken of projecten voorbij, die je graag doet. Je krijgt er energie van en je kunt ook nog eens veel van je talenten inzetten. Hierdoor krijg je een positief gevoel over jezelf en over de week, wat het super positief maakt allemaal. Probeer die lekkere vibe zo lang mogelijk vast te houden!